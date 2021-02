Hurjasti laihtunut Rebel Wilson julkaisi tavalliselta vaikuttaneen kuvan – sitten huomio kiinnittyi suorasukaiseen vihjaukseen

Rebel Wilson vihjaa tuoreessa kuvassa eronneensa liikemiesrakkaastaan Jacob Buschista.

Australialainen näyttelijätähti Rebel Wilson, 40, on viime aikoina hämmästyttänyt faneja painonpudotuksellaan ja muodonmuutoksellaan.

Nyt Wilson on julkaissut jälleen uuden kuvan, jossa hän poseeraa kameralle farkkukankainen kotelomekko yllään. Tällä kertaa huomio ei kuitenkaan kiinnittynyt Wilsonin ulkonäköön, vaan suorapuheiseen kuvatekstiin, jossa Wilson kertoo olevansa sinkku.

– Minulla on paljon asioita mielessäni... aghhhhh... Sinkkutyttö menossa Super Bowliin! Wilson toteaa kuvatekstissä.

Itsensä sinkuksi kutsuminen herätti välittömästi hämmästystä, sillä Wilson on ollut jo jonkin aikaa yhdessä 11 vuotta nuoremman Jacob Buschin kanssa. 29-vuotias Busch tunnetaan menestyneenä liikemiehenä.

Wilson piti suhteensa Buschiin vakan alla pitkään. Heidän huhutaan tavanneen toisensa jo vuonna 2019, mutta suhdetta ei virallistettu ennen viime kesää. Ensimmäiset kuvat Buschista hän julkaisi Instagraminsa tarinat-osiossa viime elokuussa. He ovat myös edustaneet punaisella matolla yhdessä.

Parin kerrottiin olleen erittäin rakastunut. Busch hullaantui Wilsonista jo ennen hänen suurta elämäntaparemonttiaan, ja hänen kuvailtiin olleen todellinen herrasmies rakastaan kohtaan. Busch muistetaan myös suhteestaan Beverly Hillsin täydelliset naiset -tähti Adrienne Maloofin kanssa. Ex-pari tapaili vuosina 2013–2015.

Nyt Wilson vaikuttaa kuitenkin jättäneen suhteen liikemiesrakkaansa kanssa taakseen ja nauttivan täysillä sinkkuelämästään.

Wilson pudotti viime vuoden aikana painoaan lähes 30 kilon verran.

Wilson vieraili alkuvuodesta kotimaansa Australian aamutelevisiossa kertomassa muodonmuutoksestaan. Wilson kertoi The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin -ohjelmassa huomanneensa, että ihmiset suhtautuvat häneen eri tavalla nyt, kun hän on 30 kiloa hoikempi.

– Kun olin isokokoisempi, ihmiset eivät usein edes vilkaisseet minua kahdesti. Nyt, kun olen paremmassa kunnossa, ihmiset tarjoutuvat kantamaan ostokseni ja avaavat ovia minulle. Ajattelen, että tällaistako kohtelua toiset ihmiset saavat jatkuvasti, Wilson pohti ohjelmassa.

Wilson on australialainen näyttelijä, käsikirjoittaja ja koomikko. Hänet tunnetaan muun muassa hittielokuvista Pitch Perfect, Morsiusneidot ja Isn’t It Romantic.