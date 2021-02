Kuusi koko kansan tuntemaa suomalaista kertoo, kuinka koronarokote mullistaa heidän elämänsä – yksi asia yhdistää heitä kaikkia

Kuusi julkisuudesta tuttua henkilöä kertovat, miten koronarokoitteen saaminen vaikuttaa heidän arkeensa.

Heikki Kahila sai ensimmäisen koronarokotuksen tämän viikon tiistaina.

84-vuotias Kahila on yksi Yleisradion historian tunnetuimmista uutisankkureista.

– Olo on helpottunut, koska tämä oli välietappi, johon on pyritty, hän sanoo.

– Kahden viikon kuluttua saan toisen pistoksen.

Heikki Kahila.­

Kahilalla on monta projektia kesken. Yksi on Helsingin villasukkatehtaan markkinointihomma, toinen Dallapé-orkesterin promoaminen.

– En ole joutunut luopumaan töistä sinänsä, mutta palavereista olen joutunut luopumaan koronatilanteen takia. Pääsen kohta taas pitämään palavereja.

Heikki Kahilalla ja hänen vaimollaan Pia Kahilalla on 20 vuoden ikäero. Se heijastuu nyt korona-aikana uudella tavalla.

– Vaimoni on minua nuorempi. Nyt hänellä ei ole rokotetta ja minulla on.

– Hänen pitäisi saada myös rokote, että voisimme tehdä asioita yhdessä.

Maaliskuussa lastenlasten syntymäpäiville

– Ilman muuta halusin ottaa koronarokotuksen, kun olen jo 86-vuotias, näyttelijä Heidi Krohn kertoo.

Hän onnistui varaamaan rokotusajan tietokoneella netistä. Toinen rokotusaika on kolmen viikon kuluttua.

– Toivon, että pääsisin pian halaamaan lapsenlapsiani, Heidi Krohn kertoo.

– Heti maaliskuussa aion mennä lastenlasteni syntymäpäiville. He ovat kaksosia.

Heidi Krohn.­

Kulunut vuosi on ollut hiljaiseloa. Ruoat Heidi Krohn on tilannut kaupasta kotiinkuljetuksella. Korona on pelottanut, mutta hän on käynyt jonkun verran kävelyllä.

– On paljon valoisampi olo, kun sain rokotuksen, hän sanoo.

– Haluaisin päästä konsertteihin ja teattereihin sitten kun niitä esitetään taas livenä.

”Omaishoitajuuden takia helpottaa”

Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja Helsingin entinen kaupunginjohtaja Raimo Ilaskivi on 92-vuotias ja saanut juuri koronarokotteen, sen ensimmäisen.

– Minulla on kaikki mahdolliset perussairaudet, hän kertoo.

Raimo Ilaskivi on Airi-vaimonsa omaishoitaja. He asuvat kahdestaan Helsingin Töölössä.

– Omaishoitajuuden takia on helpottavaa, että minut rokotettiin. Ei ole kohta enää samaa pelkoa, että jos nyt käyn kaupassa, tuonko kotiin viruksen.

Raimo Ilaskivi.­

Airi Ilaskivi rokotetaan piakkoin kotona. Näin on sovittu. Hän on ollut pikkulottana ja on oikeutettu kotirokotukseen.

– Kun minut on rokotettu toisen kerran, olen vapaampi käymään paikoissa, mutta muuten kaikki jatkuu ennallaan, Raimo Ilaskivi kertoo.

– Pelko välittömästä tartunnasta jää pois. Tähän asti kaupassa käyntini ovat olleet rajoitettuja.

Omaishoitajan arjen takia Raimo Ilaskivi ei juuri käy kodin ulkopuolella.

– Katsotaan, tuleeko spontaaneita tarpeita käydä jossain. Kyllä tämä tulee olemaan 92-vuotiaan hiljaista elämää tästä eteenpäinkin.

– Koetan joskus käydä iltalenkin, hän suunnittelee.

Läheisten luokse

Ex-kansanedustaja ja vasemmistoliiton edeltäjän SKDL:n entinen puheenjohtaja Ele Alenius on 95-vuotias. Hän sai koronarokotuksen vähän yli viikko sitten.

– Pidän rokotusta hyvin isona asiana, kun on tällaiset sairaudet kuin itsellä, hän sanoo.

Ele Alenius.­

Alenius on muuttanut hiljattain vanhustenkotiin. Rokotus suojaa virukselta.

– On hyvä, että hankitaan mahdollisimman hyvä vastustus. Pääsen tapaamaan läheisiä.

Lapsia tapaamaan

Kirjailija Hannu Salama, 84, on saanut tällä viikolla ensimmäisen koronarokotuksen. Kahden aikuisen lapsen isä iloitsee, että on lähitulevaisuudessa vapaampi tapaamaan lapsiaan.

– Ollaan sovittu, että tavataan vasta sitten, kun se on turvallista, hän kertoo.

– Onhan se kivempaa, ettei ole pelkoa sairastumisesta.

Sota-ajan lapsena Hannu Salama ei pidä korona-aikaa voittamattomana. Hän on kokenut ajan, jolloin leipäkin oli loppu.

– En voi sanoa, että olisin raiteiltani suistunut koronan takia, hän sanoo.

Hannu Salama.­

Kirjailijana hän voi tehdä työtään siellä missä hän on. Ruokaa voi tilata kaupasta kotiinkuljetuksella.

– Kahvilassa istuminen on käynyt korona-aikana vähäisemmäksi ja ulkoilu on ollut hankalampaa, kun täytyy miettiä, mitä reittejä pitkin voi mennä, ettei ole liikaa ihmisiä.

– Näitä voi ehkä tehdä kohta enemmän.

Kaipuu kakkoskotiin Ruotsiin

Iskelmälaulaja Vieno Kekkonen, 86, sai ensimmäisen koronarokotteen tämän viikon torstaina.

– Ei sattunut yhtään. Kolmen viikon kuluttua saan toisen rokotuksen, hän kertoo.

Vieno Kekkonen.­

Koronapandemian aikana Kekkonen ei ole käynyt juuri missään, ainoastaan kampaajalla. Hänen miehensä Eero Sauri on hoitanut ruokaostokset.

– Luotan siihen, että voin rokotukset saatuani vähän vapaammin liikkua.

– Meillä on Pajalassa Ruotsissa toinen koti. Nyt sinne ei pääse. Odotamme, että pääsemme sinne.

Lapsia ja lapsenlapsia Vieno Kekkonen on tavannut kunnon turvavälein.