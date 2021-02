Yksi puhelinsoitto muutti koko elämän – Joonas Suotamo kertoo uutuuskirjassa, kuinka päätyi mukaan Star Wars -elokuviin: luuli aluksi joutuneensa piilokameraan

Joonas Suotamo kuvailee kirjassa Chewbaccan roolin olleen todellinen onnnepotku.

Koripalloilijana ja vakuutusmyyjänä aiemmin työskennellyt Joonas Suotamo, 34, nousi julkisuuteen vuonna 2015, kun tuoreimman Star Wars -trilogian ensimmäinen osa The Force Awakens sai ensi-iltansa.

Suotamo oli pysytellyt roolistaan hiirenhiljaa, mutta tieto hänen esiintymisestään Star Wars -elokuvassa nousi pian otsikoihin Suomessa, kun tarkkasilmäiset fanit bongasivat entisen koripalloilijan nimen lopputeksteistä.

Joonas Suotamo kuvailee hänen ja Hippo Taatilan tekemässä kirjassa Roar! – Elämäni wookieena (Johnny Kniga), kuinka hän päätyi Chewbaccan rooliin.

Suotamo sai unelmaroolin fanien rakastamana Chewbaccana Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentajan Henrik Dettmannin kontaktien ansiosta. Dettmann on kertonut IS:lle saaneensa pyynnön kansainväliseltä koripalloyhteisöltä, jota elokuvan tuotantoyhtiö oli lähestynyt.

– Kysyttiin, tuntisinko minä Pohjoismaissa jonkun vaalean 210 senttiä pitkän kaverin, joka voisi soveltua näyttelijäntöihin. Mietin ja juttelin viestintäpäällikkö Mika Mäkelän kanssa, ja Joonaksen nimi siinä pompahti esille, Dettman on kertonut.

Suotamo kertoo kirjassa tehneensä tuotantoyhtiön toiveesta videon, jossa hän näyttelee luolamiestä pelkkiin boksereihin pukeutuneena. Pian nauhan lähettämisen jälkeen hän saikin soiton casting-toimistosta, josta kerrottiin, että he olivat pitäneet näkemästään.

– Miltä sun aikataulu näyttää, pystyisitkö huomenna tulemaan tänne moikkaamaan J.J. Abramsia? Suotamo kertaa kirjassa saamaansa puhelinsoittoa.

Hän kuvailee olleensa soiton aikaan juuri vantaalaisen ostoskeskuksen parkkihallissa ja häkeltyneensä täysin.

– Mutta mitä tuollaiseen ylipäätään voi vastata? Et en mä oikein huomenna pääse, kun meillä on taloyhtiön saunavuoro ja sitä ennen Espoonlahdessa korisjengin keskiviikkohöntsät? Suotamo kuvailee kirjassa.

– Ihan oikeesti, onks tää jokin Possen piilokamera? Ryntääkö tuolta nurkan takaa kohta joku Duudson-Jarppi ja lyö mun naamaan kermakakun?

Suotamo kertoo kirjassa casting-toimiston ja tuotantoyhtiön olleen hyvin salamyhkäisiä projektista ja siitä, mihin rooliin häntä oli kaavailtu. Hän kuvailee kuitenkin tehneensä salapoliisityötä ja saaneen selville mistä on kyse.

– Tuotanto, johon mut haluttiin ja jota varten olin pyllistellyt boksereillani mun vanhan lukion liikuntasalissa, oli uusi Star Wars.

Suotamo lennätettiin Lontooseen useita kertoja. Hän kuvailee olleensa melko varma, että saa roolin.

– kuinka monta sinisilmästä 210-senttistä blondia maailmaan mahtuu? Kuinka monella niistä on samanlaiset mittasuhteet ja huippu-urheilutausta kuin mulla? Kuinka monella on samanlainen persoonallisuus?

Joonas Suotamon esittämä Chewbacca, Daisy Ridleyn esittämä Rey ja Oscar Isaacin tulkitsema Poe Dameron kuvattuna elokuvassa The Rise of Skywalker.­

Koekuvaukset sujuivat niin hyvin, että pian Chewbaccan turkkia kiskottiin Suotamon ylle tositarkoituksella. Ennen kuvauksia Suotamolle kerrottiin, ettei hän tulisi saamaan virallista Chewbacca-titteliä The Force Awakensissa, sillä hahmoa esittäisi elokuvassa terveydentilansa salliessa alkuperäisnäyttelijä Peter Mayhew.

Mayhew ja Suotamo vuorottelivat Chewbaccan roolissa, mutta Mayhew’n terveydentilan yhä heikentyessä rooli alkoi siirtyi Suotamon harteille. Peter Mayhew kuoli keväällä 2019.

Trilogian toisessa osassa The Last Jedi Suotamo näytteli roolin kuitenkin yksin, samoin kuin vuonna 2018 ilmestyneessä Solo: A Star Wars Story -elokuvassa ja trilogian päättäneessä The Rise of Skywalker -elokuvassa.