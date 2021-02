Marilyn Mansonin syöksykierre syvenee – tähden laukomat karmivat kommentit ex-tyttöystävästä nousivat uudelleen esiin

Marilyn Mansonin mukaan häntä kohtaan esitetyt pahoinpitely- ja hyväksikäyttösyytökset ovat ”hirvittävällä tavalla vääristeltyjä”.

Muusikko Marilyn Manson, 52, oikealta nimeltään Brian Warner joutui maanantaina kohun silmään, kun hänen ex-tyttöystävänsä Evan Rachel Wood, 33, kertoi Mansonin pahoinpidelleen häntä ja käyttäneen häntä hyväkseen.

Pari seurusteli vuodesta 2007 alkaen. Wood oli tuolloin 18-vuotias ja Manson 36-vuotias. He erosivat usein ja palasivat taas yhteen.

Wood ja Manson menivät kihloihin vuonna 2010, mutta erosivat lopullisesti pian tämän jälkeen. Manson on julkisesti katunut suhdettaan Woodiin.

Vuonna 2009 Manson avautui Spin-lehdelle erostaan Woodin kanssa. Manson kertoi haastattelussa muun muassa viillelleensä itseään, jotta Wood näkisi, millaista tuskaa tämä hänelle aiheutti. Mansonin mukaan hänen kappaleensa I Want to Kill You Like They Do in The Movies on omistettu Woodille.

– Fantasioin joka päivä hänen kallonsa murskaamisesta lekalla, Manson sanoi haastattelussa vuonna 2009.

Page Six yritti tavoittaa Mansonia kommentoimaan vanhaa haastatteluaan, mutta tämä ei vastannut lehden yhteydenottopyyntöihin.

Näyttelijä Evan Rachel Woodin mukaan Marilyn Manson pahoinpiteli ja käytti häntä hyväkseen vuosien ajan.­

Westworld-sarjasta tuttu Wood on aiemmin kertonut kokemastaan perheväkivallasta ja hyväksikäytöstä, mutta ei ole nimennyt tekijää.

Maanantaina julkaisemassaan Instagram-päivityksessä Wood nimesi Marilyn Mansonin.

– Hyväksikäyttäjäni nimi on Brian Warner, jonka maailma tuntee myös Marilyn Mansonina. Hän aloitti seksuaalisen hyväksikäytön valmistelun ollessani teini-ikäinen ja hyväksikäytti minua kauhistuttavasti vuosia. Minua aivopestiin ja manipuloitiin alistumaan, Wood kertoi päivityksessään.

Manson kommentoi syytöksiä Instagramissa varhain tiistaiaamuna. Hänen mukaansa syytökset ovat hirvittävällä tavalla vääristeltyjä.

– Intiimit suhteeni ovat aina olleet yhteisymmärrykseen perustuvia ja samanmielisiä, Manson sanoo.

Woodin julkitulo aiheutti rajun reaktion. Mansonin levy-yhtiö Loma Vista kertoi maanantaina Variety-lehdelle keskeyttävänsä välittömästi Mansonin uusimman levyn markkinoinnin ja kieltäytyvänsä yhteistyöstä Mansonin kanssa täysin myös tulevaisuudessa.

Mansonilla oli myös rooli American Gods -tv-sarjassa, jossa hän näytteli rocktähteä. Sarjaa tuottava televisioyhtiö Starz ilmoitti, että Mansonin hahmo poistetaan sarjan vielä esittämättä olevista jaksoista.

– Starz seisoo yksiselitteisesti kaikkien hyväksikäytön uhrien ja selviytyjien takana, yhtiö kommentoi New York Postille.

Manson tai hänen agenttinsa eivät ole kommentoineet Loma Vistan ja Starzin päätöksiä.