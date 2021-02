Veronica Verho esittelee Punavuoren-kotiaan – komea ja erikoinen kylpyhuone vangitsee huomion, keittiössä rouhea tyyli

Radiojuontaja ja sometähti esittelee suositulla Youtube-kanavallaan uutta kotiaan.

Veronica Verho, 24 vuotta, osti hiljattain kumppaninsa Juhani Koskisen kanssa Helsingistä Punavuoren alueelta yhteisen kodin.

Aiemmin Koskinen asui Turussa ja Verho Helsingissä.

Innostunut Verho käy videollaan yksin tunnelmoimassa tyhjässä asunnossa.

– Nyt mulla tuli sellainen kiva fiilis. Mä oon innoissani, Verho iloitsee astuttuaan sisään pian muuttovalmiiseen kotiin.

Katso video yllä.

Videolla näkyy, että pariskunnan uudessa kodissa on korkeat huoneet, avokeittiö ja puulattia. Keittiössä on musta liesituuletin ja rouhea, teollisuustyylinen pöytäsaareke.

Verho iloitsee erityisesti tilavasta vaatehuoneesta ja komeasta suihkutilasta. Kylpyhuoneen lattiassa on erikoiset mosaiikkilaatat.

– Täällä on kaksi suihkua... En pääse yli tästä lattiasta. Tää on niin hieno. Toisessakin vessassa on samanlainen lattia, Verho sanoo.

Pariskunta kertoi talokaupoistaan somessa joulukuussa.

Sohvaperunat-ohjelmasta tunnetuksi nousseen Koskisen ja Verhon rakkaustarina on varsin nykyaikainen, sillä heidän ystävyytensä alkoi sosiaalisesta mediasta. Kaksikko jutteli somessa keskenään ja heistä tuli hyviä ystäviä. Vasta vuosia myöhemmin ystävyys syveni rakkaussuhteeksi.

Verho on kertonut IS:n haastattelussa, että he ovat yhdessä sopineet, että kertovat suhteestaan julkisuudessa. Koskista ei haitannut olla julkisuudessa yhdessä Verhon kanssa.

Verholla on Instagramissa yli 250 000 seuraajaa ja hänen Youtube-kanavallaan on yli 234 000 tilaajaa.

Aiemmin yksin asunut Verho on julkaissut sometileillään materiaalia myös vanhasta kodistaan.