Radiojuontaja Minna Kuukan puhelin soi ja hän sai tarjouksen, jota empi – 14-vuotiaiden kaksosten sanat sinetöivät päätöksen

Minna Kuukka päätti osallistua Masterchef VIP -kisaan, kun hänen lapsensa innostuivat asiasta.

Radio Novan aamujuontaja Minna Kuukka, 50, nähdään pitkästä aikaa televisiossa, kun hän osallistuu maaliskuussa tv:ssä alkavaan Masterchef VIP -kisaan yhdessä yhdeksän muun julkisuuden henkilön kanssa.

Kuukka kertoo IS:lle osallistuneensa ohjelmaan, sillä Masterchef Australia kuuluu hänen suosikkiohjelmiinsa.

– Sitten kun minulle tuli soitto ja kotona mainitsin, että minua kysyttiin tällaiseen ja että mietin asiaa, niin lapset sanoivat heti että: ”äiti sinun on pakko osallistua, että todellakin lähdet.” Totesin, että selvä näin tehdään.

Kuukalla ja hänen puolisollaan Tatu Vehmaksella on 14-vuotiaat kaksoset. Kuukkaa on aiemminkin kyselty osallistujaksi useampiin tv-ohjelmiin, mutta ohjelmat eivät ole tuntuneet hänestä sopivilta.

– Tämä tuntui aihepiiriltään omimmalta. Kyllähän minä paljon keittiössä hääräilen.

Kuukka on aiemminkin nähty tv:ssä MTV3:n kuuluttajana ja ruutukasvona. Hän on ollut radiossa radiossa töissä 13 vuotta.

– Radiotyöstä olen tykännyt, sillä koen tämän olevan sellaista semijulkista työtä.

Kuukka kertoo juontajakollegansa Aki Linnanahteen olleen erittäin kannustava Masterchefiin osallistumisesta.

– Hän oli sitä mieltä, että tämä on varmasti aivan minun näköiseni ohjelma.

Minna Kuukka kertoo havahtuneensa jälkijunassa Masterchef Australian suosioon, mutta ahmi jaksot nopeasti alettuaan seurata sarjaa.­

Kuukka ja Linnanahde ovat juontaneet Radio Novan aamua huhtikuussa viiden vuoden ajan. Kaksikko aikoo juhlistaa merkkipäivää jollain tavalla yhdessä kuulijoidensa kanssa.

– Nyt täytyy vain olla innovatiivinen sen suhteen, miten voimme olla yhdessä kuulijoidemme kanssa, kun nyt ei ole mahdollista olla oikeasti yhdessä. Kova pähkäily ja suunnittelu tässä on nyt käynnissä.

Kuukan lapset olivat kaksivuotiaita, kun äiti alkoi tehdä töitä aamujuontajana.

– Olen tehnyt aamuradiota koko sen ajan, kun he muistavat. Olen aina sanonut sitä, että täytyy antaa miehelleni pisteet siitä, että hän on hoitanut kurahousurumbat ja päiväkotiin viemiset. Muutenhan tämä ei olisi ollut mahdollista.

Minna Kuukka kuvattuna puolisonsa Tatu Vehmaksen kanssa vuonna 2005.­

Aikaisissa aamuvuoroissa oli hyvät puolensa silloin, kun lapset olivat pieniä. Kuukka oli jo aikaisin iltapäivästä kotona, kun lapset olivat pikkukoululaisia. Usein kotona omien lasten lisäksi oli paljon lasten kavereita.

– Oli sellaisia vuosia, kun kotonamme oli koulun jälkeen, ennen lasten harrastuksia, oman tyttöni lisäksi kaksi balettityttöä ja oman karatekan lisäksi kaksi muuta karatekaa. Minä sitten heille läiskin lautaselle ruokaa kuin linjastosta.

– Ei se tuntunut mitenkään raskaalta. Nyt muistelen sitä jo nostalgiapäissäni, että olipa se ihanaa aikaa. Minä pidin siitä ajatuksesta, että lasten kaverit tykkäsivät tulla meille syömään ja minusta on aina ollut erittäin ok, että lasten kaverit ovat meillä syömässä.

Kun Kuukka täytti Masterchefiin liittyviä osallistumispapereita, hän kysyi lapsiltaan, mikä on heidän mielestään äidin bravuuriruoka. Lapset eivät kuitenkaan osanneet valita yhtä suosikkiruokaa.

– Tällaisen äitikokkaajan ongelma on se, että jossain vaiheessa tuntuu siltä, että idealaari on aika tyhjillään. Yritän aina heiltä kysellä, että mitä ruokaa tekisin. Heidän on aina helppo sanoa, että älä nyt tee mitään vuokaruokaa tai älä nyt tee sitä ja tätä. Sanon heille, että sitten pitäisi tulla jonkin ehdotuksen kanssa sisään, Kuukka sanoo ja naurahtaa.