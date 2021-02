Elisabeth Rehn, 85, vahti terveyskeskuksen sivuja tauotta saadakseen koronarokotteen – nyt hän toivoo erityisesti kahta asiaa

Koronarokotteen saanut Elisabeth Rehn odottaa, että saa ottaa kaksi uutta lapsenlapsenlastaan syliin ja pääsee vielä joskus Sarajevoon.

Elisabeth Rehn viihtyy kotonaan Kirkkonummella. Kuva on otettu ikkunan läpi koronaepidemian takia.­

Elisabeth Rehn, 85, sai koronarokotuksen vähän yli viikko sitten.

Sitä ennen hän oli vahtinut Kirkkonummen terveyskeskuksen kotisivuja pitkään.

Kun ensimmäinen tieto rokotusajoista tuli, se oli siinä. Rehn varasi heti ajan.

– Rokotus on itsestäänselvyys, hän sanoo.

– Minulla oli kunnanlääkäri-isä. Muistan, että lapsuudessani oli tuberkuloosirokotukset.

Rokotukset ovat pelastaneet maailmassa monen lapsen hengen, Elisabeth Rehn tietää. Hän on Suomen Unicefin entinen puheenjohtaja.

– Hullua olisi, jos en ottaisi rokotusta.

Elisabeth Rehn toivoo pääsevänsä vielä joskus Sarajevoon. Kuva otettu 20 metrin etäisyydellä koronapandemian takia.­

Koronarokotus on kaksivaiheinen. Maaliskuun alussa Elisabeth Rehn saa vielä toisen rokotuksen. Sen jälkeen kestää muutama päivä, kunnes rokotuksella on täysteho.

– Minulla on suuri perhe. Pitää silti olla varovainen heidän kanssaan, vaikka en itse saisi tartuntaa.

Pari vuotta sitten Elisabeth Rehn vuokrasi Kauniaisista pienen kaksion ollakseen lähempänä perhettään. Maaseutukoti Kirkkonummella on koronapandemian takia nyt kovassa käytössä. Siellä on enemmän tilaa kokoontua, tosin he kokoontuvat vain ulkona.

– Perhe tulee tervehtimään minua Kirkkonummen pihalle pulkilla ja potkukelkoilla.

– Riittää, että saan katsella heitä. En uskalla halata vielä. Kaipaan halausta.

Muistot koskettavat. Yhtenä päivänä Rehn sai sähköpostin Sarajevosta entisiltä autonkuljettajiltaan. He kyselivät hänen vointiaan.

Elisabeth Rehn oli YK:n pääsihteerin erityisedustaja Sarajevossa 1999.

– Olen päättänyt, että kyllä vielä menen Sarajevoon kerran, Elisabeth Rehn sanoo.

– Muistot siitä työstä ovat mahtavia.

Elisabeth Rehn viihtyy kotonaan Kirkkonummella. Kuva on otettu ikkunan läpi koronaepidemian takia.­

Koronarokotus toivottavasti mahdollistaa matkan tulevaisuudessa.

Neljännentoista lapsenlapsenlapsen laskettu aika on maaliskuussa.

– Haluan ne uudet vauvelit syliin, kun se on mahdollista.

– Kahta nuorempaa olen ollut katsomassa kotien ovenraosta kuukauden iässä.

Koronapandemia tyhjensi vuosi sitten Elisabeth Rehnin almanakan hujauksessa. Kokous New Yorkiin peruuntui ja monet puheet ja alustukset eri tilaisuuksissa jäivät pitämättä.

– Nettiesitelmät ja asiantuntijalausunnot eivät sitä korvaa. Aika uusi asia on yksinäisyys.

Viime keväänä Elisabeth Rehn täytti 85 vuotta. Pitkään suunnitellut syntymäpäivät peruuntuivat. Valokuvaaja oli jo varattu. Suuresta perheestä oli tarkoitus ottaa yhteiskuva.

– Toivon, että rokotuksen jälkeen voimme kokoontua kesällä ja voimme ottaa sen kuvan, joka jäi viime vuonna ottamatta.

– Nyt keväällä meidän perheessä on ainakin kaksi uutta vauvaa, jotka eivät olleet vielä vuosi sitten syntyneet. Myös he pääsevät kuvaan.