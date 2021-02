Mitä ihmettä tapahtui legendaariselle Hollywood-kyltille? Mallikaunottaren tempaus sai ihmiset hieraisemaan silmiään

Hollywood-kyltti muuttui hetkeksi ”Hollyboobiksi”.

Tosi-tv-tähti ja somevaikuttaja Julia Rose on pidätetty maanantaina kuuluisalla Hollywood-kyltillä tapahtuneen selkkauksen takia, kertoo TMZ.

Moni kaupunkilainen hieraisi silmiään, kun legendaarisessa Hollywood-kyltissä lukikin hetken aikaa ”Hollyboob”. TMZ:lle kerrotaan, että malli Julia Rose ja viisi muuta ihmistä olivat järjestäneet tempauksen lisätäkseen rintasyöpätietoisuutta.

Muutos Hollywood-tekstiin oli saatu aikaan peittämällä W- ja D-kirjaimet suojapeitteillä niin, että ne näyttivät B-kirjaimilta.

Instagram-mallina tunnettu Julia Rose on jakanut Twitter-tilillän lukuisia kuvia ”Hollyboob”-kyltistä. Onpa mallikaunotar julkaissut Twitterissä myös videon, jossa poliisit taluttavat häntä pois kukkulalta.

– Se kerta, kun muutin Hollywood-kyltin Hollyboobiksi, Julia Rose virnuilee Twitterissä.

NBC kertoo, etteivät 14-metriä korkeat kyltit kolhiintuneet tempauksessa.

Julia Rose on aiemminkin viihtynyt otsikoissa tempaustensa takia. 2019 Julia Rose ja toinen Instagram-malli Lauren Summer olivat yleisössä seuraamassa baseball-ottelua ja intoutuivat esittelemään paljasta pintaa. Naiset vilauttivat baseballin ammattilaissarjan pelissä tv-kameroiden edessä ja saivat vilautuksella porttikiellon ammattilaissarjan peleihin.

– Se oli yksi elämäni tähtihetkistä. Minulla on vieläkin porttikielto peleihin, mutta se oli sen arvoista, malli on intoillut.

Julia Rose on tuttu myös tosi-tv:stä, sillä hän osallistui vuonna 2016 MTV:n Are You the One? -tosi-tv-ohjelmaan. Instagramissa hän on joutunut useita kertoja sensuurin kohteeksi paljasta pintaa sisältävien kuviensa takia.

– Kasvoin konservatiivisessa perheessä ja kävin joka viikko kirkossa. Sain pukeutua bikineihin vasta lukiossa. Nyt nautin alastomuudesta, hän on kertonut.

Hollywood-kyltti on joutunut pilailijoiden kohteeksi aikaisemminkin. Esimerkiksi vuonna 2017 kyltissä komeili teksti ”Hollyweed”.

Vuonna 1987 kylttiä muutettiin siten, että siinä luki ”Holywood”. Paavi Johannes Paavali II vieraili tuolloin alueella.