Piritta Hagman kertoo, mitä läheisten välien luominen ex-mies Niklakseen on vaatinut: lapset toivovat yhteen palaamista

Kipeiden asioiden kohtaaminen sai Piritta Hagmanin havahtumaan. Nyt hän kertoo, mitä perheen uudelleen rakentuminen ja läheisten välien luominen ex-puolisoon on vaatinut.

–Kun on sitoutunut toisen ihmisen kanssa jälkeläisiin, täytyy oikeasti pystyä käsittelemään asioita aikuismaisesti, jotta lapset saavat kokea lapsuutensa turvalliseksi, Piritta Hagman painottaa.­

Jos joku olisi muutama vuosi sitten tuonut Piritta Hagmanin aikamatkalle nykyhetkeen, niin kertomansa mukaan suuri taakka olisi pudonnut hänen harteiltaan. Lannistava taakka.

Avioeron astuessa voimaan joulukuussa 2018 Piritta näki tulevaisuutensa lohduttomana: 12 vuoden avioliitto jääkiekkotähti Niklas Hagmanin kanssa huuhtoutui viemäristä alas ja unelma ydinperheestä murskautui. Se tuntui Piritasta musertavalta, koska hän jumaloi perhettään.

Hänen elämänsä oli pitkälti rakentunut ydinperheen ympärille. Kun se hajosi, hän koki epäonnistuneensa.

Nyt, reilu pari vuotta myöhemmin, tuulten suunta on tyystin vaihtunut. Pirittaa hymyilyttää ja hänen hartiansa ovat jälleen keveät.

Syy on ilmeinen: Piritta ja Niklas ovat yhdessä kolmen lapsensa kanssa muovautuneet hiljalleen uudelleen perheeksi. Valovoimaiselta kuulostava Piritta huokuu kiitollisuutta siitä, miten pitkälle hän on ex-puolisonsa kanssa päässyt.

– Olen äärimmäisen onnellinen meidän vahvasta ja yhtenäisestä perheestä. Olemme Niken kanssa työstäneet itseämme terapiassa ja käsitelleet ennen kaikkea niitä ongelmia, jotka vaikuttivat liittomme kariutumiseen, Piritta, 41, ruotii.

– Vuonna 2020 oli viimein aikaa pysähtyä asioiden prosessoimiseen. Se oli viisas ratkaisu, sillä sitä kautta asiat ovat loksahtaneet paikoilleen, hän jatkaa.

Uusi onni ei ole rakentunut helpolla. Ikävien asioiden kohtaaminen silmästä silmään ei yleensä ole kivutonta kenellekään, mutta jos sen kaiken pystyy kestämään, vastoinkäymiset voivat kääntyä vahvuuksiksi. Sillä tavoin Piritta uskoo omassakin tapauksessaan käyneen.

– Matkan varrella henkistä kasvua on tapahtunut paljon. Se on ollut avain kaikkeen. Sitä kautta monet asiat ovat asettuneet uuteen perspektiiviin, Piritta kertoo.

– Sen matkan läpikäyminen on ollut raskasta, mutta kannattavaa. Nyt perhe seilaa jälleen samassa veneessä kohti tulevaisuutta, ja se on arjessamme kaikkein tärkeintä.

Piritan ja Niklaksen lapsilla Lukaksella,13, Lilalla, 11, ja Elianalla, 8, on pysyvä koti Helsingin Lauttasaaressa, jossa vanhemmat asuvat vuoroviikoittain. Piritalla ja Niklaksella on lisäksi omat kodit toisaalla. Piritalla on asunto Porissa, jossa hänellä on myös toinen Femmefysio-yrityksensä vastaanotoista.

Piritta Hagman ja Niklas Hagman kuvattuna Mannerheimin lastensuojeluliiton muotinäytöksessä 2015.­

Piritan mukaan ex-parin arki rullaa läpsystä vaihto -periaatteella. Myös yhteiset pizzaperjantait ja pulkkamäkireissut ovat osa arkea. Esimerkiksi joulun perhe vietti yhdessä, ja lisäksi viime syksyn Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa Piritta oli säännöllisesti kannustamassa Niklasta.

