Kämpin omistaja Petter Stordalen julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan uudesta rakkaastaan – Märta, 30, houkutteli miljardöörin tukalaan paikkaan

Huippuratsastajana tunnettu Märta Elander Wistén sai houkuteltua Stordalenin hevosen selkään.

Norjalaismiljardööri Petter Stordalen, 58, julkaisi ensimmäisen yhteiskuvansa nuoren rakkaansa, ruotsalaisen Märta Elander Wisténin, 30, kanssa.

Wistén, joka on entinen huippuratsastaja, on saanut houkuteltua Stordalenin kanssaan hevosen selkään. Stordalen avaa Instagram-julkaisussaan tuntojaan kuvanottohetkeltä.

– Kaksi onnellista ratsastajaa. Yksi ammattilainen ja luonnonlahjakkuus, ja toinen, joka tekee kaikkensa pysyäkseen hevosen selässä. Älkää antako leveän hymyn hämätä, puren hampaitani yhteen ja pidätän hengitystäni tasapainon säilyttämiseksi, Stordalen kertoo.

Stordalen kertoi marraskuussa 2019 eroavansa pitkäaikaisesta puolisostaan Gunhild Stordalenista. He ehtivät olla yhdessä 14 vuotta ja menivät naimisiin vuonna 2010 Marokossa. 40-vuotias Gunhild tunnetaan lääkärinä ja ympäristöaktivistina.

Stordalenien avioliittoa varjosti Gunhildin vakava sairaus, systeeminen skleroosi. Sairaus todettiin Gunhildillä vuonna 2014. Sen jälkeen se oli lähtemätön osa parin elämää. Erosta he päättivät yhdessä tuumin.

– Petter rakastaa maanantaita ja on aina todella optimistinen. Hän on aina ollut se, joka tsemppaa ja sanoo me pystymme tähän, mutta on väsyttävää pitää sitä roolia niin monen vuoden ajan. Se kääntyi parisuhdettamme vastaan, kun sairastuin taas eikä kukaan tiennyt, missä vika oli, Gunhild kertoi viime keväänä.

Petter ja Gunhild Stordalen olivat yhdessä 14 vuotta. Pari erosi vuonna 2019.­

Viime keväänä Petter Stordalen kertoi löytäneensä uuden rakkauden. Hän kertoo tavanneensa Wisténin Norjan koronasulkujen aikaan, kun tämä oli käymässä Norjassa ja jäi sinne jumiin rajojen sulkemisen vuoksi.

– Hän oli erinomainen tuki, kun tarvitsin muuta ajateltavaa. Minulle raskainta oli 7 500 henkilön lomauttaminen, Stordalen kertoi aiemmin Expressenille.

Myös ex-vaimo Gunhild on kertonut olevansa iloinen Stordalenin uudesta rakkaudesta.

– Hän ansaitsee sen. Minä ja Petter tulemme olemaan hyviä ystäviä ikuisesti, ja toivon heille kaikkea hyvää, Gunhild kertoi norjalaislehti VG:lle.

Stordalen esiintyi uuden rakkaansa kanssa julkisesti ensimmäistä kertaa viime kesänä uuden hotellinsa avajaisissa. Expressenin mukaan pari vietti aikaa erityisesti Stordalenin lasten Emilien, 28, Henrikin, 26, ja Jacobin, 23, kanssa.