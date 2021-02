Main ContentPlaceholder

Kun Ari Taskinen matkusti kolme vuotta sitten Latviaan, meinasi hän päästä hengestään – törmääminen suomalaisturistiin pelasti muusikon karulta kohtalolta

Moottoritie on kuuma -hitin säveltänyt Ari Taskinen on tehnyt pitkän uran musiikin parissa – ja matkustanut yli 70 maassa. Soololevyn materiaalistakin osa on syntynyt maailmalla.

Ari Taskinen oli osa Pelle Miljoona Oy:n legendaarista kokoonpanoa. Vas. Taskinen, Andy McCoy, Sami Yaffa, Pelle Miljoona ja edessä Tumppi Varonen.­

Mitä otat mukaan, kun lähdet matkalle? Muun muassa Pelle Miljoona Oy:n kosketinsoittajana ja Moottoritie on kuuma -klassikon säveltäjänä tunnetun Ari Taskisen, 61, kapsäkkiin mahtuu ennen kaikkea musiikintekovehkeitä. – Läppäri, matkaskitta, pieni kosketinsoitin, äänikortti, mikki, kuulokkeet ja bluetooth-kaiutin, hän luettelee. Nämä kaikki kulkevat mukana kaikilla hänen reissuillaan, joita hän on 1970-luvulla alkaneen muusikon uransa aikana tehnyt yli 70 maahan. Ari Taskinen on aina ollut innokas maailmanmatkaaja. Korona on pakottanut tauolle.­ Moottoritie, kiitorata ja ties mikä laivan laskusilta on tosiaan ollut kuumana Taskisen jäljiltä. Hän matkustaa musiikkilaitteiden kanssa, koska aina pitää olla valmiina, jos tulee fiilis tehdä musiikkia. Viime vuosina on tullut. – Itse asiassa koko uusi soololevy on tehty tuolla setillä Suomessa, Thaimaassa, Burmassa, Marokossa, Egyptissä ja Baltiassa. Baltiassa, Latvian Riiassa tarttui mukaan myös tarina uuden levyn kappaleeseen Riian Rumba. Ja tuo tarina on karu: Riiassa Taskinen oli päästä hengestään. Kaunistelematta Taskinen kertoo: hän oli ollut vuonna 2017 juomatta alkoholia puolen vuoden ajan. – Riiassa ratkesin kuitenkin ryyppäämään. Lisäksi diabetesta sairastavan muusikon insuliinit olivat unohtuneet Suomeen. – Menin aika huonoon kuntoon. Taskinen kyllästyi aikoinaan Pelle Miljoona Oy:n armottomaan keikkatahtiin – 23-vuotiaana.­ Nyt, vuosia myöhemmin jo vähän naurattaakin, kun Taskinen kertoo paikallisen hotellin ystävällisten isäntien, rotevien miesten kantaneen hänet hotellihuoneeseen omaan sänkyyn nukkumaan, kun hän oli sammunut naapuruston baarin pöytään. – Voi Hertta-Maaria, Taskinen päivittelee. – Onneksi törmäsin yhteen suomalaiseen, joka tajusi tilanteeni. Sitten mentiinkin ambulanssi vilkuttaen sairaalaan. [video] [/video] Taskinen toipui. Hän kiittelee sairaalaan saamaansa kannustusta. Sitä tuli, kun Taskinen kirjoitti Facebookiin sairaalapäiväkirjaa. Myös vanha ystävä ja bändikaveri Pelle Miljoona kuuli Latvian tapahtumista. – Pelle kirjoitti niistä laulutekstin, joka kuvaa tapahtumia hätkähdyttävän hyvin. Siis menemättä yksityiskohtiin, mutta fiilikseltään. Siitä tuli sitten soololevyni ensimmäinen biisi. Joskus ovat raskaita nämä laulujen lunnaat, Taskinen sanoo. Taskisen sooloprojektia saatetaan jossain vaiheessa nähdä myös livenä.­ – Jos joku ihmettelee, miksi kaivelen tällaisia ikäviä juttuja, niin olkoot ne varoitukseksi muille. Sitten jos ja kun matkailu taas avartuu, niin täytyy pitää huolta itsestään. Seikkailut ulkomailla ovat johtaneet lauluihin aikaisemminkin. 