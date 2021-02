MTV: Menestynyt näyttelijä Martti Suosalo joutui myymään sijoitusasuntonsa rahapulan vuoksi – koko ala vakavassa ahdingossa

Martti Suosalo on freelancenäyttelijä, jonka työt on valtaosin peruttu kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Näyttelijä Martti Suosalo, 58, kertoo MTV Uutisten haastattelussa vaikeasta vuodestaan. Hän on menettänyt vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi yli 80 prosenttia töistään.

Näyttelijää suututtaa, että teatterien ei anneta toimia, vaikka teattereissa on noudatettu turvatoimia todella huolellisesti.

– Käsidesiä riitti, katsojilla oli oltava maskit ja turvavälejä tarkastettiin mittatikulla. Ei teattereista lähtenyt ainuttakaan tartuntaketjua, hän pohtii.

Vaikea tilanne eskaloitui siihen, että freelancerina töitä tekevä Suosalo joutui myymään vaimonsa kanssa heidän sijoitusasunnon.

– Nyt tuntuu todella turhauttavalta, että meidän ei anneta esiintyä. Itse ruksaan muutaman viikon välein kalenteriani: peruttu, peruttu, peruttu. No myimme vaimon kanssa sijoitusasuntomme. Se oli ajateltu vanhuuden turvaksi.

Teatterikorkeakoulusta valmistunut Suosalo on tehnyt pitkän uran alalla. Hän on esiintynyt 80-luvulta lähtien useissa kymmenissä tunnetuissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Suosalo on voittanut kolme Jussi-palkintoa ja Parhaan miesnäyttelijän Kultaisen Venlan.

Martti Suosalo ja puoliso Virpi Suutari Linnan juhlissa 2019.­

Esiintyvä ala on ollut koronan takia vakavissa vaikeuksissa.

Edunvalvontayhdistys Suomen teatterit ry on julkaissut kannanoton, jossa tuodaan esiin esiintyvän alan ahdinko pandemian aikana.

Kannanotossa huomautetaan, että yleisötilaisuuksien järjestäminen on ollut marraskuusta lähtien käytännössä kiellettyä, minkä vuoksi ala on ajautunut kriisitilanteeseen.

– Kerättyjen tietojen perusteella esittävän taiteen alat saattavat kärsiä pahimmillaan jopa 35 miljoonan euron tulonmenetykset yleisötilaisuuksien rajoitusten vuoksi.

– Mitä pidemmälle rajoitukset ja erityisesti yleisötilaisuuksien täyssulut jatkuvat, sitä vaikeampi tilanne on koko esittävän taiteen kentälle, kannanotossa sanotaan.