Elon Muskin äiti Maye, 72, on kuuluisa huippumalli – huomasi pojassaan erityisiä piirteitä jo hämmästyttävän varhain

Mallina mainetta luonut Maye Musk ei ole antanut ikääntymisen pidätellä itseään.

Tesla-miljardööri Elon Muskin äiti Maye Musk, 72, on elävä esimerkki siitä, ettei ikä ole todellakaan este. Maye Musk on luonut viime vuosiin asti uraa mallina ja ravintovalmentajana, ja kirjoittanut myös elämäkertakirjan A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success.

Musk oli oli äskettäin yhdysvaltalaisessa CBS This Morning -ohjelmassa puhumassa kirjastaan ja nuorekkaan olemuksensa salaisuudesta. People-lehden mukaan Musk korosti haastattelija Gayle Kingille, että hän ei haikaile nuoruutensa perään, vaan on ylpeästi 72-vuotias.

– Äidillänikään ei koskaan ollut ongelmaa ikänsä kanssa. Hän jäi eläkkeelle 96-vuotiaana, mutta sitä ennen hän ei koskaan puhunut rypyistä tai vanhenemisesta sanallakaan. Hän pysyi aina positiivisena, mutta myös opiskeli ja koulutti itseään, Musk kertoo.

Hän kertoo noudattavansa itse täysin samaa linjaa.

– Se on erittäin hyvä esimerkki. Kun minä täytin 60 vuotta, ihmiset alkoivat pelätä ikääntymistä. Ihmettelin aina, että miksi ihmeessä pelkäätte vanheta?

– Ja sen täytyy muuttua, että kun nainen täyttää 50 vuotta, he pelkäävät työpaikkojensa puolesta, mutta miehistä tulee saman ikäisinä toimitusjohtajia ja presidenttejä, Musk toteaa.

– Jos joku saa sinut tuntemaan itsesi huonoksi ikäsi takia, sano heille hyvästi. Sellaista ei kukaan tarvitse elämäänsä, Musk muistuttaa.

Maye Muskilla on ex-miehensä Errol Muskin kanssa kolme lasta: Elon Musk, Kimbal Musk ja Tosca Musk. Sisarusparven kaksi hieman tuntemattomampaa ovat päätyneet hyvin erilaisille aloille kuin Elon Musk. Kimbal työskentelee menestyksekkäänä ravintolayrittäjänä, kun taas Tosca on elokuva-alalla tuottajana ja ohjaajana.

Musk kertoi samaisessa CBS Morningin haastattelussa huomanneensa Elon-poikansa älynlahjat jo hyvin varhain.

– Huomasin hänen olevan nero jo 3-vuotiaana. Silti et voi tietää, tuleeko hän tekemään upeita asioita, koska monet nerot päätyvät jonnekin kellariin eivätkä koskaan käytä lahjojaan, Musk kertoo Daily Mailin mukaan.

Maye Musk on tehnyt pitkän uran mallina. Hän muutti nuorena perheensä kanssa Etelä-Afrikkaan, ja kilpaili vuonna 1969 Miss Eetelä-Afrikka -kilpailun finaalissa. Mallin ura jatkui hänen muutettuaan takaisin Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.

Musk on sittemmin tehnyt lukuisia mainoksia ja esiintynyt muun muassa Beyoncén musiikkivideolla. Musk on myös nähty alasti Time-lehden terveysnumeron kannessa ja kanadalaisen Elle-lehden kannessa. Syyskuussa 2017 hänestä tuli suositun meikkibrändi CoverGirlin historian vanhin mainoskasvo ja sanansaattaja.