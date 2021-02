Elon Muskin värikäs rakkauselämä ja riitaisa ero maksoivat hänelle miljoonia – ex-vaimo latoi rajuja väitteitä miljardöörin todellisesta luonteesta

Maailman rikkain isä Elon Musk pelkää, ettei hänen lapsistaan ole yrittäjiksi, koska nämä eivät ole kokeneet tarpeeksi vastoinkäymisiä elämässään.

Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk, 49, on noin 188 miljardin dollarin (noin 155 miljardin euron) omaisuudellaan maailman rikkain mies. Hän on ollut kolmesti naimisissa kahden eri naisen kanssa, ja hänellä on kuusi lasta.

Vaikka Muskin ura- ja elämäntarina on laajalti tiedossa, ja hänen parisuhdesotkujaan on selvitelty mediassa useaan otteeseen, tiedetään Muskin yksityiselämästä verrattain vähän. Hän ei myöskään itse puhu siitä mielellään.

– Mieluummin iskisin haarukan kämmeneeni kuin kertoisin yksityiselämästäni, Musk totesi Business Insiderissa vuonna 2010.

Musk, hänen veljensä Kimbal ja siskonsa Tosca ovat kaikki menestyneitä yrittäjiä. Vuonna 2011 Musk kertoi uskovansa menestyneen perheen salaisuuden piilevän heidän kohtaamissaan vastoinkäymisissä, joiden myötä he ovat joutuneet taistelemaan tiensä menestykseen.

Musk sanoi olevansa huolissaan siitä, ettei hänen lapsistaan ehkä tulisi yrittäjiä, koska nämä eivät ole kohdanneet elämässään riittävästi vastoinkäymisiä.

Muskin ensimmäinen vaimo Justine Musk kertoi vuonna 2010 olevansa huolissaan heidän yhteisten lastensa maailmankuvasta. Hän sanoi lastensa elävän hieman irrallaan todellisuudesta. Justinen mukaan he kuvittelivat kaikkien lasten lentävän ympäri maailmaa isänsä yksityiskoneella.

Justine maalasi kuvaa tilanteesta, jossa hän menee lastensa kanssa ensimmäistä kertaa reittilennolle. Hän arveli heidän traumatisoituvan.

– Äiti, miksi nämä kaikki muut ihmiset ovat koneessa? Äiti, miksi en voi rakentaa Lego-linnaa keskelle lattiaa? Äiti, mitä tarkoittaa turistiluokka?

Perhekuvat Elon Muskista ovat harvinaisia. Tässä hän poseeraa vuonna 2011 toisen vaimonsa Talulah Rileyn ja kaksostensa Griffinin (vas.) ja Xavierin kanssa. Lasten äiti on Justine Musk.­

Ensimmäisen vaimonsa Musk tapasi heidän opiskellessaan yhdessä Queensin yliopistossa Kanadan Ontariossa. Elon ja Justine Musk (o.s. Wilson) menivät naimisiin vuonna 2000 ja erosivat 2008. He saivat kuusi poikaa, joista viisi on elossa.

Heidän ensimmäinen poikansa, Nevada, syntyi vuonna 2002, mutta koki kätkytkuoleman vain 10 viikon ikäisenä. Pari vuotta myöhemmin syntyivät kaksospojat Griffin ja Xavier. Vuonna 2006 Justine synnytti vielä kolmoset: Damianin, Saxonin ja Kain. Molemmat monikkoraskaudet saivat alkunsa koeputkihedelmöityksen avulla.

Vuonna 2008 Musk haki eroa vaimostaan. Menestyvän liikemiehen avioero oli merkittävä uutinen, jonka syitä sekä seurauksia setvittiin ja spekuloitiin lehtien palstoilla pitkään. Justine avautui suhteestaan ja erostaan omassa blogissaan sekä lehtien sivuilla.

Justine muun muassa antoi ymmärtää Muskin petkuttaneen häntä allekirjoittamaan avioehdon pian häiden jälkeen ja käyttäytyneen parisuhteessa tunteettomasti ja dominoivasti. Justine kertoi, ettei Musk antanut hänen surra Nevada-pojan kuolemaa avoimesti, vaan hän joutui piilottamaan tunteensa.

