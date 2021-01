Kim Kardashian julkaisi harvinaisen kuvan itsestään 25 vuoden takaa – seuraajat tekivät välittömästi silmiinpistävän huomion

Kim Kardashian julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, joka on otettu 25 vuotta sitten.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian ilahdutti miljoonia seuraajiaan viikonloppuna julkaisemalla kuvan itsestään 25 vuoden takaa. Kardashian, 40, on kuvassa 15-vuotias ja poseeraa yllään sininen t-paita sekä minihame.

Kuvassa Kardashian on hyvin eri näköinen kuin millaisena hänet on totuttu julkisuudessa näkemään. Kardashian nousi julkisuuteen vuonna 2007, kun hänen perheensä arkea seuraavan Keeping Up With The Kardashians -realitysarjan ensimmäinen jakso esitettiin.

Kardashianin julkaisema kuva on kerännyt satojatuhansia tykkäyksiä ja kommentteja. Monet tähden Instagram-seuraajista iloitsivat siitä, että Kardashian jakoi itsestään nuoruuskuvan ja kehuivat hänen tyylitajunsa olleen huipussaan jo teini-ikäisenä.

Pian kuvaan kuitenkin ilmestyi kommentti tarkkasilmäiseltä seuraajalta, joka löysi Kardashianin kuvasta silmiinpistävän yhdennäköisyyden fiktiiviseen piirroshahmoon.

– Olet kuin ilmetty Tina Bob’s Burgersista, eräs Kardashianin seuraajista kommentoi.

Kyseisen seuraajan kommentista on tykätty kuvan kommenttikentässä satoja kertoja. Pian myös muut Kardashianin seuraajat huomasivat yhdennäköisyyden.

– OMG! Olet oikeassa. Hän on ilmetty Tina, eräs komppasi.

– Juuri olin kommentoimassa samaa. Olet ihan kuin Tina, totesi toinen.

Tina, johon Kardashianin seuraajat kommenteissaan viittaavat on piirroshahmo, joka esiintyy suositussa Bob’s Burgers -piirrossarjassa. Sarja sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa vuonna 2011 ja pyörii edelleen FOX-televisiokanavalla. Sarja on voittanut kahdesti myös parhaan animaatiosarjan Emmy-palkinnon.

Kim Kardashianin ja Kanye Westin avioliitto on ollut suurennuslasin alla.­

Kim Kardashian on ollut viime aikoina otsikoissa avioliittonsa tiimoilta, sillä hänen huhutaan eronneen puolisostaan, muusikko Kanye Westistä. Useat lehdet paljastivat tammikuun alussa, että Kardashian on suunnitellut hakevansa avioeroa Westistä. Parilla on neljä yhteistä lasta.