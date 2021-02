Äidin ja tyttären talvieleganssi. Oona Kare korostaa, että hänen äitinsä päähine on tekoturkishattu. Se on hänelle tärkeä arvo.­

Salkkareista tuttu Oona Kare valmistui Kööpenhaminasta näyttelijäksi samoihin aikoihin kun hänen äitinsä, valokuvaaja ja takavuosien julkkis Johanna Kare sai suntion paperit.

Johanna Kare on pukeutunut tyylikkääseen tekoturkishattuun, kun hän saapuu Sanomataloon yhdessä tyttärensä Oonan kanssa.

Johannasta tuli 24-vuotiaana Oonan äiti. Hän oli niihin aikoihin ruutujuontajana Nelosella ja juonsi MTV:llä Kielletyt leikit -ohjelmaa. Alun perin hän oli tullut julkisuuteen poseerattuaan Iltalehden iltatyttökuvissa.

– Tunsin että olen arvoton, ja hain hyväksyntää olemalla ahkerasti julkisuudessa, mutta tulin vieläkin rikkinäisemmäksi, Johanna Kare kertoo.

Nyt kahden tyttären äidin elämä on toisenlaista. Kymmenen vuotta sitten Johanna Kare tuli uskoon. Usko toi elämään hyväksynnän ja rakkauden.

Vapaaehtoistyö Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa antaa paljon.

Ennen koronaa Johanna oli kerran kuukaudessa papin apuna ehtoollisella ehtoollisavustajana. Hän käy myös gospelartisti Jukka Leppilammen vetämässä rukouspiirissä.

Johanna Kare on haluaisi valokuvillaan saada ihmiset ajattelemaan ja hyväksymään erilaisuutta.­

Nykyään Johanna Kare on valokuvataiteilija. Hän haluaisi taiteellaan saada ihmiset ajattelemaan ja hyväksymään erilaisuutta.

– Kuvaan marginaaliin jääneitä ilmiöitä ja ihmisiä sekä yhteiskunnan hylkäämien ihmisten arkea, Johanna Kare kertoo.

– Tunnen jotakin samanlaisuutta. Se yhdistää meitä heti. Tuntuu, että he eivät ole egonsa vankeja vaan ihmisiä ilman kiiltokuvamaista kuorta.

Hän on pitänyt useita valokuvanäyttelyitä, kuten kodittomista Eduskunnan kirjastossa.

– Ja lottanäyttelyn sankarisotalotistamme. Näyttelyn suojelijana toimi presidentin rouva Jenni Haukio, hän lisää.

Hän on tehnyt myöskin kodittomista kirjan Katuvarpusia. Viime joulukuussa piti olla Ihmisoikeuskeskuksen kanssa toteutettu näyttely Helsingin päärautatieaseman kulttuurihallissa, mutta se siirtyi keväälle.

– Luovuuden kautta sydämeeni tuli rauha, Johanna Kare kertoo.

Ennen kaikkea Johanna Kare on äiti kahdelle tyttärelleen.

30-vuotias Oona Kare syö salaattia ja kuuntelee hymyillen äitinsä jutustelua.

Hänkin on julkisuudesta tuttu, näytteli neljän vuoden ajan Marianna Kurkea Salatuissa elämissä.

Viime kesänä Oona Kare valmistui kandidaatiksi Tanskasta Copenhagen International School of Performing Arts -korkeakoulun näyttelijälinjalta.

– Koulu oli intensiivistä, mutta äärimmäisen palkitsevaa.

Viimeisenä opintovuotena Oona Kare pääsi näyttelemään tanskalaiseen lyhytelokuvaan Later we go home. Se oli Oona Kareen ensimmäinen englanninkielinen roolityö näyttelijänä.

Äitiä ja tytärtä molempia kiinnostavat terveelliset elämäntavat, erityisesti henkinen hyvinvointi.­

– Äiti soitteli vähän turhankin usein, Oona Kare muistelee kolmea vuottaan Kööpenhaminassa.

– Sanoin, että hänen pitäisi rauhoittua.

Molempia naurattaa.

– Olin aika stalkkeri, Johanna Kare kertoo.

– Oot sä vieläkin, Oona Kare sanoo.

