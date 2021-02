Putous-tähti Dennis Nylund voitti breakdancen MM-kisat, mutta halusi näyttelijäksi – häpeääkin aiheuttanut piirre synnytti supersuositun sketsihahmon

Dennis Nylund voitti breakdancen maailmanmestaruuden, mutta luopui tanssimisesta keskittyäkseen näyttelemiseen. Nyt Putous-tähden sketsihahmo on hurmannut yleisönsä täysin.

Omista kokemuksista syntyvät yleensä parhaat vitsit. Tämän tietää näyttelijä Dennis Nylund, 35, joka tähdittää suositun viihdeohjelma Putouksen uutta kautta. Jo heti ensimmäisessä suorassa lähetyksessä Nylundin sketsihahmo, ruotsalainen diskotanssin sanansaattaja Folke Rundqvist hurmasi yleisön ja sai harteilleen ennakkosuosikin viitan.

Palautetta on tulvinut ovista ja ikkunoista. Se on tuntunut Nylundista hyvältä, mutta häkellyttävältä.

– Hahmoa on kehitelty pitkään, joten oli mahtavaa päästä vihdoin yleisön eteen sen kanssa. Yhteydenottoja ja viestejä on tullut aika paljon. Se löi vähän ällikällä, Nylund myöntää.

Putous-tähti Dennis Nylund on saanut valtavasti palautetta Folke Rundqvist -hahmostaan.­

Suomenruotsalaisena kielimuuri ja käännöskukkaset ovat Nylundille tuttuja. Idea kielen kanssa kamppailevaan sketsihahmoon syntyi puhtaasti omien kokemusten kautta.

– Olen itse kaksikielinen, joten olen sanonut monta kertaa asioita väärin ja hassulla tavalla, niin kuin myös lähisukulaiseni. Se on sekä naurattanut minua, että aiheuttanut välillä häpeääkin.

– Olen kuitenkin päässyt yli siitä, ja oppinut nauramaan itselleni. Mietin tätä tehdessä ihan omaa taustaani ja tällainen siitä nyt sitten tuli.

Ruotsia ja suomea hauskalla sekoituksella puhuva Folke Rundqvist syntyi Dennis Nylundin omien kokemusten pohjalta.­

Putoukseen Nylundia on pyydetty jo muutamia vuosia sitten, mutta aikataulusyistä osallistuminen ei ole ollut aiemmin mahdollista. Nylundin on pitänyt kiireisenä muiden työprojektien ohella muun muassa pesti Svenska Teaternissa, jossa hän on näytellyt vakituisesti vuodesta 2016 alkaen.

– Olen käynyt Putouksen koekuvauksissa joitain vuosia sitten, mutta aikataulut eivät osuneet kohdilleen. Hahmokin jäi silloin pöytälaatikkoon.

Nyt aika oli oikea ja kalenterissakin mukavasti tilaa.

– Olen todella iloinen, että tämä toteutui vihdoin. Aloimme kehittää hahmoa uudelleen viime keväänä, kun osallistumiseni varmistui. Ei se siis ihan yhdessä yössä syntynyt.

Dennis Nylund kokee itsensä nykyään ehdottomasti enemmän näyttelijäksi kuin tanssijaksi, vaikka hänellä on pitkä historia myös tanssin parissa.­

Suomenruotsalaisuus on näkynyt Nylundin omassa arjessa monella tavalla. Nylundin äiti on Ruotsista kotoisin, isä puolestaan suomenruotsalainen. Nylund on syntynyt ja kasvanut Oulussa, mutta käynyt aina ruotsinkielistä koulua.

– Kotona puhuttiin ruotsia ja olen tehnyt enimmäkseen töitä ruotsiksi. Puhun myös 2-vuotiaalle lapselleni ruotsia. Suomalaisiahan me kaikki olemme, mutta äidinkieleni on ruotsi.

Nylund arvelee, että moni hänen sketsihahmonsa vitseistä on saattanut upota hänen ruotsia puhuviin läheisiinsä jopa paremmin kuin muihin.

