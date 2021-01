Legendaarinen elokuvafestivaali keksi loistavan toimintatavan, ja valtaosa lipuista on nyt myyty loppuun – toisin kävi Italiassa ja Ranskassa

Sundancen elokuvajuhlat myy elokuvien ystäville lippuja, jotka mahdollistavat ensi-iltaan osallistumisen etänä.

Sundance on saanut paljon kiitosta osakseen virtuaalisista järjestelyistään.­

Vuosittain järjestettävä Sundancen elokuvajuhlat (orig. Sundance Film Festival) toteutetaan tänä vuonna virtuaalisesti.

Legendaarinen elokuvafestivaali tuo tavallisesti Utahin osavaltiossa sijaitsevan Park Cityn kaupungin kaduille ja puistoihin massoittain elokuvien ystäviä. Tällä kertaa järjestäjien oli kuitenkin keksittävä jotain muuta vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi.

Tapahtuma järjestetään 28. tammikuuta – 3. helmikuuta.

CNN:n mukaan elokuvia voi ostaa katseluun 15 dollarin eli noin 12 euron kappalehintaan. Useat elokuvat tulevat tapahtumassa ensi-iltaan, eli kyse on ainutkertaisesta tilaisuudesta.

Festivaaleille myytiin myös passeja, joilla sai lunastettua pääsyn kaikkiin tapahtuman elokuvien näytöksiin verkossa.

Virtuaaliset elokuvajuhlat ovat olleet suuri menestys.

Los Angeles Times kertoo, että Sundancen elokuvajuhlat on jo lähes loppuunmyyty. Vain yksittäisiin elokuvaesityksiin on enää mahdollista ostaa lippuja.

Lehti vinkkaa, että kenties ainut keino saada tapahtuman elokuvanäytöksiin lippuja on päivittää kotisivuja ahkerasti siltä varalta, että lippuja tulisi myyntiin lisää. Suosittujen elokuvien toisiin näytöksiin voi saada helpommin lippuja kuin ensi-iltoihin.

Monet ovat ihmetelleet, miten verkossa järjestetyt näytökset voidaan myydä loppuun. Sundancen elokuvajuhlat on julkaissut kysymykseen vastauksen tapahtumasivuillaan, jossa eritellään kysytyimpiä kysymyksiä.

– Jokaisen elokuvan näytöksellä on rajoitettu kapasiteetti festivaaleissa. Rajoitettu määrä näytöksiä esitetään yleisölle ensi-illan aikaikkunan sisällä, sivustolla ilmoitetaan.

Lippujen omistajat voivat katsoa elokuvaa nettiselaimessa, televisiossa HDMI-johdon avulla tai striimattuna koneelta suoraan televisioon esimerkiksi Chromecastin, Airplayn tai Wi-Fi-yhteyden avulla. Elokuva on katsottavissa vain tietyn aikaikkunan sisällä.

Sundancen elokuvajuhlien keino toteuttaa suosittu elokuvatapahtuma on saanut osakseen paljon kiitosta ja suosiota. Elokuva-ala on kärsinyt merkittävästi pandemian vaikutuksista. Monia elokuvateattereita on suljettu kokonaan pandemian aikana.

Deadline-lehti kertoi jo viime kesänä siitä, miten suuret elokuvajuhlat ovat kärsineet pandemiatilanteesta. Monet järjestäjät yrittivät lykätä tapahtuman järjestämistä myöhemmäksi ja joutuivat lopulta kutistamaan tapahtumaansa koronan ehkäisemiseen tähtäävien rajoitustoimien mukaiseksi.

Esimerkiksi Venetsian kuuluisat elokuvajuhlat järjestettiin syyskuussa harvennetuilla näytöksillä ja tehostetuilla hygieniatoimilla, kuten maskipakolla ja ulkoilmanäytöksillä.

Myös Ranskassa järjestettävä Cannesin elokuvajuhla kutistettiin viime vuonna kolmen päivän pituiseksi minijuhlaksi koronariskin takia. Julkista yleisöä ei päästetty elokuvajuhliin lainkaan. Elokuva-alan tekijät pääsivät tapahtumaan rajoitetusti.

Sundancen elokuvajuhlat on vuonna 1978 perustettu merkittävä elokuva-alan tapahtuma, jossa esitellään vuosittain liuta kiinnostavia elokuvia.

Monet tunnetut ohjaajat, kuten esimerkiksi Quentin Tarantino, Darren Aronofsky, Wes Anderson, Lee Daniels ja Catherine Hardwicke, ovat ponnistaneet urallaan eteenpäin sen jälkeen, kun ovat saaneet näkyvyyttä Sundancen elokuvajuhlien kautta.