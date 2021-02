Ilta-Sanomissa aloittaa tänään uusi sarjakuva – suomalaispiirtäjän luomusta julkaistaan kymmenissä lehdissä myös ulkomailla

Samuli ”Samson” Lintulan mukaan Mustan hevosen huumori on positiivista, hyväntahtoista ja riittävän universaalia kansainvälisille markkinoille.

Tänään maanantaina Ilta-Sanomien sivuilla aloittaa uusi pysyväissarjakuva Musta hevonen, joka tulee paikkaamaan Kuukauden kotimainen -palstan jättämää aukkoa.

Mustaa hevosta piirtävän Samson-taiteilijanimen takana on tamperelaislähtöinen, nykyisin Helsingissä asuva perheenisä ja pitkän linjan sarjakuvapiirtäjä Samuli Lintula, 49. Lintula on piirtänyt sarjakuvia 10-vuotiaasta alkaen ja ryhtyi ammattimaiseksi piirtäjäksi 1990-luvulla.

Lintulan mukaan hevoshahmo ei herätä missään kulttuurissa negatiivisia mielleyhtymiä.­

Lintula tarttui nopeasti tilaisuuteen kuultuaan palstan lopettamisesta ja tarjosi omaa sarjakuvaansa sen tilalle. Hänellä on itsekin taustaa Kuukauden kotimaisen piirtäjänä joulukuulta 1999. Hän yritti silloisella Veeti-sarjakuvallaan myös kansainvälisille markkinoille, mutta huonolla menestyksellä.

Aiemmin Lintula on piirtänyt muun muassa Suomen sotiin sijoittuvia Korkeajännitys-sarjakuvia. Musta hevonen syntyi vuonna 2008 ja pääsi kotimaiseen levitykseen pari vuotta myöhemmin.

Nyt sarjakuvaa julkaistaan Lintulan mukaan noin 10 kotimaisessa sanomalehdessä ja suomenkielisiä kokoelma-albumeja on julkaistu neljä.

Nykyään sarjakuvaa julkaistaan myös Yhdysvalloissa Dark side of the horse -nimellä muutamassa kymmenessä lehdessä ja verkkokauppa Amazonissa on myynnissä yksi englanninkielinen albumi, jota painetaan tilauksesta.

Mustaa hevosta julkaistaan yhdysvaltalaisissa sanomalehdissä englanniksi. Vitsien on oltava universaaleja, eikä esimerkiksi sanaleikkejä pysty harjoittamaan kovin paljon.­

Kansainvälinen menestys ei ole sattumaa, sillä Lintula on määrätietoisesti pyrkinyt kasvattamaan tunnettuuttaan myös ulkomailla. Toisin kuin ensimmäisellä yrittämällä – tällä kertaa tärppäsi.

– Kun keksin hahmon, rupesin tekemään sitä nettiin suomeksi ja englanniksi. Olin siinä jo 15 vuotta piirtäneenä huomannut, ettei kannata jättää Suomen markkinoiden koon varaan, Lintula kertoo.

Lintulan mukaan netistä löytyy Mustasta hevosesta muun muassa venäjän- ja persiankielisiä piraattikäännöksiä. Hän arvelee, että osa Mustan hevosen laajalle levinneestä suosiosta selittyy sillä, ettei hevoshahmo herätä missään kulttuurissa negatiivisia mielleyhtymiä.

– Hevoshahmo menee läpi missä tahansa. Joissain maissa sika saattaa olla saastainen eläin ja tällaista. Tietenkin jos oikein olisi laskelmoinut, niin olisi tehnyt kissan tai koiran, mutta niitä nyt on aika paljon niitä sarjiksia. On pitänyt olla vähän uniikki.

Samuli ”Samson” Lintula, 49, on piirtänyt sarjakuvia ammatikseen 1990-luvulta lähtien.­

Sarjakuvan päähenkilö on Heikki-hevonen, jonka kanssa seikkailevat Helka-tamma ja Sini-lintu. Lintulan tavoitteena oli luoda hahmo, joka jättää luovuudelle varaa. Hän kuvaa sarjakuvan huumoria positiiviseksi ja hyväntahtoiseksi.

– Jätin se jo keksiessäni vähän avoimeksi, tyhjäksi tauluksi. Sellainen hahmo, että sitä pystyy käyttämään sekä sanallisessa huumorissa että kuvallisessa vitsailussa.

Viime vuonna julkaistiin neljäs suomenkielinen Musta hevonen -kokoelmakirja.­

Lintulan mukaan Mustan hevosen vitsit pyrkivät olemaan sen verran universaaleja, että ne toimivat missä päin maailmaa tahansa. Esimerkiksi sanaleikkien käyttöä ei tässä sarjakuvassa pysty kovin usein harrastamaan. Ne on jätettävä pääsääntöisesti muihin projekteihin.

– Jos joskus keksii oikein hyvän sanaleikin englanniksi, niin täytyy keksiä hyvä myös suomeksi, eikä se välttämättä liity yhtään aiheeseen. Siitä tulee tuplamäärä vaivaa. Jos keksii vain jonkin banaaninkuori-vitsin, niin se menee molemmilla kielillä ja jopa ilman tekstiä.

Esikuvinaan Lintula pitää Carl Barksia (Aku Ankka), Bill Wattersonia (Lassi ja Leevi) ja Tove Janssonia (Muumit).

– Carl Barks on ehdottomasti se ykkönen. Katsoisin, että olen ihan hänen opetuslapsiaan. Siinä on tietty tapa, miten hän rakentaa ruudut ja siinä ei kauheasti ole liikaa. Tällaista Aku Ankka -estetiikkaa nämä minunkin sarjakuvat pyrkivät olemaan.

Sarjakuvapiirtäjän urasta haaveileville Lintulalla on selkeät neuvot.

– Kannattaa aloittaa ajoissa, jos minullakin kesti 40 vuotta päästä tähän näin. Tarpeeksi kauan kun jäkittää, niin saattaa jotain tapahtuakin. Kannattaa olla hyvät istumalihakset ja kärsivällisyyttä.