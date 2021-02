Anya, 24, nousi yhdessä yössä tuntemattomuudesta supertähdeksi – rajun lapsuuden elänyt näyttelijä vihaa ”erikoista ulkonäköään”

Näyttelijätähti ja malli Anya Taylor-Joy huomioitiin keskiviikkona kahdella Golden Globe -ehdokkuudella. Hän paljastaa kamppailleensa koko ikänsä itsetuntonsa ja ulkonäkönsä kanssa.

Näyttelijätähti Anya Taylor-Joy, 24, on noussut lyhyessä ajassa tuntemattomuudesta kaikkien tietoisuuteen. Nyt Taylor-Joy on huomioitu kahdella Golden Globe -ehdokkuudella, sillä hän on ehdolla parhaan musikaali‑ tai komediaelokuvan naispääosasta elokuvasta Emma sekä parhaan minisarjan tai televisioelokuvan naispääosasta Netflixin Musta kuningatar -sarjasta.

Anya Taylor-Joy on kamppaillut itsetunto-ongelmien kanssa koko ikänsä.­

Musta kuningatar on keikkunut pitkään Netflixin katsotuimpien sarjojen kärkisijoilla, ja Emma-elokuva keräsi ylistystä ilmestyessään viime vuonna. Emma oli Taylor-Joyn isoin rooli siihen mennessä, ja se nostikin hänet nopeasti koko maailman tietoisuuteen.

Taylor-Joy on itse kuitenkin melko vaatimaton persoona, sillä The Sunin mukaan nuori näyttelijälahjakkuus ei ole koskaan uskonut hänessä olevan tarpeeksi tähtipotentiaalia.

– En ole koskaan pitänyt itseäni kauniina, enkä koskaan tule pitämään, mallinakin työskennellyt Taylor-Joy sanoo.

– En usko olevani tarpeeksi kaunis näyttelemään elokuvissa. Se kuulostaa säälittävältä, ja poikaystäväni aina varoittaa minua, että ihmiset alkavat pitää minua todellisena idioottina, kun sanon näitä asioita ääneen. Olen vain mielestäni todella oudon näköinen, Taylor-Joy perustelee.

Musta kuningatar kertoo huippulahjakkaasta shakkipelaajasta Beth Harmonista.­

Ennen Mustaa kuningatarta Taylor-Joy tähditti pääosaa Jane Austenin romaaniin perustuvassa Emma-elokuvassa, joka kertoo ”kauniista, älykkäästä ja rikkaasta” Emma Woodhousesta.

– Minulla oli ihan oikeasti paniikkikohtaus elokuvan takia, koska ajattelin, että olen ensimmäinen ruma Emma ja en pysty koko hommaan, Taylor-Joy paljastaa.

Emma-elokuva teki Anya Taylor-Joysta supertähden.­

Taylor-Joyn lapsuus oli vaikea, sillä häntä kiusattiin. Näytteleminen oli kuitenkin aina hänen intohimonsa, ja hän tiesi haluvansa näyttelijäksi jo 6-vuotiaana.

Kiusaaminen alkoi, kun Taylor-Joyn perhe muutti Argentiinasta Lontooseen hänen ollessaan 8-vuotias.

– Argentiinassa minulla oli hevosia ja eläimiä, ja sitten olinkin yhtäkkiä isossa kaupungissa, enkä puhunut edes englantia. En sopinut mihinkään, Taylor-Joy muistelee.

Taylor-Joyn isän sukujuuret ovat Skotlannissa ja Argentiinassa, äidin puolestaan Afrikassa ja Espanjassa.

– Olin liian englantilainen ollakseni argentiinalainen, mutta liian argentiinalainen ollakseni englantilainen. Muut lapset eivät ymmärtäneet minua missään määrin. Minua lukittiin kaappeihin ja vietin paljon aikaa vessassa itkemässä. Olin todella yksinäinen lapsi, hän kertoo.

Anya Taylor-Joy muotinäytöksessä Lontoossa tammikuussa 2019.­

16-vuotiaana Taylor-Joy pysäytettiin kadulla. Persoonallisen näköinen nuori nainen oli pistänyt Sarah Doukasin silmään. Doukas on sama mallitoimiston agentti, joka aikanaan bongasi myös kaikkien aikojen kuuluisimman huippumallin Kate Mossin.

Seuraavana päivänä Taylor-Joy jo allekirjoittikin mallisopimuksen, joka oli lopulta tärkeä etappi matkalla kohti näyttelijän uraa.

Taylor-Joy teki määrätietoisesti töitä, ja pääsi kauhuelokuvien kautta aina isompiin rooleihin. Iso apu oli valokuvamuistista, jonka ansiosta käsikirjoitusten muistaminen oli hänelle helppoa.

Anya Taylor-Joyn ura on nyt huikeassa nousukiidossa.­

Kun hänelle tarjottiin roolia Mustassa kuningattaressa, hän tiesi heti sen olevan hänen unelmiensa rooli.

– Olin hullaantunut. Ymmärsin täysin roolihahmon yksinäisyyden ja halun yrittää ymmärtää tätä maailmaa. Kaikki hänen tapaamansa ihmiset ovat pettäneet hänet jotenkin, hän ei luota ihmisiin ja yrittää sopeutua. Minun lapsuudessani oli samanlaisia asioita, joten olin heti todella koukussa, Taylor-Joy kertoo.