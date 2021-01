Anni Hautalan ja hovimuusikko Ilkan poikavauva sai julkisuudesta tutut kummit: ”Me varjelemme pientä miestä”

Anni Hautalan ja hovimuusikko Ilkan pieni poikavauva kastettiin sunnuntaina.

Juontaja Anni Hautalan ja Radio Suomipopilta tutun hovimuusikko Ilkan eli Ilkka Ihamäen lapsi sai sunnuntaina nimen. Parin pieni poika syntyi viime marraskuussa.

Hautala ja Ihamäki eivät paljastaneet lapsensa nimeä julkisuuteen, mutta julkistivat pienokaisensa kummit.

Kummeiksi valikoituivat Aamulypsystä tuttu kollega Jaajo Linnonmaa sekä juontaja Susanna Laine. Vanhemmat ja kummit jakoivat kastetilaisuudesta suloisia yhteiskuvia Instagram-tileillään.

– Pieni Poika Ihamäki sai tänään nimen! Kiitos kummit Jaajo ja Susanna! Pienen pojan äiti ja isi ovat onnesta soikeita, Anni Hautala hehkutti päivityksessään.

– Iloinen päivä! Pieni poika Ihamäki sai tänään nimen. Äiti ja isä ovat onnellisia ja kiitollisia kun saatiin hänelle kasteen lisäksi näin hyvät kummit: Jaajo ja Susanna, Ilkka Ihamäki iloitsi Instagram-tilillään.

Jaajo Linnonmaa puolestaan julkaisi herttaisen tekstin kummipoikansa vanhemmille.

– Elämän ainutlaatuisimpia hetkiä on uuden heimojäsenen nimeäminen! Mikä ilo ja kunnia on tulla valituksi kummiksi. Kiitos Anni ja Ilkka luottamuksesta. Me Susannan kanssa varjelemme pientä miestä, Linnonmaa kirjoitti.

Hautala on Linnonmaan viime kesänä syntyneen lapsen kummi.

Hautalalla on marraskuussa syntyneen pienokaisen lisäksi myös 11-vuotias poika aiemmasta suhteestaan.

Hautalan ja Ihamäen parisuhde tuli syksyllä monille yllätyksenä, sillä kaksikko piti asian visusti piilossa julkisuudesta. Pari ei paljastanut seurustelevansa ennen kuin he kertoivat Radio Suomipopin suorassa lähetyksessä odottavansa lasta.

Hautala jäi äitiyslomalle Radio Suomipopilta syyskuussa. Hänen tuuraajaksi Jaajo Linnonmaan ja Tuukka Ritokosken kollegaksi hyppäsi Janni Hussi.

Hautala kertoi hiljattain Me Naisten haastattelussa nauttivansa vauva-arjesta, mutta tunnusti jo ikävöivänsä töitä.

– Olen työorientoitunut ja veri vetää aina töihin. Yritän ottaa iisisti kotona, mutta teen kuitenkin vähän muitakin juttuja, Hautala kertoi.

– Aina, kun on poissa, korostuu se, miten rakas radio onkaan. Vaikka nyt tietysti tulee olo, että pitäisi sanoa, että olen onnellisin mitä voi olla, kun saan olla vain kotona, hän naurahti.