1970-luvulla Taskinen oli kova Patti Smith -fani, ja hän matkusti jopa Italian Bolognaan katsomaan tämän keikkaa. Keikan jälkeen Taskinen muistelee olleensa hieman eksyksissä ja kysyneensä paikalliselta nuorelta naiselta reittiä keskustaan. Tämä tarttui Taskista kädestä ja talutti läpi öisen kaupungin tuomiokirkon portaille. Kokemus oli romanttinen, tuntematon taluttaja häipyi teilleen halattuaan ja vastaanotettuaan suomalaisen kiitokset. – Noista tunnelmista syntyi Tahdon rakastella sinua, Taskinen sanoo. Sanoitus on siis syntynyt saavuttamattoman rakkauden innostamana? – Näin voi sanoa. Siitähän monet laulut kertovat. Pelle Miljoona Oy:n legendaarinen kokoonpano vuonna 1981: vas. Ari Taskinen, Andy McCoy, Sami Yaffa, Pelle Miljoona ja edessä Tumppi Varonen.­ Tahdon rakastella sinua -kappaleesta, Taskisen sanoituksesta ja sävellyksestä, tuli jättihitti Pelle Miljoona & 1980-yhtyeelle Tumppi Varosen laulamana. Vantaalaiset Varonen ja Taskinen olivat soittaneet yhdessä jo paikallista huomiota saaneessa Näköhäiriö-yhtyeessä ja sittemmin Problems-bändissä. He kuuluivat myös Pelle Miljoona Oy:n legendaariseen kokoonpanoon yhdessä Pellen, Sami Yaffan ja Andy McCoyn kanssa. Yaffa ja McCoy karkasivat Tukholmaan perustamaan Hanoi Rocksia, kun Moottoritie on kuuma -albumi oli saatu levytettyä vuonna 1980. Nimikappale Moottoritie on kuuma syntyi, kun aiemmin kitaraa ja bassoa soittanut, kosketinsoittajana mielestään varsin vaatimaton Taskinen soitti kolmella sormella mielestään hyvää riffiä treenikämppäkommuunin huoneessaan Helsingin Herttoniemessä. Pelle Miljoona kuuli musiikin toiseen huoneeseen ja intoutui kirjoittamaan sanoituksen. Bändin suosio räjähti. Vaikka Yaffa ja McCoy olivat lähteneet, Pelle Miljoona Oy:n uusittu kokoonpano revittiin keikoille vuonna 1981. Aikana ennen Yötä ja Dingoa Pelle Miljoona Oy nautti jopa hysteerisen innokkaasta teiniyleisöstä, romanttiset ja maailmantuskaa ilmentäneet energiset kappaleet vetosivat nuoriin. Punkista ponnistanut ja uuden aallon ilmiöksi nousseesta yhtyeestä tuli koko elävää musiikkia kuluttavan kansan suosikki. – Vuonna 1981 sain päivärahaa 176 päivän mukaan. Ja päivärahaa ei maksettu Helsingin-keikoista. Siihen aikaan keikkoja saattoi tehdä jokaisena viikonpäivänä – ja melkein tehtiinkin, Taskinen muistelee. Pelle Miljoona Oy teki keikkoja vuonna 2019 ja signeerasi alkuperäisen Moottoritie on kuuma -singlen, joka huutokaupattiin Lastensairaalan hyväksi.­ Kuten monet aikalaiset, myös Taskinen kyllästyi kovaan keikkatahtiin. Hän kiersi mukana ja oli säveltämässä musiikkia vielä kahdelle Pelle Miljoona Oy:n levylle, mutta vuonna 1983 hän jättäytyi bänditoiminnasta sivuun. Tuntui, että rockelämä on nähty. – Olin vasta 23-vuotias, hän hymähtää. Punkin ja Pelle Miljoonan kanssa saavutetun suursuosion jälkeen Taskinen etsi taas uutta. Matka jatkui, moottoritie oli kuuma – myös kuvainnollisesti, sillä lahjakas säveltäjä solahti mukaan uudenlaiseen esittävään taiteeseen, 1980-luvulla huomiota herättäneeseen performanssitaiteeseen. Jack Helen Brut -ryhmän esityksissä yhdisteltiin kuvataidetta, musiikkia, teatteria ja tanssia. Suomen lisäksi ryhmä kävi usein esiintymässä muun muassa Madridissa ja Lissabonissa. Transistors-ryhmän jäsenenä Taskinen esiintyi Berliinissä. Lisäksi Taskinen ystävystyi runoilija Teemu Hirvilammen kanssa, ja yhdessä he tekivät runokeikkoja vuosien ajan. Jack Helen Brutilla oli monipuolisia performansseja. Kuva Hyvien ihmisten illasta Vanhalta ylioppilastalolta vuodelta 1984.