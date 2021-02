Vappu Pimiä koki hämmentävän hetken portugalilaisen poikaystävänsä kanssa – sanoi lopulta suorat sanat

Vappu Pimiä on itsekin törmännyt kulttuurien yhteentörmäykseen parisuhteessa.

Vappu Pimiä vastaa puhelimeen energisenä. Hän on juuri ollut nyrkkeilemässä ensimmäistä kertaa lokakuisen olkapääleikkauksensa jälkeen. Treenin jälkeen hän on hypännyt autonrattiin ja aloittaa nyt työpäivänsä antamalla haastatteluja Maajussille morsian maailmalla -tv-ohjelmaan liittyen. Pimiä kertoo nyrkkeilytreeniensä sujuneen melko hyvin, vaikka eihän olkapää tietenkään vielä entisensä ole.

Tieto olkapään leikkauksesta tuli viime vuoden lopulla ja Pimiä otti uutisen alkuun raskaasti. Muutoinkin koko vuosi 2020 oli ollut kummallinen Pimiälle, kuten lähes kaikille muillekin. Vielä alkuvuonna Vappu oli matkustanut maailmalla kuvaamassa Maajussille morsian maailmalla -sarjaa. Suomalaisversion sisarsarjassa ulkomailla asuvat asuvat maajussit etsivät Suomesta rakkautta.

Pimiä muisteleekin naurahtaen hetkeä, jolloin kuvaukset saatiin purkkiin.

– Tein aivan hulluja matkoja, joissa oli yhteen suuntaan 40 tunnin matka useita eri lentoja, se oli aika heviä. Kun kuvaukset olivat ohi, sanoin miehelleni, että nyt en tahdo pitkään aikaan lentokoneeseen istumaan.

– Jännä juttu, että nyt vuotta myöhemmin, muistelen oikein lämmöllä ja kaiholla, että voi kun pääsisin lentokoneeseen

Pimiä kokee, että ulkomaalaisilla maajusseilla oli suomalaisista naisista melko stereotyyppinen käsitys. Lähes tosin tiesivätkin jo Suomesta jotain, sillä yksi miehistä oli ollut suomalaisnaisen kanssa aiemmin naimisissa ja kahden miehistä sukujuuret olivat Suomessa.

– He ajattelivat, että suomalaisnaisilla on siniset silmät ja vaalea tukka. Aika monella oli sellainen suomalaisen naisen malli, että me olemme ahkeria ja omillamme toimeentulevia.

Pimiän mukaan ohjelmassa tullaan näkemään runsaasti kulttuurien yhteentörmäyksiä. Pimiällä itsellään on nuoruudestaan myös kokemusta siitä, millaista on seurustella eri kulttuurista olevan kanssa.

– Minulla oli 17-vuotiaana portugalilainen poikaystävä. Romanssimme kesti kolme kuukautta, mutta kyllä siinä ajassa jo huomasi kulttuurillisia yhteentörmäyksiä.

Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa Stefano, Matthew, Mustafa ja Roy etsivät rakkautta Suomesta Vappu Pimiän luotsaamana.­

Pimiä vietti lapsena paljon aikaa Portugalissa isänsä työn vuoksi, siksi sikäläinen kulttuuri tuli hänelle tutuksi. Teini-iän poikaystävänsä hän tapasi lomareissulla Espanjan Torremolinoksessa.

– Sen jälkeen olimme etäsuhteessa ja kävin kerran Portugalissa ja siinä se suhteemme olikin. Se oli ihan tällainen perus 17-vuotiaan säätö, Pimiä muistelee nauraen ja jatkaa:

– Kyllähän minä olin häneen ihan hirveän rakastunut. Kun lähdin Torremolinoksesta itkin lentokoneessa silmät päästäni. Se oli sitä 17-vuotiaan hormonien hyrräystä.

Pimiä toteaa, että teiniparille tuli kulttuurillisia yhteentörmäyksiä jo lyhyessä ajassa.

– Muistan, että hän esimerkiksi yritti puuttua pukeutumiseeni ja siihen, että minulla ei saa olla liian lyhyttä hametta, mikä oli minulle hämmentävää. Sanoin, että minä kuule pistän päälleni ihan mitä haluan. Kukaan mies ei sano minulle, mitä laitan päälleni ja piste.