Johanna on perustanut whatsapp-ryhmän Johannan tyttäret.

– Kyllä aika paljon keskustelu jää mulle, hän myöntää.

Yksi molempia kiinnostavista keskustelunaiheista on terveelliset elämäntavat, erityisesti henkinen hyvinvointi.

Lapsena Oona Kare harrasti tanssia. Kallion ilmaisutaidon lukiossa vahvistui tunne: haluan näytellä. Lukion jälkeen hän meni Laajasalon opiston näyttelijätyön linjalle.

– Kun pääsin Salkkareihin, olin onneni kukkuloilla. Se oli huikea kokemus.

– Hyppäsin saman tien monimutkaisen hahmon rooliin, josta opin hyvin paljon.

Työtä kohtaan pitää olla draivi ja palo. Muuten ei synny mitään hienoa, Oona Kare uskoo.

– Pitää kohdella lämmöllä ja rakkaudella itseään, Oona Kare sanoo.

Kova palo näyttelemistä kohtaan ei jäänyt äidiltä huomaamatta.

– Oonalla on karismaa. Uskon häneen täysin, Johanna Kare sanoo.

– Oona olisi loistava näyttelemään Kirsti Paakkasta. Heissä on paljon samaa.

Näyttelijäksi valmistuminen sattui vähän huonoon hetkeen. Koronapandemia kutisti alan työmahdollisuuksia. Oona Kare on työstänyt näyttelijäystävänsä Venla Savikujan kanssa minisarjan käsikirjoitusta.

Tällä hetkellä he etsivät tuottajaa tiimillensä.

Oona Kareella on myös rooli tv-sarjassa, jota aletaan kuvata helmikuussa.

– Näyttelen sarjassa erästä tunnettua suomalaista. On suuri kunnia päästä näyttelemään ei-fiktiivistä henkilöä.

Keskustelu rönsyilee vilkkaasti. Johanna Kare kiittelee karjalaisjuuriaan. Hänen sukunsa on Viipurista.

– Olen saanut perinnöksi iloisuuden, Johanna Kare kertoo.

Äidissä ja tyttäressä on paljon samaa. Oona Kare oli jo lapsena esiintyjä.

– Missä vaan oltiin, jokainen huomasi hänet, Johanna Kare kertoo.

– Mummilleen hän esitti taideperformanssin Kauniiden ja rohkeiden tahdissa.

Oona Kare kertoo olevansa kiinnostunut ihmisistä.

– Tykkään katsella ihmisiä, hän kertoo.

Sosiaalisuus ja avoimuus ovat kotikasvatuksen ansiota, Johanna Kare uskoo.

– Meidän perheessä on aina avoimesti juteltu kaikesta. Ei ole asiaa tässä maailmassa, josta emme voisi puhua.

Lapsena Oona rullaluisteli usein äitinsä kanssa käsi kädessä. He ulkoilivat paljon.

– En ollut leikkipuistoäiti, Johanna Kare kertoo.

– Otin lapsen kainaloon ja menimme kaikkialle.

Oona Kare kuvailee äitiään äärimmäisen anteliaaksi ja hyväsydämiseksi ihmiseksi.

– Äiti on sellainen ihminen, joka antaa vaikka sukkansa jalasta toiselle.

– Hän ei ikinä tuomitse ketään.

Rohkeus on yksi Johanna Kareen luonteenpiirteistä.

– Äiti on yksi rohkeimmista ihmisistä, jonka olen tavannut, Oona Kare kertoo.

– Hän on rohkeasti tehnyt sitä, mikä tekee hänet onnelliseksi.

Se on Oonasta hienoa.

– Hän on aina ollut erilainen äiti.

– Äiti on taiteellinen sielu, joka mieluummin tekee jotain, jolla on merkitystä. Äiti ei yritä tehdä vaan tekee täysillä.

Johannasta Oona on luonnonlapsi, joka ajattelee kaikista ihmisistä hyvää.

– Oona on ollut pienestä pitäen nauravainen ja hymyilevä.

– Olen sanonut, että hän on mun pieni lintunen. Tosi herkkä ja haaveilee paljon, mutta on tosi sitkeä.

90-luvun alkuvuodet olivat Johanna Kareelle herkkää aikaa.