­ Nyt Taskinen näkee, että sekä performanssi että nämä runokeikat olivat tärkeitä etappeja, uusia ilmaisumuotoja rokkivuosien jälkeen. – Ilman niitä olisi vaarana ollut, että jään ihan kehäraakiksi. Matka jatkui – ihan konkreettisesti. Näin korona-aikaan ja Syyrian viime vuosien sotauutisten jälkeen kuulostaa kaukaiselta, kun Taskinen kertoo, miten hän 1990-luvulla yksinkertaisesti käveli Syyrian rajan yli. – Silloin oli vielä Hassen matkat -toimisto, jolta olin ostanut halvan kolmen viikon reissun Etelä-Turkkiin. Ja sieltä sitten kävelin Syyriaan ensimmäisen kerran ja vietin siellä pari viikkoa. Se oli silloin kaunis maa, johon matkustin myöhemminkin, Damaskokseen ja muun muassa Aleppoon. Ihmiset olivat ystävällisiä, ja maa tuntui turvalliselta, Taskinen kuvailee. Jo tuolloin Taskinen matkusti äänityslaitteiden kanssa. 1984 alkanut työskentely Yleisradion kokeilustudiossa oli mahdollistanut matkoilta tehtyjen kenttä-äänitysten hyödyntämisen sävellyksissä, ääniteoksissa. – Tein ensimmäiset kenttä-äänitykset 1980-luvun lopulla, kun matkustin New Yorkin ja Meksikon kautta Guetemalaan. Olin lumoutunut, kuinka maailma soi. Sain sitten myytyä Ylen vakavan musiikin puolelle ääniteoksia, jotka perustuivat muun muassa Afrikassa ja Kauko-Idässä tehtyihin äänityksiin. Ei niistä paljon fyrkkaa saanut, mutta se oli mielekästä hommaa. Painuin esimerkiksi Afrikassa aamuyöstä viidakkoon ja äänitin luonnon ääniä. Se oli kiehtovaa. Taskinen on aina halunnut kokeilla uutta musiikissa.­ Nyt Yleisradion kokeilustudio on lakkautettu. Taskinen on kiitollinen, että hänellä oli aikanaan mahdollista tehdä kokeiluja ja ääniteoksia ilman taloudellisia paineita. – Sain tehdä niitä melkein 20 vuoden ajan. Olen aina halunnut etsiä uutta. Soololevyllä kuullaan ensimmäisen kerran myös Taskisen laulua. – Aikaisemmin bändeissä on aina ollut hyviä laulajia. Nyt päätin laulaa itse. Se on tällä kertaa se uusi juttu. Lähdin vain tekemään, ja sanoin itselleni: ”Kyllä tämä onnistuu!” Jos korona hellittää, Taskisen sooloprojektia saatetaan nähdä myös livenä. Ari Taskinen laulaa myös itse tuoreella soololevyllään.­ Ja vaikka liike jatkuu, nyt Taskinen kulkee välillä mielellään myös ympyrää: Pelle Miljoona Oy:n suhteen ympyrä sulkeutui viime vuosikymmenellä, kun legendaarinen kokoonpano nähtiin useilla keikoilla. Tammikuussa 2019 bändi esiintyi jopa Helsingin jäähallissa. – Olen iloinen, että teimme myös uusia biisejä. Lue lisää: Tumppi Varonen kertoo kiertueesta Andy McCoyn ja muiden ”räjähdysalttiiden jätkien” kanssa: ”Artisti maksaa, tietysti” Taskinen vihjaa, että koronakurimuksen jälkeen myös Pelle Miljoona Oy saatetaan nähdä keikoilla jälleen. – Katsotaan, hän virnistää.