– Meillä on Niklaksen kanssa edelleen hauskaa yhdessä, ja viihdymme toistemme seurassa. Ja kun näemme lastemme onnellisuuden, myös se kannustaa meitä tekemään asioita koko perheenä, Piritta selvittää.

Lasten hyvinvointi menee kaiken edelle

Piritta kuvailee välejään Niklakseen läheisiksi. Hän tunnustaa, että prosessin aikana on välillä tultu takapakkiakin.

– Joskus on pitänyt sanoa suoraan, että nyt tarvitsen etäisyyttä ja omaa aikaa. Toisinaan taas kaikki on ollut paljon helpompaa olla toisen lähellä. Tämä on jatkuva kehitysprosessi, joka ei ole ollut kivuton, Piritta myöntää.

Ex-pari on tietoisesti panostanut väliensä parantamiseen. Piritta ja Niklas todistivat molemmat vanhempiensa avioeron lapsina. Piritta muistaa, kuinka vanhempien avioero oli tabu ja siihen liittyi häpeää. Muistot satuttavat yhä.

– Meistä monet kantavat aiempien sukupolviemme taakkaa. Sellaista, joka heijastuu herkästi omaan parisuhteeseen. Niin kävi meidänkin kohdalla, Piritta kertoo.

– Päätimme, että meidän kohdallamme huonojen käytösmallien kierre katkeaa meihin – ettei se jää omien lapsiemme taakaksi.

Vaikka eron jälkeen sisällä myrskysi, Piritta sanoo tehneensä Niklaksen kanssa alusta alkaen selväksi, että lasten hyvinvointi menee kaiken edelle. Se on vaatinut kompromisseja.

Niklas ja Piritta Hagman menivät naimisiin kesällä 2006 ja avioero astui voimaan joulukuussa 2018.­

Yhteisessä asunnossa on paljon tuttuja haasteita. Piritta kertoo, toki jo naurahdellen, että takavuosien tavoin Niklaksella jää välillä tiskit tiskaamatta ja hänen likaiset sukkansa pyörivät olohuoneessa.

– Enää en kuitenkaan reagoi asioihin samalla tavoin kuin ennen. On pitänyt opetella kommunikoimaan aivan uudesta vinkkelistä, koska kun normaalisti aviopuolisolle on voinut sanoa aika napakastikin, nyt on pitänyt olla aika diplomaattinen, Piritta toteaa.

– Annan terveen vinkin kaikkiin parisuhteisiin, että pick your battles (suom. valitse taistelusi). Oikeasti kannattaa miettiä, mistä lähtee toiselle sanomaan ja mistä ei. Asioita ei kannata ilmaista ärtyneenä, vaan järkevämpää on odottaa hyvää hetkeä.

Piritta kertoo halunneensa puhua kokemuksistaan avoimesti näyttääkseen, että on olemassa erilaisia tapoja elää perheenä. Hän toivoo, että heidän kokemuksensa antaisivat työkaluja myös muille eronjälkeisen arjen rakentamiseen.

Piritan ja Niklaksen haastatteluissa heidän suhteensa ja eronsa nousee lähes poikkeuksetta puheeksi. Siihen Piritta sanoo jo tottuneensa.

– Se on vaan aina mennyt niin. Totuus on myös se, että ei ole olemassa minun tähänastista tarinaani ilman Nikkeä. Me kasvoimme yhdessä, Piritta tuumii mietteliäänä.

– En ole kokenut sitä koskaan negatiivisena, sillä saimme kuitenkin loistaa myös omina itsenämme. Parisuhteemme oli alusta alkaen julkinen, joten luonnollisesti kahden julkista työtä tehneen suhde on aina ollut esillä.

”Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo”

Vihjailuja parin yhteen paluusta on välähdellyt etenkin viimeisen puolen vuoden aikana. Kysymys yhteen palaamisesta on Piritalle selvästi vaikea.

