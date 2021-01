Christoffer Strandberg muutti Janne-puolisonsa kanssa unelmiensa taloon – ”Muutto ja sitä edeltävä aika onkin ollut meidän elämän raskainta aikaa”

Christoffer Strandberg muutti Janne-puolisonsa kanssa uuteen kotiin. Takana on kuitenkin haastava vuosi.

Putous-suosikkiohjelmaa juontava Christoffer Strandberg paljastaa Instagramissa muuttaneensa unelmiensa taloon puolisonsa Janne Strandbergin kanssa.

Näyttelijä julkaisi kuvia parin uudesta talosta, joka sijaitsee Siuntiossa hänen synnyinseudullaan.

– Muumit on talossa. Vihdoin ja viimein voidaan huokaista helpotuksesta ja sanoa, että olemme muuttaneet. Ja sitä paitsi muuttaneet unelmiemme taloon alueelle, josta olen lapsesta asti haaveillut, Strandberg iloitsee kuvatekstissä.

Näyttelijä tunnustaa, että muuttoa ovat edeltäneet raskaat ajat.

– Mutta ei tämä kaikki ole pelkkää tähtisadetta ja vaaleanpunaista pilvihöttöä. Kun omistaa talon, tietää kyllä mihin kaikki rahansa laittaa. Mutta kaunis ja toimiva koti onkin sijoitus tulevaisuuteen, turvaan ja onneen, Strandberg pohtii.

Hän kertoo mystisesti elämän koetelleen viime aikoina.

– Tämä muutto ja sitä edeltävä aika onkin ollut meidän elämän raskainta aikaa, ikinä. Olemme kohdanneet sellaisia haasteita ja säätöjä, joista en edes jaksa avautua. Kirjoitan sit joskus kirjan ”Hemuleita ja Haisuleita” (”Mumin visar allt och lite till” på svenska), Strandberg kirjoittaa.

Hän kiittelee Janne-puolisoaan ja perhettään tuesta haastavina aikoina.

– Mutta parasta tässä kaikessa on se, että menneen vuoden ulkoisista haasteista huolimatta on koko ajan ollut selvää miksi jaksaa nähdä vaivaa ja unelmoida. Syy siihen on tämän kuvan ottaja Janne Strandberg.

Päivityksen kommenttikenttä on täyttynyt kommenteista, joissa ihastellaan parin näyttävää taloa. Muun muassa juontaja Janni Hussi ja näyttelijä Kiti Kokkonen onnittelevat uudesta kodista.

Christoffer Strandberg on kertonut nauttivansa maaseudun rauhasta.­

Strandberg muutti Siuntioon neljä vuotta sitten rivitaloon. Sitä ennen hän asui Janne-puolisonsa kanssa Helsingin Punavuoressa.

Me Naisten Matkalla minuksi -juttusarjassa Strandberg kertoi nauttivansa maalla asumisesta.

– Tavallaan tämä kodin osto on osa jotain suurempaa kehitystä, jota käyn läpi. Olen tyytyväinen, ettei enää tarvitse asua Helsingin vilinässä, sillä maalla saan arkeeni hyvin vastapainoa. Liikun paljon luonnossa, koiran kanssa ja ilman. Sielu lepää, kun saa kiivetä kalliolle tai pysähtyä meren äärelle. Olen kai hyvää vauhtia keski-ikäistymässä, hän kuvaili joulukuussa.

Strandbergin mukaan omakotitalo vie heitä myös lähemmäs mahdollista perheen perustamista.

– Toki, koska me olemme miespariskunta, lapsi ei noin vain tule. Tämä talon osto on kuitenkin jollakin tavalla seuraava askel, jos sitä lähdemme joskus tavoittelemaan.