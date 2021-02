Jättiyllätys! Sara Forsberg aloittaa radiojuontajana

Laulajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Sara Forsberg aloittaa HitMixillä helmikuussa. Hänen kanssaan juontaa radiokonkari Oku Luukkainen.

Nelonen Median 90- ja 2000-luvun hitteihin keskittyvää HitMix-radiokanavaa uudistetaan tämän vuoden aikana. Ensi maanantaina alkavaa uutta iltapäiväohjelmaa luotsaava Oku Luukkainen saa kevään ajaksi aisaparikseen Sara Forsbergin. Parivaljakon uusi iltapäiväohjelma alkaa 8. helmikuuta.

Laulajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tutuksi tulleelle Forsbergille radio on täysin uusi aluevaltaus.

– Radion tekeminen on teinistä saakka ollut salainen unelmani. Kun kysyttiin, lähtisinkö juontamaan Okun kanssa HitMixin iltapäivää, päätöksenteko ei ollut vaikeaa! Juontohommat on entuudestaan tuttuja, mutta niihin on aina aikaisemmin liittynyt tv-kamerat. Jännä nähdä mitä puolia musta tulee esiin, kun ne poistetaan yhtälöstä. Ja Oku lisätään, Forsberg kertoo tiedotteessa.

Pitkän uran radiossa tehnyt Luukkainen on myös uuden edessä. Hän saa ensi kertaa oman juontoparin ja aloittaa uudella kanavalla.

– Olen pääsääntöisesti juontanut radiossa aina yksin. Olen ollut hieman kateellinen ”radiopareille” ja miettinyt, kenenköhän kanssa itse joskus tekisin radiota. Villeimmissäkään unelmissa en olisi arvannut, että se on Sara Forsberg, Luukkainen hehkuttaa tiedotteessa.

– Yhteinen ohjelmamme luo vatsanpohjaan hyvää kutinaa ja jännitystä. Me ollaan tarpeeksi erilaisia ja tarpeeksi samanlaisia, että studiossa syntyy varmasti melkoinen show, Luukkainen sanoo tiedotteessa.

HitMixin vuodenvaihteessa alkanut uudistuminen on saapunut seuraavaan etappiinsa Sara Forsbergin liittyessä tiimiin. Parin edellisen vuosikymmenen hitteihin erikoistunut, Oku Luukkaisen juontama Retroradio käynnistyy tänä perjantaina ja Oku Luukkainen feat. Sara Forsberg -show HitMixin iltapäivässä starttaa ensi maanantaina.

– Kaikki Saran tuntevat tietävät, että tämä sisällöntuottamisen eittämätön kuningatar ei jää Okunkaan tasoisen moottoriturvan jalkoihin, kommentoi HitMixin ohjelmapäällikkö Petra Piipari mediatiedotteessa.

Oku Luukkainen feat. Sara Forsberg -show starttaa 8. helmikuuta ja ohjelmaa kuullaan aina maanantaista torstaihin klo 14–18. Oku Luukkaista kuullaan HitMixillä myös joka perjantai Retroradio-ohjelmassa klo 18–22.

Ilta-Sanomat ja HitMix kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.