Sara Forsberg sai lokakuussa pysäyttävän uutisen, joka muutti elämän kertaheitolla – paljastaa nyt, miten päätyi radiojuontajaksi Suomeen

Supersuosittujen korealaistähtien kanssa työskentelevä Sara Forsberg kertoo, mitä viime vuodet ovat pitäneet sisällään.

Somepersoonana ja laulajana tunnettu Sara Forsberg, 26, on niittänyt urallaan kansainvälistä menestystä. Kielinaisena salaman lailla suursuosioon noussut Forsberg muutti seitsemän vuotta sitten Los Angelesiin luomaan uraa viihdemaailmassa.

Sittemmin paljon on tapahtunut. Pietarsaaressa varttunut Forsberg on muun muassa luonut kielen Star Wars -elokuvaan, tehnyt levytyssopimuksen yhdysvaltalaisen levy-yhtiön kanssa, kirjoittanut biisejä K-pop-tähdille ja vieraillut Ellen DeGenerisin keskusteluohjelmassa.

Vuosi sitten Forsberg muutti New Yorkiin uusien musiikkiprojektien perässä. Lokakuussa laulajan suunnitelmat murskautuivat, kun hänen viisumilleen ei enää myönnetty jatkoa. Forsbergin tuli pakata tavaransa välittömästi ja poistua maasta kahden viikon sisällä.

– Se oli suuri pettymys, mutta olen luonteeltani sopeutuja. Ei auttanut kuin hyväksyä tilanne ja mennä eteenpäin, Forsberg kertoo hyväntuulisena.

– Viisumin hylkäämiseen vaikutti todennäköisesti tämä pandemia sekä maan poliittinen ilmapiiri ja siinä tapahtuneet muutokset, hän arvioi.

Tilanteesta ikävän teki myös se, että Forsberg joutui jättämään Valo-koiransa Yhdysvaltoihin. Hän ei ehtinyt hankkia koiran matkustukseen vaadittuja rokotuksia. Myös puolet hänen tavaroistaan jäi maahan.

Valo-koira jäi Forsbergin ystävälle hoitoon New Yorkiin. Hän toivoo saavansa rakkaan lemmikkinsä pian Suomeen.­

Yllättävä työtarjous

Forsberg koki jääneensä Suomeen jumiin, kunnes pian hän sai yllättävän työtarjouksen. Häntä pyydettiin Oku Luukkaisen juontopariksi HitMix-radiokanavalle kevään ajaksi.

Forsberg innostui uudesta aluevaltauksesta. Suomeen jääminen ei enää harmittanut, päinvastoin.

– Olen jo teini-ikäisestä asti haaveillut radiotyöstä, joten päätös oli heti selvä. Minulla on kokemusta juontotöistä television puolelta, joten uskalsin vastata myöntävästi, hän taustoittaa.

HitMixillä aloittava radiokonkari Oku Luukkainen saa kevään ajaksi juontoparikseen Sara Forsbergin. Forsberg odottaa innolla uutta aluevaltausta.­

Forsbergin ja Luukkaisen iltapäiväohjelma alkaa ensi maanantaina 8. helmikuuta. Forsberg tunnustaa jännittävänsä uuden työn alkamista.

– Olen ollut radiossa ainoastaan haastatteluissa, joten on jännää nähdä, miten haastattelijan rooli luonnistuu. Kaikki on uutta, mutta minulla on aika itsevarma ja luottavainen fiilis, hän kuvailee innokkaana.

Aisaparinsa Forsberg tapasi läpimurtonsa aikaan, kun hän saapui radiokonkarin haastateltavaksi ”kielinainen”-hittivideon tiimoilta.

– Emme vielä tunne kovin hyvin, mutta meillä on hyvä kemia ja läpänheitto on ollut aika levotonta. Ollaan erilaisia, mutta täydennämme toisiamme. Saa nähdä, kestämmekö toisiamme koko kevään ajan, Forsberg naurahtaa.