Teini-iän romanssia lukuun ottamatta Pimiän parisuhteet ovat olleet pitkiä. Nykyisen aviomiehensä Teemu Huuhtasen kanssa hän ollut yhdessä 10 vuotta. Tätä ennen hän oli entisen aviomiehensä kanssa yhdessä 12 vuotta.

Mikäli tahtoo pitkän parisuhteen, on Pimiän mielestä tärkeää huomioida pari asiaa.

– Tärkeintä on mielestäni, että on suhteellisuudentaju siitä parisuhteesta. Tärkeää on pelata omassa liigassaan. Ettei esimerkiksi viisikymppisenä miehenä kuvittele, että hänelle kirjeitä lähettelevät 23-vuotiaat Miss Suomet, Pimiä sanoo Maajussille morsian -ohjelmaan viitaten ja lisää:

– Tämä on vinkki ihan jokaiselle. Kyllä jokaisen pitää ymmärtää oma liigansa. Onnekseni olen parisuhteessa, mutta jos minä vaikka olisin sinkku ja olen 42-vuotias kahden lapsen äiti, niin kyllä minä ymmärrän sen, ettei 30-vuotias lätkänpelaaja ole minusta kiinnostunut. Ymmärrän, että se aika meni jo.

Vappu ja Teemu vihittiin vappuaattona 2013.­

Pimiän mielestä ihmisten pitäisi luopua myös täydellisyyden tavoittelusta.

– Jos haluaa pitkän parisuhteen, pitää ymmärtää se, että täydellistä ihmistä ei ole olemassa. Ei ole olemassa ihmistä, joka tekee kaiken juuri niin kuin toinen toivoo.

– Rakkaus on tietenkin tärkeintä, mutta sen lisäksi pitää olla kunnioitus ja arvostus puolisoa kohtaan.

Pimiästä on tärkeää hyväksyä myös se, että parisuhde muuttaa ajan kuluessa muotoaan.

– Suhteen eteen pitää tehdä töitä. Parisuhde on ihan samanlainen kuin kaverisuhdekin. Jos ei ikinä tee puolison kanssa mitään yhdessä, sitten sitä huomaa, ettei yhtäkkiä olekaan mitään puhuttavaa. Suhdetta pitää huoltaa ja pitää elossa. Eikä sen tarvitse olla mitään hirveää luksusta, vaan kysyt puolisolta, mitä kuuluu ja sanot hänelle kauniita asioita ja puhut hänen kanssaan asioista.

Vappu Pimiä juonsi viime syksynä Tanssii tähtien kanssa -lähetystä käsi kantositeessä olkapäävammansa vuoksi.­

Pimiälle itselleen on tärkeää, että hän ja Teemu ovat myös vanhempina tasavertaisia. Epäsäännöllisten töiden vuoksi, toinen on usein enemmän vastuussa perhearjesta kuin toinen.

– Kun aloimme Teemun kanssa seurustella, tiesin että hän on hyvin lapsirakas. Se oli minulle kauhean tärkeää, koska tahdoin tietenkin lapsia sellaisen ihmisen kanssa, joka myös haluaa viettää lastensa kanssa aikaa.

Parin tyttäret ovat nyt Viola ja Selma ovat nyt kahdeksan- ja viisivuotiaat. Pimiä oli tv-ohjelman kuvausten vuoksi ensimmäistä kertaa erossa lapsistaan viikon ajan, kun ohjelmaa kuvattiin Kanadassa.

– Minähän itkin kolme päivää putkeen. Teemukin sanoi minulle, että alkaako tuo mennä vähän överiksi tuo sinun itkeminen.

– Minua jännitti ja pelotti se, että miten pärjäämme. No minähän pärjäsin hyvin ja lapset vielä paremmin.

Nyt Pimiä muistelee huumorilla myös sitä, kun hän jäi itse yksin ensimmäistä kertaa lasten kanssa pidemmäksi aikaa. Teemun oli pakko lähteä työmatkalle Yhdysvaltoihin kuopuksen ollessa kolmeviikkoinen.

– Silloin ajattelin, että jos tästä selviän, niin selviän mistä vaan. Toinen huusi koko ajan rintaa ja toinen huusi pyyhkimään pyllyä. Se oli sellainen mayhem, mutta hyvin sekin meni.

Meidän suhteessamme on erittäin tärkeää, että molemmat osallistuvat lastenhoitoon. Enhän minä voisi tehdä tätä työtä, jos välillä toinen ei olisi vetovastuussa.

Maajussille morsian maailmalla MTV3-kanavalla to 25.2. klo 20 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.