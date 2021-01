Susanna Laine kertoi tv:ssä uskomattomasta kohtaamisestaan Oscar-palkitun näyttelijän kanssa – tähti pyysi seuralaisekseen, mutta Laine ei suostunut

Suomalaisjuontaja kertoi Kuutamolla-ohjelmassa tapaamisestaan Jared Leton kanssa.

Juontaja Susanna Laine otti osaa MTV3-kanavan Kuutamolla-sarjaan yhdessä Ernest Lawsonin ja Annika Saarikon kanssa. Jakso esitettiin tänä lauantaina televisiossa.

Sarjassa on ideana, että julkkisosallistujat kertovat kahdelle muulle julkkikselle kolme kertomusta elämänsä varrelta. Niistä kaksi on totta ja yksi valetta. Kuulijoiden tehtävänä on arvata, mikä tarinoista on valetta.

Laine, 39, kertoi ensimmäiseksi, että on antanut näyttelijä ja rocktähti Jared Letolle pakit.

Toinen tarina oli, että hän on toiminut ruotsalaisen hittibändin Roxetten lämppärinä ja syönyt heidän kanssaan perunamuusia ja lihapullia takahuoneessa.

Kolmanneksi hän kertoi, että olisi ottanut Pamela Andersonin kanssa aurinkoa Dannyn takapihalla. Kolmas tarina osoittautui valeeksi.

Lawson ja Saarikko äimistelivät, miksi ja miten Laine oli antanut pakit yhdelle maailman ihailluimmalle komistukselle.

– 30 Seconds to Mars oli silloin esiintymässä Helsingissä. Se oli vuonna 2007 tai 2008. Vein kuulijoitani sinne areenalle tapaamaan Jaredia. Siinä yhteydessä hän kysyi, lähtisinkö seuraavana päivänä mukaan esittelemään heidän seurueelleen Linnanmäkeä. Sanoin, että en pääse, koska minulla on töitä. Sitten se oli ihan että what, Laine paljasti.

Jared Leto on laulanut suositussa 30 Seconds to Mars -rockyhtyeessä sekä näytellyt lukuisissa elokuvissa. Hänen tunnettuja elokuviaan ovat muun muassa Amerikan Psyko (2000), Unelmien sielunmessu (2000), Panic Room (2002), Aleksanteri (2004) ja Dallas Buyers Club (2013). Viimeiseksi mainitusta Leto sai parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon.

– Kaduttaako? Sä voisit olla nyt Susanna Leto, juontaja Janne Kataja heitti Laineelle tv-ruudussa.

– Ei kyllä kaduta, Laine sanoi.

Ernest Lawson väitti jaksossa, että tiesi Jared Letoon liittyvän tarinan olevan totta, koska ”tietää Leton mieltyneen suomalaisiin naisiin”.

– Tunnen yhden toisenkin naisen, jota Jared on kysellyt ulos, Ernest sanoi.