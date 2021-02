Tässä ovat uudet Diili-kilpailijat – mukana toilailurealitysta tuttu blondi ja huippu-urheilijan puoliso

Kuukauden mittaisen taiston aikana Diili-kilpailijat mittelevät bisnestaidoissa ja yrittävät vakuuttaa kyvyillään sekä Jaajon että hänen neuvonantajansa.

Diili-ohjelma palaa televisioon uusin jaksoin helmikuussa. Uudella kaudella Diili-pomon saappaisiin astuu juontaja ja moninkertainen start up -yrittäjä Jaajo Linnonmaa. Jaajon neuvonantajina toimivat Macwell Creativen luova johtaja ja hänen pitkäaikainen yhtiökumppaninsa Toni Lähde sekä Jungle Juice Bar -yrityksen perustaja Noora Fagerström.

Ohjelmassa 14 piinkovaa ja persoonallista bisnesosaajaa kilpailee paikasta Jaajon start up -imperiumin kehitysjohtajana. Kuukauden mittaisen taiston aikana Diili-kilpailijat mittelevät bisnestaidoissa ja yrittävät vakuuttaa kyvyillään sekä Jaajon että hänen neuvonantajansa.

– Haluan löytää yritysteni kehitysjohtajaksi ihmisen, jolta voin kysyä neuvoa ja mielipiteitä mihin tahansa. Henkilön, jolla on uusia näkemyksiä ja ideoita. Kaikista eniten haluan löytää hyvän tyypin, jonka kanssa on kiva painaa duunia ja luoda menestyskonsepteja, Linnonmaa sanoo.

He ovat Diilin uudet kilpailijat:

Marko Loukaskorpi, 37, operatiivinen johtaja, Helsinki

Marko työskentelee Helsingin yliopiston Tiedekulman operatiivisena johtajana ja pyörittää työkseen Tiedekulman toimintaa ja tapahtumia.

Koulutukseltaan Marko on kauppatieteiden maisteri, jonka ohella hän opiskeli teatteritaiteen sivuaineen Teatterikorkeakoulussa. Hänen vahvuuksiinsa kuulukin lyömätön yhdistelmä luovuutta ja bisnesälyä.

Vapaa-ajallaan Marko on intohimoinen matkustelija ja lisäksi hän on asunut Vietnamissa, Venäjällä sekä Intiassa. Markon juuret vievät Kangasalle.

Ariel Keisa, 25, kuljetus- ja teknologia-alan yrittäjä, Helsinki

Nuoresta iästään huolimatta Ariel toimii omistajana taksi- ja logistiikka-alan yrityksessä, joka työllistää parikymmentä ihmistä.

Lisäksi Ariel on osakkaana kahdessa start upissa, joihin hän toivoo tulevaisuudessa voivansa keskittyä enemmän. Ariel harrastaa vapaa-ajallaan golfia, padelia sekä kuntosalitreeniä.

Koulutukseltaan Ariel on ylioppilas.

Arielin motto on: ”Elämä on yhtä yrittämistä!”

Sointu Borg, 25, tapahtuma-alan yrittäjä, Helsinki

Bimbo Oy -ohjelmasta tuttu Sointu on kokenut yrittäjä. Sointu pyörittää emännöinti- ja vip-tapahtumayritystään ja hänen missionaan onkin tehdä alasta arvostettu ammattilaji.

Kauppatieteiden maisteriksi lukeneen Soinnun vahvuuksia ovat hänen laajat verkostonsa ja kontaktinsa. Sointua motivoi kilpaileminen ja mahdollisuus kehittää itseään.

Vapaa-ajallaan Sointu soittaa 39-kielistä konserttikannelta ja hakee vastapainoa kiireiselle työelämälle luonnon helmasta.

Soinnun motto kuuluu: "Älä tuomitse kirjaa kannen perusteella".

Pasi Karjalainen, 49, Henkilöstö- ja hammaslääkäripalveluiden tuottaja, Tampere

Pasi on tehnyt pitkän uran yrittäjänä ja pyörittää nykyään kolmea menestynyttä hammaslääkärikeskusta. Elämän koulun käynyt Pasi on todellinen myyntitykki ja rohkea riskin ottaja. Pasi on asunut Filippiineillä ja kunnostautunut menneisyydessään myös ravintola-alalla.

