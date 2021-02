Näyttelijä Dustin Diamond, 44, on kuollut – sai syöpädiagnoosin vain muutama viikko sitten

Dustin Diamond muistetaan Samuel "Screech" Powersina Saved by the Bell -televisiosarjassa.

Dustin Diamond on kuollut.­

Amerikkalaisnäyttelijä Dustin Diamond on kuollut nopeasti edenneeseen syöpään 44-vuotiaana. Näyttelijän manageri Roger Paul kertoo CNN:lle, että Diamond menehtyi maanantaiaamuna sairaalassa Floridassa.

Myös näyttelijän virallisella Facebook-sivulla vahvistetaan suru-uutinen. Diamond sai syöpädiagnoosinsa vain muutama viikko sitten.

– Olemme surun murtamia, kun vahvistamme Dustin Diamondin poismenon maanantaina 1. helmikuuta 2021 syövän takia. Hänellä todettiin tämä brutaali, hellittämätön ja pahanlaatuinen syöpä vain kolme viikkoa sitten, ja se levisi nopeasti, tiedotteessa kerrotaan.

– Dustin ei kärsinyt. Hän ei ollut tuskissaan. Siitä olemme kiitollisia, tekstissä jatketaan.

Dustin Diamond osallistui vuonna 2013 Big Brotheriin.­

Diamondin manageri kertoi tammikuussa näyttelijän joutuneen sairaalaan syövän takia.

– Virallinen tiedote Dustinin tiimiltä: Tällä hetkellä voimme vahvistaa, että Dustinilla on syöpä. Dustin kertoo lisätietoja, kun sitä on saatavilla ja suunnitelma tulevasta on tehty, Facebook-päivityksessä kerrottiin tammikuussa.

Näyttelijän edustajan mukaan Diamond kävi kemoterapiassa, mutta hänen kuntonsa romahti nopeasti.

Dustin Diamondin kerrotaan sairastaneen aggressiivista keuhkosyöpää. Kuva vuodelta 1989.­

Lapsitähtenä uransa aloittanut Dustin Diamond tunnetaan erityisesti roolistaan Samuel "Screech" Powersina Saved by the Bell -televisiosarjassa. Sarjaa tehtiin vuodesta 1989 vuoteen 1993. Sen jälkeen Diamond esiintyi monissa sarjoissa ja tosi-tv-ohjelmissa.

Diamond pidätettiin vuonna 2014 miehen puukotuksesta, ja hän istui kolmen kuukauden vankeustuomion.