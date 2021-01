Salkkarit-kaunotar Jasmin Voutilainen ei ota enää paineita ulkonäöstään – ”Mä olen lähestulkoon aina ilman meikkiä”

Voutilainen myöntää, että sosiaalinen media luo paineita, mutta ikä on opettanut häntä näkemään itsensä eri tavalla.

Jasmin Voutilainen, 25, aloitti näyttelijänä Salatut elämät -sarjassa vuonna 2018. Tätä ennen hän oli esiintynyt samana roolihahmona, Aino Kaukovaarana, myös vuonna 2014 ensi-iltaan tulleessa sarjaan perustuvassa elokuvassa Nightmare 2 – Painajainen jatkuu sekä Salattujen elämien spin-off-sarjassa Satula (2015).

Voutilaisen näyttelemä Aino-hahmo tunnetaan sarjassa hieman ilkeänä ja kipakkana tapauksena. Voutilaisen mukaan häntä ei kuitenkaan siviilielämässä yleensä sekoiteta roolihahmoonsa, mutta tiettyjä ennakkoluuloja saattaa silti syntyä.

– Kun on se mielikuva sellaisesta nyreästä Ainosta ja ajattelee, että mäkin olen ihan samanlainen. Joku on joskus sanonut hetken keskustelun jälkeen, että sähän olet tosi mukava näin livenä, että Salkkareissa sä et ole niin kiva, Voutilainen kertoo.

Voutilaisen mukaan hän ja Aino ovat ihmisinä hyvin erilaisia, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy. Hänen mukaansa tietynlainen kiukkuisuus ja kipakkuus ovat yhdistäviä luonteenpiirteitä.

– Aino on ehkä vähän suorapuheisempi ja kipakampi kuin minä, mutta sellaista samanhenkisyyttä kyllä löytyy jonkin verran. En tiedä, onko se tullut minusta roolihahmoon vai roolihahmosta minuun. En ole ihan varma, mutta nyt on alkanut huomaamaan sellaisia yhtäläisyyksiä.

Sen lisäksi, että Voutilainen on tuttu televisiosta, on hän myös huomattavan suosittu sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Instagramissa hänellä on yli 70 000 seuraajaa. Voutilainen kertoo saavansa paljon palautetta, mutta enimmäkseen keskustelu liikkuu sarjan ulkopuolisissa asioissa. Palaute on pääosin positiivista.

– Riippuu tietysti kuinka paljon päivittää ja kuinka syvällisistä asioista puhuu, mutta kyllä yleensä on ihan hyvää vuorovaikutusta, mikä on tosi kiva.

Voutilainen tunnetaan Instagramissa suorapuheisena henkilönä, ja hän onkin ottanut usein kantaa esimerkiksi ulkonäköön liittyviin asioihin. Hän on muun muassa avautunut vartaloonsa kohdistuvasta arvostelusta ja pohtinut meikittömyyden ja luonnollisuuden määritelmää.

Erityisesti hänen meikittömät kuvansa ovat poikineet kommentteja, joissa kyseenalaistetaan esimerkiksi kestovärjättyjen kulmakarvojen luonnollisuus. Enimmäkseen suhtautuminen on tässäkin asiassa ollut positiivista.

– Mä olen lähestulkoon aina ilman meikkiä, jos ei ole mihinkään menoa tai vaikka olisikin, niin harvemmin jaksan meikata. En yleensä edes tee siitä mitään erityistä numeroa. Kyllä se vissiin aika paljon sellaista samastuttavuutta luo, jos ei aina ole ihan vimpan päälle laitettuna ja sisällöstä löytyy aitoutta, Voutilainen sanoo.

Voutilainen on puhunut avoimesti myös huulitäytteistään ja rintaimplanteistaan. Vuonna 2018 hän kertoi, ettei kadu rintaleikkaustaan, mutta voisi jälkeenpäin asiaa mietittyään aivan hyvin elää ilmankin sitä. Iän myötä armollisuus omaa kehoa kohtaan on kasvanut.

– Mulla on ihan hyvä itsetunto. Totta kai somemaailma luo paineita myös somevaikuttajille, mutta mun elämän kaikki asiat keskittyy kuitenkin enemmän kaiken muun kuin pelkän ulkonäön ympärille. Onhan se totta kai tärkeä asia, mistä pitää huolta, mutta tässä kun on tullut muutama vuosi ikää lisää, on oppinut ehkä näkemään itsensä eri tavalla.

Jasmin Voutilainen ja Ville Toivonen kertoivat erostaan viime marraskuussa. Kuva vuodelta 2019.­

Viime marraskuussa Voutilainen erosi Love Island Suomi -sarjasta tutuksi tulleesta Ville Toivosesta. Hän kertoi erosta avoimesti Instagram-tilillään. Pari ehti seurustella noin puolentoista vuoden ajan. Voutilaisen mukaan eron nopea julkistaminen ei kaduta häntä.

– Sain silloin hyvin paljon viestejä, että miten iso vertaistuki siitä on ollut samassa tilanteessa oleville. Se tuntui sillä hetkeltä oikealta toimia niin, ja ihmiset ovat joka tapauksessa kiinnostuneita ja spekuloi, niin mieluummin halusin kertoa sen itse.