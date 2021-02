Björn julistettiin 15-vuotiaana ”maailman kauneimmaksi pojaksi” – sitten hänen elämästään tuli elävää painajaista

Elokuvaohjaaja teki enkelikasvoisesta ruotsalaisesta Björn Andrésenista 15-vuotiaana seksisymbolin. Seuraukset olivat hurjat.

”Kasvot kuin kreikkalaisen mytologian jumalalla...kalpea, suloisen varautunut, hunajanvaaleassa kiharapilvessä...poika ei ole oikeastaan ihminen”, kuvailee Thomas Mann päähenkilö Tadziota klassikkoteoksessa Kuolema Venetsiassa.

Onnekseen ja pian epäonnekseen 15-vuotias ruotsalainen Björn Andrésen täsmäsi kuvaukseen täysin. Yhtäkkiä Andrésenista tuli kansainvälinen tähti, seksisymboli ja hänet tunnettiin 1970-luvun alussa ympäri maailmaa ”maailman kauneimpana poikana”.

Perjantaina Sundancen elokuvafestivaaleilla sai ensi-iltansa dokumentti The Most Beautiful Boy in the World, joka kertoo Andrésenin surullisen tarinan.

Andrésen itse muistaa olleensa 10-vuotias, kun hänen äitinsä nousi raitiovaunun kyydistä Tukholman keskustassa ja vilkutti hänelle.

Se oli viimeinen kerta, kun poika näki äitinsä. Äiti teki itsemurhan ja isää ei koskaan ollutkaan.

Andrésenin ja tämä siskon kasvatusvastuun ottivat isovanhemmat, joista mummolla oli tavoitteena tehdä Björnistä tähti.

Björn Andrésenin herkät kasvot tekivät vaikutuksen elokuvassa Kuolema Venetsiassa (1971).­

Italialaisohjaaja Luchino Visconti oli jo jonkin aikaa kierrellyt Eurooppaa etsimässä muusaa seuraavaan elokuvaansa, joka olisi Kuolema Venetsiassa, kun Andrésenin mummo vei hänet koekuvauksiin. Tarinassa ikääntyvä säveltäjä kohtaa lomallaan uskomattoman kauniin teinipojan ja näky saa häneen uutta eloa.

Luchino Visconti.­

Tuoreessa dokumentissa nähdään ote koekuvauksesta, joka nykymaailmassa katsottaisiin todennäköisesti täysin sopimattomaksi.

– Kaunista! Pyydätkö häntä riisuutumaan? Viscontin kuullaan kysyvän.

Andrésen naurahtaa hermostuneesti ja pian valokuvaajat räpsivät kuvia alusvaatteissaan ympäri huonetta kävelevästä pojasta.

Roolituksesta vastannut Margareta Krantz muistaa tilanteen:

– Seisoin Viscontin vieressä, kun vaalea poika ilmestyi paikalle. Viscontin koko keho heräsi silminnähden eloon. Poika oli uskomattoman kaunis ja hänellä oli todella kuvaukselliset kasvot. Hän oli todellinen löytö. Poika, jolla oli erityistä karismaa. Hän vaikutti hauraalta ja se on kaunista elokuvassa. Sellaisten lasten kanssa pitää olla todella varovainen.

Todellisuudessa kohtelu oli kaikkea muuta. Visconti alkoi puhua Andrésenista ”maailman kauneimpana poikana” ja titteli levisi nopeasti yleiseen käyttöön.

Andrésen oli huomion keskipisteenä elokuvan ensi-illassa Cannesissa 1971, mutta samalla Visconti jo vitsaili, miten 16-vuotiaana tämä oli hieman vähemmän viehättävä. Iltajuhlan jälkeen Andrésenista huolehtineet avustajat katosivat ja poika vietiin umpihumalassa paikalliselle homoklubille.

Kun studio lähetti Andresénin Tokioon, vastaanotto oli hysteerinen. Hänen kasvonsa nähtiin mainoksissa ja esiintymisiä oli toinen toisensa perään. Hän jopa levytti japaninkielisen rakkauslaulun.

Kuolema Venetsiassa voitti lukuisia palkintoja.­

Jossain vaiheessa pyörityksen kestämiseksi hänelle alettiin antaa pillereitä.

– Oli kuin lepakot olisivat parveilleet ympärilläni. Elin painajaista, ikääntynyt Andrésen sanoo elokuvan trailerissa.

Andrésenin ura jatkui menestyksekkäästi parikymppiseksi, mutta niin jatkui myös hyväksikäyttö. Hän muistelee dokumentissa eläneensä vuonna 1976 Pariisissa lahjojen turvin, joita rikkaat homomiehet hänelle antoivat.

Hän itse ajatteli miesten olevan vain mukavia faneja, mutta nyt kokee heidän kohdelleen häntä kuin maailman kauneinta escortia, jota halusivat esitellä käsipuolessaan.

Björn Andrésenin mukaan elämä teiniseksisymbolina oli yhtä painajaista.­

Vuonna 2003 Andrésen kertoi brittilehti Guardianille, miten hän on yrittänyt karistaa elokuvan.

– Aikuisen rakkaus alaikäisiin on asia, jota vastustan periaatteesta. Se häiritsee minua sekä tunnetasolla että älyllisesti, ehkä koska tiedän hieman mistä sellaisessa on kyse.

Vuodet eivät ole olleet miehelle lempeitä. Äidin menettämisen aiheuttama trauma ja muut kokemukset ajoivat miehen masennuksen ja alkoholismin kouriin. Nyt maailman kaunein poika on kuihtunut, pitkätukkainen ja -partainen 65-vuotias, joka yrittää edelleen jatkaa uraansa (tuorein pikkurooli on vuoden 2019 kauhuelokuvahitissä Midsommar).

Viime syksynä Andrésen oli vieraana Ruotsin yleisradion Katrina Hahrin podcastissa, jossa murtunut mies muisteli poikavauvansa kuolemaa.

Vuonna 1986 syntynyt Elvin kuoli yhdeksän kuukauden ikäisenä ja tapaus kirjattiin virallisesti kätkytkuolemaksi. Andrésenin mukaan se oli kuitenkin hänen vikansa.

Hän oli nukkunut kolmisen tuntia, kun heräsi lapsen äidin huutoon, että vauvaa ei näy missään. Poika oli päätynyt kokonaan peiton alle nukkuvan Andrésenin viereen.

– Vedin peiton pois, hänellä oli siniset huulet, yritin kaikkea, suusta suuhun tehohengitystä. Sitten ambulanssi tuli ja vei hänet sairaalaan ja hekin yrittivät kaikkensa, mutta..

– On selvä, että se oli minun vikani. Jos olisin käyttäytynyt kuin aikuinen... helvetti kun olin kuin teinipissis. Sitä ei olisi tapahtunut.

Björn Andrésen vuonna 2016. Nykyinen hauraampi ulkomuoto paljastuu dokumentissa.­

Andrésen kertoo juoneensa aina paljon alkoholia ja tekevänsä niin edelleen. Hahrille hän pohtii, jaksako hän elää vauvansa kuoleman kanssa vain alkoholin ansiosta, mutta ainakin se auttaa.

Viime aikoina hän on alkanut haaveilla kuolemanjälkeisestä elämästä.

– Olen varma, että näen hänet uudestaan.

Lähteet: Daily Beast, Vogue, Aftonbladet, Sveriges Radio, Guardian