Pasi haluaa näyttää kaikille epäilijöille, että myös ilman koulutusta on mahdollista ponnistaa pitkälle.

Pasin motto kilpailua ajatellen kuuluu: ”It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward!”

Petri Matero, 43, markkinointialan yrittäjä, Helsinki

Kajaanista lähtöisin oleva Petri on sukkuloinut vuosia mainos- ja markkinointimaailmassa, ja lähtee nyt tavoittelemaan kehitysjohtajan pestiä Jaajon yritysimperiumissa.

Petri harrastaa intohimoisesti rock-musiikkia ja luotsaa omaa nimeään kantavaa yhtyettä. Luovuudestaan tunnettu Petri kertoo, ettei osaa unelmoida, mutta uskoo siihen, että kohtalo seuraa tekoja.

Petrin motto kilpailuun on: ”Ole oma itsesi, laita aina kaikki peliin ja anna osaamisesi ja uteliaisuutesi hoitaa loput”.

Emma Kolppanen, 37, markkinointivalmentaja, Espoo

Emma on kauppatieteiden maisteri, joka on tehnyt HR-töitä, markkinointia ja vastannut koulutusteknologiasta. Oppia työhönsä hän on hakenut aina Etelä-Korean Soulista saakka.

Vapaa-ajallaan Emma nauttii matkustelusta asuntovaunulla sekä viihtyy luonnossa uuden polkujuoksuharrastuksensa parissa. Espooseen kotiutunut jyväskyläläinen nauttii jännityksestä ja lähtee seikkailunnälkäisenä haastamaan itsensä ja muut Diili-kilpailijat.

Emman motto kilpailuun ja elämään kuuluu Minna Canthin sanoin: ”Kaikkea muuta kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää!”

Helena Hallanoro, 53, sisustusarkkitehti, tilasuunnittelupäällikkö, Helsinki

Sisustusarkkitehtina ja esimiehenä uransa tehnyt Helena on työskennellyt USA:ssa, Japanissa ja Dubaissa. Helenan vahvuuksiin kuuluukin ymmärrys kansainvälisistä työyhteisöistä ja bisneskulttuurista.

Itsevarma ja vankan työkokemuksen omaava Helena sanoo lähteneensä kisaan aitona omana itsenään, eikä siten pelkää tosi paikan tullen puhua asioista niiden oikeilla nimillä.

Vapaa-aikaansa Helena viettää mieluiten golfaten sekä kuntosalilla treenaten. Helena kertoo olevansa rohkea heittäytyjä ja uskoo siihen, että tapahtui kisassa mitä tapahtui, niin mitään ei kannata katua!

Heidi Holmavuo, 38, rikoskirjailija, toimittaja, Tampere

Heidi on rikoskirjailija ja toimittaja. Heidi on kouluttautunut alun perin ensihoitajaksi ja työskennellyt vuosia pelastuslaitoksella. Vuosien mittainen viranomaisyhteistyö ja hitiksi nousseen Karhuryhmä-kirjan kirjoittaminen ovat koulineet Heidistä taitavan rikoskirjailijan.

Vapaa-ajallaan tamperelainen Heidi harrastaa nyrkkeilyä. Diili-kilpailuun Heidi lähtee mukaan, koska haluaa kehittää itseään poistumalla omalta mukavuusalueeltaan ja uskoo, että hän erottuu edukseen muista kilpailijoista erikoisella taustallaan.

Janne Immonen, 40, kiinteistöalan yrittäjä, kirjailija, toimitusjohtaja, Varkaus

Janne on maailmalta oppeja kerännyt motivaatiopuhuja, omakustannekirjailija, hotellin omistaja ja suosittu tubettaja, jonka mainetta niittänyt slogan kuuluu ”Rock your day!”.

Janne pyörittää menestynyttä kalustettujen asuntojen bisnestä ja suunnittelee uusia bisnesaluevaltauksia. Janne tunnustautuu Jaajon faniksi ja lähtee kilpailemaan täydellä teholla saadakseen unelmiensa työpaikan idolinsa rinnalla.

