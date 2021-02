Demi Moore paljastaa vihdoin, miksi vietti karanteenia ex-miehensä Bruce Willisin kanssa – lopulta paikalle tupsahti myös nykyinen vaimo

Demi Moore on vihdoinkin raottanut sanaista arkkuaan paljon puhuttaneeseen koronakaranteeniin liittyen.

Näyttelijätähti Bruce Willis, 65, sulkeutui viime keväänä karanteeniin ex-vaimonsa Demi Mooren, 58, kanssa, kun koronapandemia koetteli maailmaa rankalla kädellä. Willisin nykyinen vaimo Emma Heming, 42, loisti poissaolollaan, mutta Willis ja Moore sekä heidän aikuiset tyttärensä Rumer, Tallulah ja Scout viettivät arvokasta laatuaikaa keskenään.

Poikkeuksellinen järjestely herätti faneissa ihmetystä, ja nyt Demi Moore on vihdoin kertonut totuuden viime keväisten tapahtumien takana. People-lehden mukaan Moore puhui ex-miehensä kanssa vietetystä koronakaranteenista Naomi Campbellin haastattelussa.

Mooren mukaan Willis tuli viettämään karanteenia yksinkertaisesti siitä syystä, että perhe sai harvinaista laatuaikaa yhdessä. Willis oli erittäin tervetullut hänen kotiinsa, ja koko tilanne oli ”siunaus” perheelle. Moore asuu edelleen Idahon-kodissa, jossa hän ja Willis kasvattivat lapsiaan ennen eroa.

– Se toimi hyvin, että Bruce tuli paikalle ja vietimme aikaa yhdessä, Moore vakuuttaa.

– Pandemia aiheutti silloin paljon tragediaa ja haasteita, mutta mielestäni se myös antoi paljon ja oli siunaus. Olen henkilökohtaisesti todella kiitollinen siitä, että maailma hidasti tahtiaan ja saimme viettää aikaa yhdessä, Moore kertoo.

Willisin nykyistä vaimoa Emma Hemingiä ja heidän kahta lastaan Evelyn Penniä, 6, ja Mabel Rayta, 8, ei unohdettu kokonaan, sillä Mooren mukaan hekin liittyivät seurueeseen hieman myöhemmin. Mooren mukaan Heming ja lapset eivät olleet alusta asti heidän kanssaan, sillä he asuvat kauempana, eivätkä halunneet sotkea lasten koulunkäyntijärjestelyitä.

– On tärkeää, että pysymme yhdessä, kuuluipa perheeseemme ketä tahansa. Minulle on tärkeää, että pienimmätkin tuntevat olonsa mukavaksi kanssani ja oppivat tuntemaan minut, koska sitten he tuntevat myös siskonsa paremmin. He ovat todella suloisia ja meillä oli hulvatonta yhdessä, Moore kertoo.

– Aikuiset lapseni rakastavat heidän pikkusiskojaan, Moore paljastaa.

Demi Moore tytärtensä Tallulahin ja Scoutin kanssa.­

Myös Willisin ja Mooren tyttäret olivat keväällä innoissaan yhteisestä ajasta ja siitä, että vanhemmat ovat erosta huolimatta pysyneet erittäin läheisissä väleissä.

– On ollut todella hassua, että molemmat vanhempani ovat saman katon alla talossa, jossa he meidät kasvattivat. Se on ollut todella suloista, Scout iloitsi haastattelussa keväällä.

– On ollut hienoa viettää näin paljon aikaa heidän kanssaan, Scout sanoi.

Bruce Willis nykyisen vaimonsa Emma Hemingin kanssa.­

Myös toisaalla omaehtoisessa karanteenissa ollut Willisin nykyinen vaimo Emma Heming ei ollut moksiskaan miehensä karanteenijärjestelyistä. Heming jopa kommentoi keväällä Mooren julkaisemaa perhekuvaa lukuisten sydämien kera.

– Rakastan ja kaipaan teitä! Heming kommentoi Mooren kuvan alle.

Demi Moore ja Bruce Willis olivat yhdessä 13 vuotta. Ex-pari erosi vuonna 2000. Willis löysi uuden onnen malli Emma Heming kanssa vuonna 2009. Moore oli läsnä, kun pari uusi vihkivalansa koskettavassa tilaisuudessa viime vuonna.