– Kun ajattelen silloista minääni, tulee rakkaus itseä kohtaan, Johanna Kare kertoo.

– Olin rikkinäinen. Halusin hirveästi tulla hyväksytyksi.

Silloista rikkinäistä minäänsä hän ajattelee nyt sympatialla.

– Jos tapaisin samanlaisessa tilanteessa olevan naisen, sanoisin, että olet tosi arvokas.

Elämässä tapahtuu kaikenlaista. Virheitäkin. Sen Johanna Kare on oppinut kovimman kautta.

Jo lapsuudessa Johanna Kare oppi, ettei elämä ole pelkkää pumpulia.

– Kaikenlaista on tapahtunut, mutta ne tekevät meistä vahvempia ja viisaampia, hän sanoo.

– En ole pystynyt arvostamaan itseäni. Olen tuntenut itseni hyvin arvottomaksi, ja se on näkynyt muiden kohtelussa.

Johanna kiittelee karjalaista, uskovaista mummoaan, joka on ollut suunnannäyttäjä ja lapsenlapsensa esirukoilija.

– Hän on rukoillut paljon puolestani.

Uskoontulo on ollut Johanna Kareen mielestä pelastus.

– Jumala on antanut minulle uuden identiteetin. Olen saanut arvokkuuden ja uuden minän, sellaisen, jonka kanssa viihdyn.

– Minun ei tarvitse enää hyväksyntää keneltäkään kerjätä. Hyväksyntä on minussa.

Oona Kare kuuntelee äitinsä juttelua hymyillen. Johanna on aina näyttänyt tunteensa avoimesti.

– Olen saanut paljon rakkautta, Oona Kare kertoo.

– Minun ei ole tarvinnut todistella mitään. Sain olla juuri sellainen kuin halusin.

– Uskon, että siksi juuri arvostan ihmisiä sekä elämää hyvin paljon.

Oona Kare oli vaippaikäinen, kun Johanna Kare jäi lapsen kanssa yksin.

– Kannoin toista lasta reppuselässä ja pidin toista kädestä, Johanna Kare muistelee arkeaan.

– Arvostan yksinhuoltajia suuresti.

Lukion ensimmäisellä Oona Kare sai järkyttävän puhelun. Äiti oli teho-osastolla.

– Oli tosi lähellä, etten mennyt taivaan kotiin, Johanna Kare kertoo.

Sairaalassa hän vietti melko pitkän jakson.

Sillä aikaa 17-vuotias Oona vei ja haki pikkusiskonsa joka päivä tarhasta ja hoiti kotityöt.

Aluksi ei ollut ketään aikuista, joka olisi voinut auttaa. Lopulta ystävä tuli hätiin.

– Oonalla keskeytyi teinivaihe elämässä, Johanna Kare sanoo.

– Hän joutui lapsena ottamaan vastuun lapsesta.

Oona muistaa tapahtumista jonkin verran.

– Uskon, että jokainen tekisi samassa tilanteessa saman kuin minä.

Jäljellä on kiitollisuus. Elämä jatkuu.

Jos tyttären niin äidinkin elämässä puhaltavat uudet tuulet. Viime keväänä Johanna Kare valmistui suntioksi.

Toiveena on löytää työ maalaiskirkosta.

– Haluan palvella Herraa ja seurakuntaa, hän sanoo.

– Viihdyn kirkossa.

Johanna Kare sanoo, että hän on tehnyt elämässään paljon virheitä.

– Joku sanoo, ettei kadu elämässä mitään. Sanon, että olisin voinut tehdä paljon eri lailla.

– Mutta olen tehnyt sen, mitä olen pystynyt.

Kun Johanna katselee tytärtään Oonaa, hän näkee hyväsydämisen nuoren naisen.

Hän iloitsee siitä, että äidin opit ovat menneet perille.

– Perusarvot: anteeksi, kiitos ja ole hyvä. Ne ovat menestyksen merkit, Johanna Kare sanoo.

Kaikkein tärkeintä on rakkaus.

– Kun joku asia ottaa päähän, äiti muistuttaa: muista rakkaus. Silloin ei tarvitse ärhennellä, Oona Kare sanoo.