– Lapset tietty toivovat, että me vanhemmat palaisimme yhteen. Meidän on kunnioitettava heidän tunteitaan ja kommunikoitava heille selkeästi ja terveellä tavalla siitä, missä tässä mennään, hän pohjustaa.

– Olen kiitollinen edistysaskeleistamme ja erityisesti Niklaksen henkisestä kasvusta, mutta nyt olemme vain ystäviä. Kun puhumme toisistamme kauniisti ja olemme paljon tekemisissä, erilaisia mielikuvia saattaa syntyä. Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo, tällä hetkellä meillä on hyvä juuri näin, hän summaa.

Lapset ja yrittäjäarki pitävät vuonna 2003 Miss Suomen 1. perintöprinsessaksi valitun Piritan kiireisenä. Uusi parisuhde ei ole mielessä, vaan hän painottaa kaipaavansa elämäänsä tasapainoa.

Pirittaa turhauttaa näkemys, että onni tulisi rakentaa pitkälti kumppanin varaan.

– Minulla on ihan hirveän paljon rakkautta elämässäni tällä hetkellä, ja olen kaikin puolin onnellinen, joten miksi pitäisi olla heti deittailemassa. Sitten kun tulee tilanne, että joku toisi vielä lisää onnellisuutta, uskon sen tapahtuvan luonnostaan, hän linjaa.

Näyttävälle naiselle ei kuulemma ole tullut mieleenkään liittyä esimerkiksi Tinderiin.

– Suhtaudun yleisesti kyseenalaistaen kaikkeen sellaiseen, missä kaupitellaan itseään. Julkisuuden henkilönä vedän puoleeni vääränlaisia ihmisiä, eikä minulla ole aikaa seuloa ihmisiä sovelluksessa, hän naurahtaa.

– Olen tällainen introvertti kotihiiri. Odotan tapaavani tyypin oikeassa elämässä sattumalta. Ikuisena romantikkona ajattelen, että mies kävelee vastaan hedelmäosastolla ja nostaa pudonneen omenani.

Jos kohtaaminen tapahtuisi huomenna, olisiko hän jo valmis? Kysymys vetää Piritan hiljaiseksi. Hetken kuluttua hän toteaa tyhjentävästi:

– Olen käynyt tänään jo kaupassa, ja huomenna en ole menossa. Näin on siis hyvä, hän vielä alleviivaa.

Piritta Hagman on työskennellyt muun muassa doulana, juontajana ja luennoitsijana. Nyt on hän pyörittää äitiysfysioterapiaan erikoistunutta yritystään.­

Hymyileväisen Piritta Hagmanin elämä vaikuttaa olevan tasapainossa. Hän tekee tällä hetkellä töitä naisten terveyteen erikoistuneena fysioterapeuttina ja luennoitsijana.

Muun muassa ravintoterapeutiksi ja personal traineriksi kouluttautunut Piritta päätti viime vuonna jättää uudet projektit sikseen ja keskittyä perheen hyvinvointiin.

Hän sanoo tehneensä pandemian aiheuttaman stopin seurauksena merkittäviä oivalluksia.

– Henkisen kasvuprosessin ansiosta olen löytänyt vastauksia siihen, mikä minut lopulta tekee onnelliseksi. Maailman paras tunne on, kun saa sytyttää illalla kynttilän ja viettää aikaa lasten kanssa mitään murehtimatta, Piritta kuvaa.

Piritta suhtautuu odottavaisin mielin tulevaan. Uuden vuoden kääntyessä hän päätti tällä kertaa olla asettamatta minkäänlaisia odotuksia tulevaisuudelle.

– Tämä on minulle iso asia, koska olen aina ollut sellainen fiksailija, että haluan korjata jokaisen ihmisen ja asian, Piritta kertoo ja jatkaa:

– Nyt luotan siihen, että kun teen asioita sydämelläni ja keskityn itselleni tärkeisiin asioihin, asiat tapahtuvat niin kuin niiden pitää.