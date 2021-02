Kuningas Kaarle Kustaan elämästä tehdään tv-sarja – luvassa ruotsalainen versio suositusta The Crownista

Kaarle XVI Kustaasta tehdään draamasarja, jonka luvataan sukeltavan syvälle Ruotsin kuninkaan uraan ja elämään.

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaasta tehdään oma draamasarja, kertovat ruotsalainen Dagens Nyheter ja yhdysvaltalainen Variety.

Sarja on ruotsalainen versio supersuosioon nousseesta The Crownista, joka käsittelee brittihovin edesottamuksia. Ruotsalaisen version takana ovat tv-kanava TV4 ja suoratoistopalvelu C More, sekä tuotantoyhtiö Filmlance.

Kaarle XVI Kustaan kruunajaiset vuonna 1973.­

Sarjan käsikirjoittaa ruotsalainen kirjailija ja toimittaja Åsa Lantz, jolle Kaarle Kustaan vaiherikas elämä on ollut aina suuri intohimo. Lantz on tehnyt tutkimustyötä kuninkaan elämästä jo vuosien ajan. Hänen kerrotaan käyttävän sarjan käsikirjoittamisessa ennen näkemätöntä materiaalia kuninkaan lapsuudesta.

– Muiden kuninkaiden ja kuningattarien sanotaan vaikuttaneen maailman tapahtumiin. Meidän kuninkaamme historia on erilainen. Häntä ei ole nostettu huomion keskipisteeksi maailmalla, mutta hänen elämänsä on vähintään yhtä dramaattinen ja kiehtova. Ja monelle meistä aivan tuntematon, Lantz kuvailee projektia Variety-lehden mukaan.

Myös TV4:n ja C Moren draamatuotannon päällikkö Josefine Tengblad on innoissaan projektista.

– Jokaisella ruotsalaisella on jonkinlainen suhde hoviin ja sen historiaan, olipa siitä mitä mieltä tahansa. Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus lisätä kuninkaamme tarinaan uusia ulottuvuuksia, Tengblad kertoo.

Kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian liitto on kestänyt ylä- ja alamäet.­

Kaarle XVI Kustaa on ollut Ruotsin kuningas vuodesta 1973 lähtien. Kuninkaaksi Kaarle Kustaa nousi vain 27-vuotiaana isoisänsä kuoltua.

Kaarle Kustaa kasvoi neljän siskon ympäröimänä. Hän oli alle vuoden ikäinen hänen isänsä kuollessaan lento-onnettomuudessa. Kruununprinssille kerrottiin totuus asiasta vasta, kun tämä oli 6-vuotias, eikä perheessä muutenkaan koskaan käsitelty asiaa.

Kuninkaan äiti Sibylla ei ollut lopulta paljon läsnä lastensa elämässä. Perhe muutti Hagan idyllistä Tukholmaan linnaan, missä Sibylla eristäytyi täysin. Expressenin mukaan hän suostui jossakin vaiheessa tapaamaan lapsiaan vain kerran päivässä; lapset saivat aamiaisella mennä hänen luokseen toivottamaan hyvät huomenet.

Kuningas tyttärensä kruununprinsessa Victorian ja lapsenlapsensa prinsessa Estellen kanssa. Kuva otettu Estellen ristiäisissä toukokuussa 2012.­

Kaarle Kustaan yksityiselämästä ei juurikaan ole tihkunut tietoja julkisuuteen, mutta vuonna 2010 julkaistu paljastuskirja Carl XVI Gustaf – Den motvillige monarken aiheutti valtaisan kohun.

Kohukirjan mukaan kuningas olisi muun muassa viihtynyt strippiklubeilla ja ollut vaimolleen uskoton. Kuninkaan elämän epävirallisen puolen lisäksi kirja käsittelee kuninkaan lapsuutta ja nuoruutta.