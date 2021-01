Näyttelijätähti laihdutti 30 kiloa ja huomasi välittömästi muutoksen ihmisten käytöksessä – kertoo nyt, miten onnistui elämäntaparemontissaan

Australialaisnäyttelijä Rebel Wilson laittoi elämäntapansa uuteen uskoon ja pudotti painoaan 30 kiloa.

Australialaisnäyttelijä Rebel Wilsonin muuttunut ulkomuoto on herättänyt huomiota jo pitkään. Wilson, 40, onnistui nimittäin viime vuoden aikana pudottamaan painoaan lähes 30 kilon verran. Wilson on esitellyt muodonmuutostaan ahkerasti myös omalla Instagram-tilillään.

Hiljattain Wilson vieraili kotimaansa Australian aamutelevisiossa kertomassa muodonmuutoksestaan, kertoo Women’s Health. Wilson kertoi The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin -ohjelmassa huomanneensa, että ihmiset suhtautuvat häneen eri tavalla nyt, kun hän on 30 kiloa hoikempi.

– Kun olin isokokoisempi, ihmiset eivät usein edes vilkaisseet minua kahdesti. Nyt, kun olen paremmassa kunnossa, ihmiset tarjoutuvat kantamaan ostokseni ja avaavat ovia minulle. Ajattelen, että tällaistako kohtelua toiset ihmiset saavat jatkuvasti, Wilson pohti ohjelmassa.

Wilson on kertonut julkisuudessa voivansa nykyään huomattavasti paremmin. Näyttelijän itsetuntoon painonpudotus ei kuitenkaan ole hänen omien sanojensa mukaan vaikuttanut.

– Haluaisin ajatella, että näytän yhtä hyvältä, olen sitten minkä kokoinen tahansa ja olen aina ollut melko itsevarma. Joten tilanne ei mennyt niin, etten olisi ollut itsevarma ja olisin nyt super itsevarma, Wilson pohti.

– Kuten huomata saattaa, postailen paljon kuvia itsestäni Instagramiin. Rakastan itseäni. Tiedän, että minun pitäisi hieman rauhoittua sen kanssa, hän jatkoi.

Rebel Wilson Oscar-gaalassa helmikuussa 2020.­

Wilson on kertonut lähteneensä liikenteeseen elämäntaparemonttinsa kanssa jättämällä roskaruuan ja lisäämällä arkeensa hyötyliikuntaa. Nykyään Wilson treenaa yhdessä personal trainerinsa kanssa jopa seitsemän kertaa viikossa. Wilsonin treenirutiini on yhdistelmä aerobista harjoittelua sekä lihaskuntoharjoittelua.

Women’s Health -lehden mukaan Wilson on noudattanut Mayrin metodia, joka on monien julkisuuten henkilöiden suosima ruoavalio. Ruokavaliossa suositaan muun muassa vihanneksia sekä tuoretta kalaa. Gluteenia tai maitotuotteita ruokavalio ei sisällä.

Hiljattain Wilson kertoi People-lehdelle lisää ruokailutottumuksistaan. Hän kertoi syöneensä aikaisemmin noin 3000 kilokaloria päivästä. Ennen elämäntaparemonttiaan Wilson suosi nopeita hiilihydraatin lähteitä, jotka eivät pitäneet hänen nälkäänsä. Nyt tilanne on toinen.

– Olen siirtynyt proteiinipitoisempaan ruokavalioon. Se on hieman haastavaa, sillä aiemmin en syönyt juurikaan lihaa. Syön kalaa, lohta sekä kanaa, Wilson selitti People-lehdelle.

– Yritän saavuttaa tasapainon. En halua kieltää itseltäni mitään, hän jatkoi.

Rebel Wilson on australialainen näyttelijä, käsikirjoittaja ja koomikko. Hänet tunnetaan muun muassa hittielokuvista Pitch Perfect, Morsiusneidot ja Isn’t It Romantic.