Piritta Hagmanin polttopuutilaus meni totaalisen mönkään – kertoo nyt, mitä surkuhupaisan tilanteen jälkeen tapahtui: ”Niklas olisi saanut sydänkohtauksen”

Piritta Hagman kertoo arkisista kommelluksista, joita on sattunut, kun toista puolisoa ei enää ole taloudessa.

Yrittäjä Piritta Hagmanin, 41, taannoinen polttopuutilaus herätti runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Hagman yritti tilata kotiinsa pieni pinon polttopuita pakkasten varalle, mutta teki pienen virhearvion tilauksessaan.

Hagman nimittäin luuli tilanneensa muutaman polttopuun, mutta päätyikin tilaamaan pari kuutiollista klapeja eli polttopuita. Hänellä ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, kuinka paljon polttopuita mahtuu yhteen kuutiomittaan.

Seuraajat huvittuivat surkuhupaisesta lopputuloksesta, kun Hagman jakoi kuvia klapeja täynnä olevasta talostaan. Polttopuita suorastaan tulvi joka nurkasta.

Nyt Hagman paljastaa havahtuneensa tilanteeseen vasta, kun kuorma-auto kurvasi valtavan satsin kera hänen pihaansa.

– Kävi tämä klassinen eli rapatessa roiskui, kun kiireessä työpäivän kesken tein nopeasti tilauksen. En sitten pohtinut sen enempää, kuinka paljon niitä oli tulossa, Hagman naurahtaa.

– Tämä on tyypillistä minulle, että joissain asioissa olen hyvin suurpiirteinen. Sain tilauksen jälkeen tarkan tilausvahvistuksen, jonka luin vasta sen jälkeen, kun kuorma-auto ajoi pihaani. He siis kyllä yrittivät selittää, että kai nyt ymmärrän, kuinka paljon on tulossa. Kuittasin vaan, että joo tuokaa tänne vaan, hän jatkaa huvittuneena.

Piritta Hagman esitteli Instagramissaan puutilaustaan, joka ei mennyt aivan putkeen.­

Ei auttanut kuin ryhtyä tuumasta toimeen. Hagman pinosi puita kuivumaan äitinsä ja tyttäriensä kanssa.

– Me kolmen sukupolven naiset pistettiin hihat heilumaan. Voin sanoa, että ei ihan hetkeen tarvitse lisää puita, hän tokaisee.

Hagmanin mukaan hänen ex-puolisonsa, jääkiekkotähti Niklas Hagman ei ollut lainkaan yllättynyt tapauksesta.

– Onneksi tämä tapahtui Porin-kodissani, eikä meidän yhteisessä kodissa, koska Nikke olisi muuten saanut varmaan sydänkohtauksen, hän heittää.

Hagman kertoo, että hän ei ole koskaan saanut niin yhtä paljon palautetta kuin kyseisestä tapauksesta.

Piritta Hagman ja Niklas Hagman kuvattuna vuonna 2014.­

Piritta Hagman tunnustaa joutuneensa ”opettelemaan” monta asiaa eron jälkeen. Hänen mukaansa heillä oli Niklaksen kanssa omat vastuualueensa.

– Olimme 22-vuotiaasta lähtien yhdessä, niin tietysti on valtavasti asioita, jotka aiemmin luotti toisen hoidettavaksi. Onneksi olemme hyvissä väleissä, niin aina voi kysyä toiselta, hän sanoo.

Hagman paljastaa, että hän ei esimerkiksi ollut koskaan aiemmin pesettänyt omaa autoaan.

– Tämä kuulostaa varmaan aivan absurdilta. Nikke aina hoiti sen, kun hän ei kehdannut katsoa likaista autoani. Kun muutettiin erilleen, meinasi auton pesu unohtua, kun se ei enää taianomaisesti puhdistautunut itsekseen, Hagman sutkauttaa.

– Näitä tilanteita on ollut molemmilla, mutta kyllä aikuinen ihminen opettelee uudet asiat. Onneksi näille voi nauraa.