Diili-kilpailija Janne, 40, tunnetaan häkellyttävistä videoistaan – niittää somessa suosiota omaperäisellä tyylillään: "Päm, päm, pääm!”

Janne Immosen somevideoiden keskiössä on hänen sloganinsa ”Rock your day!”.

Yksi uusista Diili-kilpailijoista on varkautelainen Janne Immonen. Immonen, 40, on kiinteistöalan yrittäjä, kirjailija ja toimitusjohtaja. Tämän lisäksi hän on motivaatiopuhuja, joka julkaisee sisältöä Youtubessa ja Instagramissa.

Diili-pomo Jaajo Linnonmaan faniksi tunnustautuvalla Immosella on Youtubessa tällä hetkellä hieman yli 600 tilaajaa ja Instagramissa noin 4 600 seuraajaa. Sometilien ja -videoiden keskiössä on hänen sloganinsa ”Rock your day!”.

– Päm, päm, pääm! Tervetuloa Rock Your Day Zonen pariin, kuuluu Immosen rempseä avaus uusimmalla Youtube-videolla.

Videolla hän käsittelee elämänhallintaa. Hän kehottaa ihmisiä ottamaan vastuuta itsestään ja lopettamaan muiden syytteleminen. Muilla videoillaan hän on käsitellyt muun muassa päätöksentekoa ja asioiden loppuun saattamista.

Youtuben lisäksi Immonen tuottaa sisältöä Instagramiin. Käsivaralla kuvatuissa videoissa hän pitää lyhyitä motivaatiotietoiskuja englanniksi. Tilillä on myös paljon yksittäisiä iskulauseita Immosen kuvilla varustettuina ja kuvia Immosesta treenaamassa kuntosalilla.

Diili-ohjelma palaa televisioon uusin jaksoin helmikuussa. Uudella kaudella Diili-pomon saappaisiin astuu juontaja ja moninkertainen start up -yrittäjä Jaajo Linnonmaa. Jaajon neuvonantajina toimivat Macwell Creativen luova johtaja ja hänen pitkäaikainen yhtiökumppaninsa Toni Lähde sekä Jungle Juice Bar -yrityksen perustaja Noora Fagerström.

Ohjelmassa 14 piinkovaa ja persoonallista bisnesosaajaa kilpailee paikasta Jaajon start up -imperiumin kehitysjohtajana. Kuukauden mittaisen taiston aikana Diili-kilpailijat mittelevät bisnestaidoissa ja yrittävät vakuuttaa kyvyillään sekä Jaajon että hänen neuvonantajansa.