Seuraaja kehotti Erika Vikmania kuntoilemaan enemmän ja huomautti ”makkaroista” – laulajalta kipakka vastaus

Erika Vikman todisti jälleen Instagramissa, ettei hän välitä asiattomista kommenteista.

Laulaja Erika Vikman tunnetaan sosiaalisessa mediassa rohkeista kuvistaan ja napakoista kannanotoistaan. Hiteillään Cicciolina ja Syntisten pöytä soittolistat viime vuonna valloittanut Vikman julkaisee omalla Instagram-tilillään ahkerasti kuvia rohkeista esiintymisasuistaan eikä laulaja aina välty asiattomilta kommenteilta.

Tiistaina Vikman jakoi jälleen Instagram-tilinsä tarina-osiossa kuvakaappauksen kommentista, jonka hän oli saanut eräältä seuraajaltaan. Kommentissa arvosteltiin erikoisella tavalla Vikmanin vartaloa ja kehotettiin laulajaa pitämään parempaa huolta itsestään.

– Sinun rintaliivien alapuolelle on jäänyt makkara, hiukan enemmän kuntoilua Erika, kuului seuraajan jättämä kommentti.

Vikman oli lisännyt jakamaansa kuvakaappaukseen tekstin ”Kiitos vinkistä”. Seuraavassa Instagram-tarinassaan Vikman vastasi kommentin jättäneelle seuraajalleen kipakasti todeten, etteivät häntä kiinnosta ulkopuolisten mielipiteet.

– Ok. To be honest, mua ei kiinnosta v*ttuakaan jos jaanamarijoita häiritsee mun kehonosat, Vikman totesi napakasti.

– Sitä mietin enemmänkin, mikä ajaa ihmisen kommentoimaan jonkun vatsamakkaraa. Sen sijaan, että käyttäisienergiansa vaikka terapiaan hakeutumiseen tai johonkin itseään rakentavaan toimintaa, laulaja ihmetteli.

Vikman on tunnettu rohkeista ja näyttävistä esiintymisasuistaan. Vikman suosii esiintymisasuissaan kirkkaita värejä ja laulajan vaatteet henkivät usein 80-luvun tunnelmaa. Vikman myös julkaisee paljon kuvia keikoiltaan omassa Instagramissaan, jossa hänellä on yli 43 000 seuraajaa.

Vikman ei tunnetusti säästele sanojaan, mikäli hän saa sosiaalisessa mediassa asiattomia kommentteja. Viime marraskuussa eräs Vikmanin seuraaja kommentoi laulajan kuvaa toteamalla, että Vikmanilla on ”mummo muodot”. Tuolloinkin laulaja vastasi seuraajalleen napaksti takaisin.

– Se on yhdyssana, Vikman vastasi tuolloin pusuhymiön kera.

Erika Vikman ei jäänyt sanattomaksi asiattoman kommentin edessä.­

Erika Vikman tänä vuonna julkisuuteen uudistuneena artistina, jonka tyyli sekä musiikki ovat aiempaa rohkeampia. Vikman valittiin vuonna 2016 tangokuningattareksi, mutta hän ei koskaan kokenut sopineensa täysin siihen muottiin, johon tangotähden tulisi sopia.

Keväällä Vikman karisti tangopölyt niskastaan ja julkaisi viekoittelevan Cicciolina-kappaleen, jolla hän pyrki Suomen euroviisuedustajaksi. Se oli esimakua Vikmanin uudesta tyylistä, jota jatkoi syksyllä julkaistu Syntisten pöytä -kappale.