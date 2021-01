Heidi Klumin 16-vuotias Leni-tytär tekee läpimurtoaan mallimaailmassa.

Huippumalli Heidi Klumin esikoistytär Helene ”Leni” Klum, 16, tekee parhaillaan läpimurtoaan kohti mallimaailman kirkkainta kärkeä. Vasta hiljattain Leni poseerasi yhdessä maailmankuulun äitinsä kanssa Saksan Voguen kannessa ja debytoi näin ollen mallimaailmassa.

Muutama päivä sitten Leni lisäsi omalle henkilökohtaiselle Instagram-tililleen tuoreita mallikuvia itsestään. Mustavalkoisissa otoksissa Leni poseeraa kameralle vakavana, vaaleat hiuksensa vapaina. Leni Klumilla on Instagramissa 605 000 seuraajaa.

Lenin julkaisemat kuvat ovat keränneet yhteensä satoja tuhansia tykkäyksiä ja kommentteja. Myös Heidi Klum riensi välittömästi kommentoimaan tyttärensä päivityksiä, kuten myös lukuisat hänen faninsa.

– Kaikki ne vuodet, jotka seurasit äitiäsi vierestä, maksavat nyt itsensä takaisin. Leni, näytät siltä kuin olisit tehnyt mallin töitä vuosia, eräs Lenin seuraajista hehkutti kommentissaan.

– Olet täydellinen Leni, kuten myös äitisi, kommentoi toinen.

– Leni, olet äitisi kaltainen kaunotar, komppasi kolmas.

Saksalaismalli Heidi Klum nousi kuuluisuuteen 1990-luvulla ja on ollut siitä lähtien yksi maailman tunnetuimmista huippumalleista. Hänen lapsensa ovat kasvaneet parrasvaloissa ja välillä myös rikkonaisessa perheessä.

Lenin isä on liikemies Flavio Briatore, mutta Klumin ex-puoliso Seal adoptoi hänet. Nykyään Klum on naimisissa Tokio hotel -yhtyeestä tunnetun Tom Kaulitzin kanssa. Heidi Klumilla on Lenin lisäksi kolme nuorempaa lasta.