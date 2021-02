Janne Katajan nuoruuskuva sai seuraajien silmät selälleen: ”Oliko teillä black metal -bändi?”

– Olin joskus en niin nuori, mutta näemmä jo silloin tarvitsin rahaa, Kataja sanailee kuvatekstissä.

Juontaja Janne Kataja julkaisi maanantaina Instagramissa itsestään nuoruuskuvan, joka hämmensi ja huvitti hänen seuraajiaan kovasti.

Kuvassa Kataja poseeraa alushousut ja niittivyö yllään. Vyöhön on kiinnitetty huomattava määrä kettinkiä. Yläosansa Kataja on verhonnut avonaiseen ja paljastavaan paitaan. Mustatukkaisena esiintyvällä Katajalla on huulessaan korua muistuttava esine.

– Olin joskus en niin nuori, mutta näemmä jo silloin tarvitsin rahaa, Kataja sanailee kuvatekstissä.

Kataja paljastaa, että tämän kuvamuiston hänelle on tarjoillut hänen kollegansa ja ystävänsä Krisse Salminen. Hän paljastaa muiston olevan yhteinen.

– Odotan laajempaa otosta, jossa myös teikäläinen näkyy, Kataja piikittelee Salmista.

Katajan seuraajat hullaantuivat kuvasta. Tiistaiaamuun mennessä siitä oli tykännyt jo yli 3 000 ihmistä ja kommenttejakin on kertynyt yli sata.

– Miten mä jotenkin muistan, mut sit en yhtään, kommentoi Katajan ystävä, näyttelijä Niina Lahtinen.

– Olit kuulemma asianomainen myös, Kataja vastaa Lahtiselle.

Lahtisen mukaan hänelläkin on tunne siitä, että olisi ollut kuvanottohetkellä menossa mukana. Hän kuitenkin sanoo, ettei muista asiasta mitään.

Kataja paljastaa, että juontaja Krisse Salmisella on osansa kuvan tapahtumissa.­

Duudsoneista tunnetuksi tullut HP Parviainen kommentoi niin ikään Katajan kuvaa. Hän näkee monien muiden seuraajien tapaan kuvassa yhtäläisyyksiä raskaaseen metallimusiikkiin.

– Oliko teillä black metal -bändi, Parviainen tiedustelee.

– Black metal -virpojien vuosikokous? utelee eräs toinen seuraaja.

– Tulee mieleen yhtye Roctum, muusikko Arttu Wiskari puolestaan heittää.