Yhteistyö korealaistähtien kanssa

Mitä Forsberg sitten on tehnyt viime vuodet?

Laulajan liikkeistä ei liiemmin ole viime vuosina kuultu. Nyt hän kertoo, että työnsarkaa on riittänyt, nimittäin biisinkirjoittajana korealaisille pop-tähdille.

Kaikki alkoi, kun eräs Forsbergin tuottajaystävistä, jonka kanssa hän työskenteli Los Angelesissa, ehdotti k-pop-kappaleen tekemistä. Forsberg ei osannut sanaakaan koreaa, mutta korealaisen levy-yhtiön kuullessa hänen tuotoksensa, kutsuttiin hänet pian biisileirille Etelä-Koreaan.

Forberg on suosittu myös sosiaalisessa mediassa: Instagramissa hänellä on yli 300000 seuraajaa, TikTokissa seuraajia on 90000 ja Youtubessa hänellä peräti 1,2 miljoonaa tilaajaa.­

Vuonna 2015 Forsberg sävelsi kappaleen Girls' Generation -nimiselle korealaisyhtyeelle, joka on yksi Etelä-Korean suosituimmista pop-yhtyeistä.

– Girls' Generation on aivan naurettavan kuuluisa yhtye maailmalla, ja tuntui absurdilta, että he valistivat juuri minun kappaleeni. Oli käsittämätön kokemus päästä mukaan heidän tanssitreeneihin, joissa he treenasivat minun biisini tahtiin, Forsberg muistelee.

Sittemmin hän on säveltänyt kappaleita useille korealaisbändeille, kuten SHINeelle, NCT U:lle ja Red Velvetille.

K-pop on noussut valtavaksi ilmiöksi, mutta samaan aikaan korealaisen pop-koneiston toimintaa on kyseenalaistettu sen raadollisuudesta. Forsberg tunnistaa ilmiön, mutta näkee sen enemmänkin universaalina ongelmana.

– Musiikkiteollisuus ei valitettavasti ole mitään ruusuilla tanssimista, vaan kovaa bisnestä ympäri maailmaa. Varjopuolia on, mutta rakastan kirjoittaa biisejä ja teen sitä niin kauan kuin vaan saan, hän huomauttaa.

Maaliskuussa 2016 Forsberg jätti yhdysvaltalaisen Capitol Records -levy-yhtiön erimielisyyksien takia ja teki diilin Suomen Universal Musicin kanssa. Viimeisimmästä singlestä on kulunut muutama vuosi, ja nyt tavoitteena on julkaista uutta musiikkia.

– Nyt kun olen täällä, olisi viimein aikaa työstää myös omaa musiikkia. Katsotaan, mitä kevät tuo tullessaan.

Paluu Amerikkaan?

Forsberg palasi Kaliforniasta Suomeen ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tuolloin hän kävi läpi vaikeaa elämänvaihetta: silloinen parisuhde kariutui ja työstä aiheutunut stressi laukaisi masennuksen.

Joulukuussa 2019 Forsberg ilmoitti muuttavansa takaisin Yhdysvaltoihin, tällä kertaa New Yorkiin.

Nyt laulaja on jälleen sopeutunut arkeen kotimaassaan. Hän kertoo nauttivansa läheistensä näkemisestä ja luonnossa liikkumisesta.

– Loppujen lopuksi Suomi on kotini, täällä on ihmisen hyvä olla, Forsberg kuvailee tyytyväisenä.

Amerikkaa hän ei kuitenkaan jättänyt taakseen.

– Minulla Jenkeissä oma tiimi, jolla on yhteydet musiikkialan isoihin tekijöihin. Hommat jäivät ikävästi kesken äkillisen lähtöni takia, mutta pääsen vielä jossakin vaiheessa takaisin. Nyt nautin täysillä uudesta työstä ja Suomesta, Forsberg summaa.