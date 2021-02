Korni totuus Kim Kardashianin ja Kanye Westin avioerosta alkaa selvitä – mitä tapahtuu vitivalkoiselle unelmakodille?

Avioeron suurin kiistakapula vaikuttaa olevan entisen superparin yhteinen Calabasin-unelmatalo.

Amerikkalaiset viihdelehdet kertovat nyt lisää tietoja julkkispari Kim Kardashianin ja Kanye Westin avioerosta.

Page Six -lehti paljastaa, että West, 43, on muuttanut muiden tavaroidensa mukana yli 500 paria tennareitaan pois pariskunnan yhteisestä Calabasin kodista Kaliforniasta.

Kardashian, 40, puolestaan lähti Turks- ja Caicossaarille tyttöjen matkalle antaakseen Westille tilaa muuttaa rauhassa tavaroitaan pois. Lehden haastattelemien lähteiden mukaan ”tilanne olisi molempien mielestä vähemmän dramaattinen, jos he eivät olisi paikalla samaan aikaan”.

Lehden lähteiden mukaan ero on vääjäämätön. West on nyt muuttanut suuren osan tavaroistaan pois talosta, mutta ei vielä aivan kaikkia.

Samaan aikaan Kardashian on julkaissut unelmalomaltaan kuvia Instagramissa.

Page Sixin mukaan fanien spekulaatio eroon liittyen on yltynyt kovaksi. Jokaista Kardashianin julkaisemaa Instagram-tarinaa ja -kuvaa tutkitaan suurennuslasin kanssa.

Kardashian esitteli maanantaina somessa uutta showroomia Kalifornian-kodissaan. Tarkkasilmäiset fanit huomasivat, että showroom on ilmeisesti rakennettu aiemmin Westille kuuluneen vaatehuoneen paikalle. Vaikuttaakin siltä, että Kim jää lasten kanssa asumaan pariskunnan upeaan Calabasin-kotiin.

US Magazinen haastatteleman sisäpiirilähteen mukaan entinen superpariskunta on asunut erillään jo vuoden ajan, eikä Westillä ole entisessä kodissaan enää juuri mitään arkisia käyttötavaroita.

Kim Kardashian ja räppäri Kanye West alkoivat seurustella vuonna 2011. Kuva vuodelta 2012.­

Pariskunnan avioerosta uutisoitiin tammikuun alussa. Silloin selvisi, että Kardashian oli pyytänyt Westiä muuttamaan omalle Wyomingin-tilalleen, jotta he voisivat aloittaa erilliset elämänsä. Kardashian ei tiettävästi käytä enää vihkisormustaan.

– Hän on saanut tarpeekseen, Page Sixin lähteet paljastivat.

Julkisuuteen on jo pidemmän aikaa tihkunut ikäviä yksityiskohtia pariskunnan tulehtuneista väleistä.

West on ilmaissut, että Kardashianien perheen elämäntyyli ei ole häntä varten. Hän kutsui taannoin anoppiaan Kris Jenneriä ”Kris Jong-Uniksi”. Hän myös saapui hyvin vastahakoisesti puolisonsa ylellisille, monen päivän pituisille 40-vuotisjuhlille Tahitille viime lokakuussa, ja vietti lopulta juhlissa vain yhden päivän.

Eron isoin kiistakapula on lähteiden mukaan nimenomaan pariskunnan yhteinen Calabasin-koti.

Pariskunta maksoi satumaisesta kodistaan yli 40 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen teetti sinne vielä yli 20 miljoonaa dollaria maksaneen remontin, jonka Kanye oli suunnitellut mieleisekseen.

Vaikka eron molemmat osapuolet ovat upporikkaita, he käyvät tietojen mukaan asianajajiensa välityksellä riitaa nimenomaan yhteisen kodin kohtalosta.

Talo on valtaosin Kanyen omaisuutta, mutta tontti ympärillä on Kimin. Kardashian on myös teettänyt kotiin vuosien varrella lisää kalliita remontteja, mikä mutkistaa omaisuudenjakoa.

Vitivalkoinen, minimalistinen koti sai kunniamaininnan vuonna 1920 perustetulta, maineikkaalta Architectural Digest -kuvalehdeltä onnistuneesta sisustuksestaan.

Kanye West ja Kim Kardashian alkoivat seurustella vuonna 2011. He menivät naimisiin vuonna 2014 erittäin ylellisessä hääseremoniassa Italiassa. Heillä on yhdessä neljä lasta.