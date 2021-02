Alexi Laihon hautajaisista kuva julki – rakkaalta koskettava teksti

Muusikko Alexi Laihon viimeinen elämänkumppani Kelli Wright-Laiho julkaisi kuvan rakkaansa hautajaisista.

Edesmenneen muusikko Alexi Laihon viimeisin puoliso Kelli Wright-Laiho on julkaissut julkisella Instagram-tilillään Laihon kuolinilmoituksen ja kuvan hautajaisista. Wright-Laiho julkaisi kaksi kuvaa Instagramissa. Ensimmäisessä on Alexi Laihon kuolinilmoitus, jossa on lainattu Eeva Kilven runoa. Toisessa kuvassa on kuva Laihon arkusta.

Australiassa asuva Wright-Laiho kertoo, ettei pystynyt olemaan tyttärensä Shelbyn kanssa fyysisesti paikalla 28. tammikuuta järjestetyissä hautajaisissa. Hän kiittää tekstissä Laihon siskoa Anna Laihoa siitä, että tämä antoi Wright-Laihon tehdä kaikki hautajaisiin liittyvät järjestelyt.

– Saimme silti viettää tämän sydäntäsärkevän kauniin päivän Alexin läheisten kanssa. Täydellinen rakkaani, sinun muistosi on kylvetty sydämiimme, joissa se pysyy ikuisesti vaalittuna ja kunnioitettuna, Wright-Laiho kirjoittaa.

Suru-uutiset Laihon kuolemasta kerrottiin tammikuun 4. päivä, kun Laihon manageritoimisto tiedotti Children of Bodom -yhtyeen keulamiehenä maineeseen nousseen 41-vuotiaan muusikon menehtyneen kodissaan Helsingissä. Laiho oli kärsinyt pitkäaikaisista terveysongelmista viime vuosien aikana.

Alexi Laiho kuvattuna elokuussa 2019.­

Laiho oli useita vuosia yhdessä australialaisen Kelli Wrightin kanssa. Alexi Laiho kertoi IS:lle vuonna 2019 pariskunnan viettävän melko tavallista uusioperhe-elämää Wrightin kotimaassa Australiassa. Wrightillä on edellisestä liitostaan 11-vuotias tytär.

Pian Laihon kuoleman jälkeen selvisi, ettei Laiho ollut koskaan eronnut virallisesti ensimmäisestä puolisostaan Kimberly Gossista, jonka kanssa oli mennyt naimisiin vuonna 2002.

Myös Kelli Wright-Laiho vahvisti asian IS:lle. Wright-Laihon mukaan parin oli tarkoitus virallistaa suhteensa viralliseksi avioliitoksi.

– Olen ollut surun murtama. Alexi oli suuri rakkauteni, Wright-Laiho kommentoi rakkaansa kuoleman jälkeen IS:lle.

Pariskunta joutui viettämään kymmenen viimeistä kuukautta Alexi Laihon elämästä erillään toisista koronapandemian vuoksi.

Alexi Laiho nousi julkisuuteen Children of Bodom -yhtyeen tiimoilta vuonna 1993. Yhtye nautti suurta suosiota niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla aina vuoteen 2019 saakka, jolloin yhtye järjesti jäähyväiskonserttinsa Helsingin jäähallissa. Vuonna 2020 Laiho perusti Bodom After Midnight -yhtyeen, joka ehti äänittää kolme kappaletta ennen Laihon kuolemaa.