– He tunnistavat lausahduksia ja sen huumorin ihan täysin. Sieltä on tullut todella paljon positiivista palautetta. Heillä on ehkä tavallaan jopa vähän syvempi ymmärtämispinta joidenkin vitsien kohdalla, Nylund pohtii.

– Olen kuitenkin äärimmäisen iloinen ja liikuttunut siitä, että niin moni suomenkielinen on ottanut hahmon näin hyvin vastaan ja ymmärtää nämä vitsit.

Pakko tanssia -ohjelman tuomarit Sami SAikkonen, Saana Akiola ja Ätä-nimellä breikannut Dennis Nylund.­

Näyttelemisen ohella tanssiminen on ollut aina lähellä Nylundin sydäntä. Hän on niittänyt mainetta erityisesti breakdancen parissa, ollut tuomarina Pakko tanssia -ohjelmassa vuonna 2013 sekä mentoroinut breakdancen osalta Tanssii tähtien kanssa -kilpailijoita vuonna 2017.

Nylundin ansioluettelosta löytyy lisäksi jotain, mitä harvalta löytyy: breakdancen maailmanmestaruus. Sen Nylund voitti Etelä-Koreassa vuonna 2009.

– Se oli sen vuoden isoin skaba ja satuin voittamaan. Oli hyvä päivä ja kaikki meni nappiin.

Dennis Nylund esitteli taitojaan Pakko tanssia -ohjelmassa.­

Nylund voisi halutessaan olla tälläkin hetkellä tanssijana maailmalla, sillä joitain vuosia sitten kansainvälinen agentti houkutteli häntä tanssijaksi Las Vegasiin. Nylund kuitenkin kieltäytyi heti.

– En ole katunut kertaakaan, etten lähtenyt viemään sitä pidemmälle. Sen sijaan halusin mennä lujaa kohti näyttelijän uraa, koska se oli intohimoni. Suoraan sanoen ei ole harmittanut kertaakaan.

Tanssiminen sai jäädä, koska Nylund halusi luoda tosissaan uraa näyttelijänä. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2016.

– Tanssin parissa kisaaminen ei vain enää jossain kohtaa maistunut hyvältä, vaikka olenkin kilpailuhenkinen tyyppi. Lopulta intohimo vei näyttelemisen pariin.

Nylundille oli selvää, ettei Folken erityistaito ole breakdance. Sen sijaan Folke on hauskuuttanut diskoliikkeillään.­

Sketsihahmostaan hän ei aluksi halunnut tanssijaa, mutta Folkelle oli keksittävä jokin erityistaito. Lopulta diskotanssi tuntui luontevalta valinnalta.

– Se oli minulle selvää, että Folke ei tanssi breakdancea. En halunnut olla Putouksessa tanssija, joka tekee roolia, vaan ihan toisinpäin.

– Olen ollut teatterissa töissä myös tanssijana, ja se meni helposti siihen, että tein vain hienoja temppuja ja lähdin pois. En halua sellaista enää.

Suorien lähetysten tekeminen on ollut Nylundille ainutlaatuinen kokemus. Tulevaisuus on kuitenkin avoin, ja riippuu monesta asiasta.

– Nautin jokaisesta hetkestä, jotka saan tehdä töitä ihanien Putous-kollegoideni kanssa. Yritän elää nyt viikko kerrallaan, ihan jo koronatilanteenkin takia.

Aina kun Nylund ehtii, hän rentoutuu kotona perheensä kanssa. Nylundin ja hänen vaimonsa 2-vuotias esikoinenkin on ehtinyt jo nähdä isänsä tv:ssä.

– Aina kun lähden töihin, lapseni huutaa perään, että lycka till, pappa. Se sulattaa sydämeni. Perheen kanssa oleminen on parasta, mitä tiedän.

Putous lauantaina MTV3-kanavalla kello 19.30. Lauantain jakso on järjestyksessään 100. Putous-lähetys.