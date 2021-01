Kardashianit julkaisivat itkuisen trailerin kohusarjan viimeisestä kaudesta – fanit kiinnittivät huomiota johonkin muuhun

Kardashianit-tv-sarjan nuori tähti Kylie Jenner joutui jälleen silmätikuksi ulkonäkönsä takia.

Kardashianien julkkisperheen elämästä kertovasta Keep up with the Kardashians -tosi-tv-sarjasta ilmestyy maaliskuussa viimeinen kausi.

Sarja on pyörinyt tv:ssä Yhdysvalloissa vuodesta 2007 lähtien. Sitä on ilmestynyt tähän mennessä hurjat 19 kautta. Maaliskuussa ilmestyvä kausi on kahdeskymmenes.

Tosi-tv-sarjan sometileillä julkaistiin tällä viikolla viimeisen kauden traileri. Videolla nähdään suuria tunteita, draamaa ja itkua. Perheen äiti Kris Jenner kertoo kameroille itkin, että sarjaa ei enää kuvata. Myös Kim Kardashian nähdään videolla itku kurkussa.

Sarjan fanit kiinnittivät huomionsa videolla johonkin ihan muuhun kuin kyyneliin. Monet ihmettelivät sitä, miten huomattavasti perheen kuopus Kylie Jenner on muuttunut kuvausten aikana.

Daily Mail kertoo, että fanit ovat täyttäneet somen Kylien ulkonäköä ällistelevillä kommenteilla.

– Hän on eri näköinen joka kerta kun näen hänet, yhdessä kommentissa tiivistetään.

Kun sarja alkoi vuonna 2007, Kylie oli vasta yhdeksänvuotias pikkutyttö. Tv-sarjassa nähdään hänen varttumisensa aikuiseksi vuosi vuodelta. Jenner on kirjaimellisesti kasvanut julkisuudessa.

Kylie Jenner on viettänyt lähes koko lapsuutensa ja nuoruutensa julkisuudessa. Kuvassa 15-vuotias Jenner Kaliforniassa järjestetyssä VIP-tilaisuudessa.­

Kardashianien julkkisperhe sarjan kolmannen kauden promokuvassa vuonna 2009. Kuvassa takarivissä vasemmalta oikealle Robert Kardashian Jr., Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner ja Kim Kardashian. Edessä portailla istumassa vasemmalta oikealle Kylie Jenner, Kendall Jenner ja Kourtney Kardashian.­

Nykyään 23-vuotias Jenner on yksi maailman rikkaimmista julkkiksista oman meikkibrändinsä ja sometyönsä ansiosta.

Jennerin ulkonäön muuttumista on ihmetelty fanien keskuudessa säännöllisesti jo useamman vuoden ajan. Jenner on itse vakuuttanut, että ei halua ottaa kauneusleikkauksia, vaikka onkin ottanut kasvoihinsa niin kutsuttuja ”fillereitä” eli erilaisia pistoksin laitettavia täyteaineita.

Täyteaineilla voi muokata eri kohtia kasvoissa. Niitä otetaan monesti esimerkiksi huuliin ja poskipäihin.

Kylie Jenner vaaleassa hiustyylissä vuonna 2017.­

Kuva Jennerin Instagramista 24. tammikuuta.­

Keep up with the Kardashians on ollut taloudellisesti todellinen jättimenestys E! -kanavalle, jossa sitä on esitetty. Variety kertoo, että sarja aiottiin lopettaa jo vuonna 2017, mutta silloin siitä solmittiin vielä kolmen vuoden mittainen, jopa yli 100 miljoonan dollarin arvoinen jatkodiili.

Kardashianit eivät suinkaan katoa kameroiden edestä kokonaan suositun tv-sarjan loputtua. Tietojen mukaan he tekevät jo kovaa vauhtia uutta materiaalia Disneyn ja Comcastin omistamalle Hulu-tilausvideopalvelulle.