Kannibalismikohun keskelle joutuneen näyttelijän ex-vaimo julkaisi järkyttyneen tilityksen – oli täysin tietämätön puolisonsa rajuista fantasioista

Elizabeth Chambers kuvailee viime viikkojen olleen äärimmäisen raskaita hänen perheelleen.

Tv-tähti Elizabeth Chambers joutui tahtomattaan kohun keskelle tammikuussa, kun hänen ex-miehensä näyttelijä Armie Hammerin yksityisviestit vuotivat julkisuuteen.

Viestit sisälsivät rajua kuvailua muun muassa raiskausfantasioista. Viestien sisältö oli niin rajua, että Hammerin kerrotaan menettäneen rooleja kohun takia.

Viestien julkistuksen jälkeen useat Hammerin ex-naisystävät ovat vahvistaneet näyttelijän puhuneen suhteen aikana erilaisista kannibalismia sisältäneistä fantasioistaan.

Chambersin ja Hammerin pitkä liitto päättyi heinäkuussa 2020 ja pari on parhaillaan keskellä avioeroprosessia. Chambers on pysytellyt vaitonaisena entiseen puolisoonsa ja lastensa isään kohdistuneen julkisuusmylläkän aikana.

Elizabeth Chambers, 38, tunnetaan ruokaohjelmien juontajan. Hän on työskennellyt myös mallina.­

– Olen viikkojen ajan yrittänyt sisäistää kaiken tapahtuneen. Olen sokissa, sydämeni on särkynyt ja olen järkyttynyt, Chambers kirjoittaa.

– Kuuntelen, jatkan kuuntelemista ja itseni opettamista näistä herkistä asioista. En tiennyt, kuinka vähän tiedän asioista, 38-vuotias Chambers kirjoittaa.

Hän korostaa viestissään tukevansa kaikkia väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokeneita naisia ja miehiä, ja tv-tähti kannustaa ihmisiä hakemaan apua.

– Keskityn nyt lapsiimme, työhöni ja toipumiseen näinä äärimmäisen vaikeina aikoina. Kiitos tuestanne ja kiitos jo etukäteen ystävällisyydestänne, kunnioituksestanne ja lapsemme huomioimisesta.

Chambers on aikaisemmin kommentoinut ex-miehensä kannibalismikohua sosiaalisessa mediassa lyhytsanaisesti. Viime viikolla Just Jared -viihdesivusto julkaisi tiedotteen tulevasta elokuvasta nimeltään Bones & All. Elokuvassa seurataan naista, joka etsii kauan kadoksissa ollutta isäänsä ja yrittää samalla ymmärtää omaa haluaan tappaa ja syödä rakastamiaan ihmisiä.

Elokuvan miespääosaa esittää huhujen mukaan Armie Hammerin entinen työtoveri Timothée Chamalet.

– Ei sanoja, Chambers kommentoi tuolloin sosiaalisessa mediassa.

Elizabeth Chambers ja Armie Hammer olivat yhdessä 13 vuotta. Ex-parilla on kaksi pientä lasta.­

Näyttelijä Armie Hammer on kuvaillut joutuneensa ”julmien” hyökkäysten kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Hammerin mukaan väitteet hänen väkivaltaisista seksifantasioistaan ovat valheellisia.

Näyttelijä ilmoitti pian naisille lähettämiensä yksityisviestien tultua julki, että hän luopuu roolistaan Shotgun Wedding -elokuvassa. Hammerin piti esittää elokuvan miespääosaa, Jennifer Lopez puolestaan nähdään elokuvan naistähtenä.

Hammer on ilmoittanut myös vetäytyneensä Paramountin The Offer -sarjasta.

Hammerin entiset naisystävät ovat verranneet näyttelijää haastatteluissa Hannibal Lecteriin. Ex-tyttöystävä Courtney Vucekovich kertoi aiemmin tammikuussa, että Hammer fantasioi sängyssä, mitä naisystävänsä ruumiinosia hän haluaisi paahtaa ja ahmia.

– Hän sanoi haluavansa grillata ja syödä kylkiluuni. Se oli outoa, mutta annoin olla, Vucekovich kertoi Page Sixille.