– Elon arvosteli minua jatkuvasti ja huomautteli asioista, joissa koki minut puutteelliseksi. Sanoin usein, että olen hänen vaimonsa – en työntekijänsä. Yhtä usein hän vastasi, että jos olisin hänen työntekijänsä, hän erottaisi minut, Justine kirjoitti ranskalaisessa Marie Claire -aikakauslehdessä vuonna 2010.

Justine Musk alkoi eron jälkeen seurustella hänen ja Elon Muskin yhteisen tuttavan Matt Petersenin (vas.) kanssa. Kuva vuodelta 2014.­

Justine kertoi Muskin asettaneen hänelle ulkonäköpaineita. Hän koki tulleensa rikkaan yritysjohtajan edustusvaimoksi ja jumiutuneensa pariskunnan 550 neliön kotiin. Tämä ei tehnyt häntä onnelliseksi. Justinen mukaan he kokeilivat pariterapiaa, mutta lopettivat sen kolmen tapaamisen jälkeen.

Justine kertoi miehensä antaneen hänelle eräänä iltana kaksi vaihtoehtoa: joko suhde korjattaisiin heti paikalla tai koittaisi ero. Musk laittoi avioeron vireille seuraavana aamuna.

Musk pui ensimmäiseen avioeroonsa liittyviä omaisuudenjakokysymyksiä oikeudessa pitkään. Hän voitti ex-vaimonsa oikeudessa, mutta paikallisen lain mukaan avioerotapauksissa oikeudenkäyntikulut koituvat aina eron varakkaamman osapuolen maksettavaksi. Hintalapun on kerrottu olleen miljoonia dollareita.

Muskit sopivat yhteishuoltajuudesta, jossa lapset jäivät asumaan äitinsä luokse. Justinella oli Kalifornian lain mukaan oikeus jäädä avioehdosta huolimatta parin yhteiseen asuntoon asumaan.

” Jos en ole rakastunut ja vakavassa parisuhteessa, en ole onnellinen.

Musk kertoi Business Insiderissa, että lapset ovat hänen elämänsä rakkaus, ja hän viettää kaiken vapaa-aikansa heidän kanssaan. Samassa yhteydessä Musk kertoi maksavansa Justinelle elatusapua nettona 20 000 dollaria kuussa.

Pian eron jälkeen Musk alkoi seurustella britannialaisen näyttelijän Talulah Rileyn kanssa. Lehdissä annettiin ymmärtää, että syy pariskunnan eroon oli Muskin salasuhde Rileyn kanssa. Yksityisyyttään tarkasti vaaliva Musk turhautui asian julkisesta käsittelystä ja päätti oikoa häntä kohtaan esitettyjä väitteitä.

Business Insider julkaisi vuonna 2010 Muskin kirjoittaman pitkän tekstin, jossa hän huomautti Rileyn ja Muskin alkaneen seurustella vasta sen jälkeen, kun hänen ja Justinen ero oli tullut vireille. Omia näkemyksiään eron syistä Musk ei suostunut avaamaan julkisesti.

Musk ja Riley menivät ensimmäistä kertaa naimisiin vuonna 2010. He erosivat vuonna 2012, mutta avioituivat uudelleen noin puolitoista vuotta myöhemmin. Lopullinen ero tuli vuonna 2016 Rileyn aloitteesta.­

Musk ja Riley menivät naimisiin vuonna 2010 ja erosivat kaksi vuotta myöhemmin. Musk tiedotti asiasta tuolloin Twitter-tilillään. Hän kuvaili Rileylle osoittamassaan viestissä tämän kanssa viettämiään vuosia uskomattomiksi ja sanoi Rileyn tekevän jonkun vielä todella onnelliseksi.

Puolitoista vuotta myöhemmin Musk ja Riley menivät naimisiin uudelleen, mutta Musk haki eroa jo seuraavana vuonna. Lopullisen päätöksen aaltoileva suhde sai vuonna 2016, kun Riley haki avioeroa, joka vahvistettiin saman vuoden lopulla. Heillä ei ole yhteisiä lapsia.

