Jaajo Linnonmaa paljastaa podcastissa, miksi lähti Aamulypsystä ja muutti erämökkiin – todellisuus valkeni radiotähdelle karulla tavalla

Juontaja ja tv-persoona Jaajo Linnonmaa muistelee uransa käänteitä Janni Hussin Hussipodi-podcastissa. 2000-luvun alussa Linnonmaa oli rääväsuun maineessa ja veti kaapeli-tv:n yöohjelmia, joissa nakuiltiin ja sekoiltiin. Vuonna 2006 alkanut Aamulypsy teki Linnonmaasta koko kansan tunteman radiojuontajan.

Janni Hussi nostaa podcastissa esille Linnonmaan pitämän sapattivuoden vuonna 2012, jolloin hän jätti radiotyöt ja muutti Lappiin. Hussi kysyy Linnonmaalta, miksi valtavan suosittu juontaja halusi äkisti jättää Suomen kuunnelluimman aamuohjelman.

– Se oli hassu tilanne, Linnonmaa aloittaa.

Juontaja kuvailee Radio Suomipopin ja Aamulypsyn olleen tuolloin hyvin erilaisessa tilanteessa kuin nykyään.

– Suomipop oli irlantilaisten omistuksessa ja heitä ei kiinnostanut kuin kuulijaluvut. Turhauduin tosi paljon siihen, että yritin jatkuvasti pyytää rahaa Aamulypsyn markkinointiin, mutta sitä ei herunut. Radio Nova mainosti joka paikassa, Radio Rockia mainostettiin, mutta Aamulypsyn markkinointiin ei saatu penniäkään rahaa, Linnonmaa muistelee podcastissa.

– Meidän markkinointitempaukset oli sitä, että istuin kaljakorin päällä ruutupaperi kädessä ja mietin, että mitä meidän pitäisi heittää ikkunasta, että päästään otsikoihin.

Jaajo Linnonmaa, Anni Hautala ja Juha Perälä kuvattuna 2013.­

Juontaja sanoo suoraan saaneensa tilanteesta tarpeekseen. Linnonmaa kuvailee kokeneensa, että Aamulypsyä ei arvostettu, vaikka ohjelma oli valtavan suosittu.

– Se oli superturhautuminen. Minulla oli tunne, ettei silloiset johtajat koskaan panostaneet aamuohjelmaan. Päätin, että tämä oli nyt tässä ja lopetin radion. Itkin viimeisessä lähetyksessä sikana, koska en ollut varma oliko se oikea päätös.

Niinpä Linnonmaa muutti Ounasvaaran huipulle pieneen hirsimökiin. Hän kertoo podcastissa kuvitelleensa, että hän on korvaamaton.

– Ei kukaan jäänyt mua kaipaamaan. Luulin olevani elämää suurempi, koska ohjelmaa oli tehty jo vuosia. Meillä oli satojatuhansia kuulijoita ja ajattelin, että jos lopetan, niin radion kuunteleminen loppuu. Se oli tosi narsistinen ajatus, hän kertoo podcastissa Janni Hussille.

Linnonmaa sanoo miettineensä tuolloin, että oliko radiosta lähtö hänen elämänsä huonoin päätös.

– Olin ehkä snadisti vähän masentunut.

Kun Suomipop vaihtoi omistajaa, Linnonmaa innostui. Hän kuvailee podcastissa olleensa aivan varma, että hänen puhelimensa pirisee pian ja häntä pyydetään takaisin radioon.

– Venasin ja venasin. Yhtenä päivänä sitten soitettiin, että mitäs sulle Jaajo kuuluu? Minä olin tietenkin, että mulle kuuluu niin hyvää! Oon täällä Ounasvaaralla, enkä kaipaa yhtään Helsinkiin tai radioon, Linnonmaa naurahtaa.

Linnonmaan aavistus osui oikeaan ja hänet kutsuttiin Helsinkiin keskustelemaan radioon paluusta.

– He olivat tehneet kanssa kotiläksynsä ja kun he myivät mulle ideansa, niin he osasivat vetää oikeista naruista. Sanottiin, että saat aimon annoksen markkinointirahaa, jos teette comebackin, Linnonmaa kertoo.

Jaajo Linnonmaa on tullut yleisölle tutuksi myös lukuisista tv-ohjelmista, kuten Haluatko miljonääriksi? -tv-visasta, joka nappasi vuonna 2018 Venla-palkinnon.­

Hän sanoo asettaneensa Aamulypsyyn paluunsa ehdoksi sen, että hän saa juontajapareikseen Anni Hautalan ja Juha Perälän. Tämän lisäksi Linnonmaa ideoi mahtipontisen mainoskampanjan comebackin kunniaksi.

– Se oli hauska tilanne, kun lähin vähän testaamaan sitä, että tuleeko sitä markkinointitukea. Sanoin, että haluan comeback-mainoksen, jossa helikopteri tulee hakemaan minut Lapista. Haluan, että Aku Louhimies ohjaa sen mainoksen.

Linnonmaa kuvailee, että huoneeseen laskeutui hiljaisuus.

– Siinä oli varmaan kymmenen ihmistä puvut päällä. Suomipopin silloinen pomo katsoi heitä, että onnistuuko. Kaikki nyökytteli, että kyllä onnistuu.