Sebastian Franckenhaeuser, 29, tuotepäällikkö, Helsinki

Sebastian on todellinen monitoimimies, joka työskentelee liiketoiminnan johtajana, toimii useissa luottamustoimissa ja on myös aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa.

Koulutukseltaan Sebastian on ylemmän ammattikorkeakoulun suorittanut tradenomi. Vapaa-aikanaan Sebastian toimii vapaaehtoisena palomiehenä, sekä nauttii matkustelusta.

Sebastian lähtee kisaan tavoittelemaan voittoa, ja sitä silmällä pitäen hän on katsonut kaikki Diilin aiemmat kaudet. Sebastian uskoo sanontaan: ”Älä tee koskaan samaa virhettä kahdesti”.

Jenni Pirhonen, 35, General Manager, Hollola

Jenni toimii General Managerina ja johtaa 18 ravintolaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Määrätietoinen Jenni on ponnistanut pitkälle, sillä hänen uransa on jatkunut katkeamatta aina siitä asti, kun hän meni lukiolaisena töihin McDonaldsiin.

Jenni kuvaa olevansa aina valmis heittäytymään uusien kokemusten ja haasteiden pariin, ja lähtee tavoittelemaan Diili-kilpailun voittoa sata lasissa. Jennin määrätietoista elämänasennetta kuvaa esimerkiksi se, miten hän päätti juosta 52 kilometrin ultrajuoksukilpailun vain yhden vuoden harjoittelu takanaan.

Martin Kalliola, 30, Social Media Specialist, Espoo

Martin on entinen ammattilumilautailija, joka työskentelee nykyään somekouluttajana ja start up -maailmassa.

Martin tunnetaan myös Blokess-sketsiryhmästä, jonka ansiosta hän on tottunut esiintyjä. Martinin vahvuuksia ovat hänen laajat kontaktiverkkonsa ja sosiaalisen median suhteensa sekä kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan. Martin on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti.

Martinin motto on: ”Mulla on yks vaihde, ja se on täysiä!”

Inka Isotalo, 36, toimitusjohtaja, Helsinki

Kauppatieteiden maisteri Inka on todellinen maailmankansalainen. Inkan työ miehensä Mika Kallion asioidenhoitajana on vienyt häntä ympäri maailman. Matkalaukkuelämä on opettanut Inkalle neuvottelutaitoja ja tuonut tälle laajan kontaktiverkoston.

Vapaa-aikaansa mm. moottorikelkan ohjaksissa viettävän Inkan yhtenä haaveena on osallistua moottorikelkkailun naisten SM-sprint osakilpailuun, ja hän haluaa kannustaa myös muita naisia moottoriurheilun pariin.

Inka heittäytyy Suomen vaativimpaan työhaastatteluun mukaan täysillä ja hakee uralleen uutta suuntaa.

Taru Kaartinen, 24, hää- ja tapahtumasuunnittelija, Helsinki

Taru on nuori toimitusjohtaja, joka pyörittää omaa hää- ja tapahtumasuunnitteluyritystä. Torniosta pääkaupunkiseudulle kotiutunut Taru on rempseä ja puhelias Lapin likka, jonka positiivinen ja hyväntuulinen olemus tarttuu helposti ympärilleen.

Luonteeltaan Taru on tiimipelaaja ja haluaa tsempata kaikkia aina parhaaseen suoritukseen, mutta on valmis taistelemaan kilpailun voitosta tosissaan.

Kansainvälisesti tunnetun yrityksensä pyörittämisen ja kulttuurituotannon opintojen ohella Taru viettää vapaa-aikaansa ystävien kanssa, kuntosalilla, self help -kirjallisuutta lukien tai elokuvia katsellen. Lukion ohella muusikoksi kouluttautuneen Tarun päivittäiseen elämään kuuluu myös laulaminen.

Tarulle tärkeitä asioita ovat muun muassa feminismi ja ihmisoikeudet. Taru on Diilin historian nuorin kilpailija Suomessa.