Pian toisen vaimonsa kanssa erottuaan Musk alkoi seurustella näyttelijä Amber Heardin kanssa, joka oli puolestaan eronnut hiljattain aviomiehestään Johnny Deppistä. Vuotta myöhemmin Heard ja Musk erosivat ja kertoivat syyksi molempien kiireiset ja päällekkäiset aikataulut.

Musk kertoi Heardin Instagram-julkaisun kommenteissa parin olevan edelleen hyvissä väleissä, pysyvän läheisinä ja rakastavan toisiaan.

– Kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Musk kirjoitti kommentissaan.

Myöhemmin hän kertoi Rolling Stone -lehdelle olleensa todella rakastunut Heardiin ja eron satuttaneen häntä syvästi. Samassa haastattelussa Musk avautui siitä, miten paljon parisuhde hänelle elämässään merkitsee.

– Jos en ole rakastunut ja vakavassa parisuhteessa, en ole onnellinen. Yksin tyhjässä talossa, jossa askeleet kaikuvat käytävillä. Ei ketään vierellä, kun menee nukkumaan. Kuinka kukaan voisi olla onnellinen sellaisessa tilanteessa?

Vuonna 2018 Musk ja kanadalainen muusikko Grimes, oikealta nimeltään Claire Boucher, kertoivat seurustelevansa. Tammikuussa 2020 Grimes ilmoitti olevansa raskaana. Toukokuussa syntyi poika, ja perhe päätyi jälleen otsikoihin – tällä kertaa erikoisen nimivalinnan vuoksi.

Tammikuussa 2018 Musk ilmoitti seurustelevansa kanadalaismuusikko Grimesin kanssa. Yhteinen lapsi syntyi toukokuussa 2020.­

Pariskunnan alkuperäinen ehdotus poikansa nimeksi oli X Æ A-12 Musk. Numero korvattiin myöhemmin arabialaisen kirjoitusasun sijaan roomalaisella, ja etunimi muuttui muotoon X Æ A-XII.

Grimes sanoi roomalaisen luvun näyttävän paremmalta, mutta pariskunnan arvellaan nöyrtyneen Kalifornian lain edessä, joka kieltää numeroiden sisällyttämisen nimiin. On tosin arveltu, ettei roomalainenkaan numero täyttäisi vaatimuksia.

Grimes on selventänyt Twitterissä nimen merkitystä. X on matemaattisten yhtälöiden tuntematon muuttuja. Æ tai Ae on haltijakielellä kirjoitettuna sama kuin Ai, eli rakkaus tai tekoäly. A-12 on SR-17:n edeltäjä, joka on Muskin perheen suosikkilentokone. A puolestaan tarkoittaa arkkienkeliä, joka on Grimesin lempikappale.

Vuonna 2013 Musk kohahdutti toimittaja Chris Andersonin haastattelussa, ettei ehdi nähdä lapsiaan tarpeeksi ja käyttää usein lastensa kanssa viettämänsä ajan hyödyksi sähköpostien parissa. Lapset olivat tuolloin 9- ja 7-vuotiaita.

– He eivät tarvitse jatkuvaa huomiota, ellemme käy suoraa keskustelua. Voin olla heidän kanssaan ja tehdä samalla töitä, Musk sanoi.

– Sanotko, että hoidat sähköpostejasi samalla kun olet lastesi kanssa, Anderson kysyy hämmentyneenä.

– Kyllä, todellakin! En koko ajan, mutta usein. Siksi minulla on puhelin. Muutoin en ehtisi hoitaa töitäni, Musk vastasi.

Nuorimman poikansa syntymän jälkeen Musk kertoi aikovansa kasvattaa kuopuksensa samaan malliin kuin viisi aiempaakin poikaansa. Jos hänellä on esimerkiksi liikematka Kiinaan, hän ottaa lapset mukaansa.

– Käymme katsomassa Kiinan muuria tai matkustamme luotijunalla Pekingistä Xi’aniin ja käymme katsomassa terrakotta-armeijaa.

Lähteet: Business Insider, The Times, Marie Claire, The Independent, IS arkisto.