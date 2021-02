Koronavirukseen sairastunut Simpsonit-käsikirjoittaja Marc Wilmore, 57, on kuollut

Marc Wilmoren veli julkaisi koskettavan päivityksen ja vahvisti suru-uutisen.

Simpsonit-sarjaa käsikirjoittanut Marc Wilmore on kuollut 57-vuotiaana, uutisoi Independent. Wilmoren kerrotaan kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Wilmoren veli Larry Wilmore vahvisti suru-uutisen Twitterissä.

– Rakas veljeni Marc Edward Wilmore kuoli viime yönä taistellessaan koronavirusta vastaan sekä muista terveysongelmista, jotka aiheuttivat hänelle kipuja vuosien ajan, Larry Wilmore kirjoitti.

– Veljeni oli ystävällisin, lempein ja hauskin leijonaenkeli, jonka olen koskaan tuntenut. Rakastan sinua pikkuveli, hän jatkoi koskettavasti.

Marc Wilmore liittyi Simpsonit-sarjan tuotantotiimiin sarjan 13. tuotantokaudella vuonna 2002. Hän oli mukana käsikirjoittamassa ohjelmaa vuoteen 2015 asti.

Vuonna 2008 hän voitti Emmy-palkinnon Simpsonien Muistinmenetys-jakson tuottamisesta.

Marc Wilmore käsikirjoitti myös muun muassa In Living Color- ja F Is For Family -sarjoja.