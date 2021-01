Eminemin vaiettu tytär elää kaukana julkisuuden valokeilasta – tällainen on Alainan, 27, traaginen tarina

Eminemin vanhin tytär, 27-vuotias Alaina ei juuri ole ollut esillä julkisuudessa, vaan elää rauhallista elämää kotikaupungissaan Detroitissa.

Raptähti Eminemillä on yksi biologinen tytär ja kaksi adoptiotytärtä.­

Moni tietää, että räppäri Eminem on 25-vuotiaan Hailie Mathersin isä, mutta vain harva muistaa, että tähdellä on myös kaksi muuta tytärtä.

Eminemillä, 48, on yhteensä kolme lasta, joista Hailie on hänen ainoa biologinen tyttärensä. Eminemin perheeseen kuuluvat hänen ja ex-vaimo Kim Scottin tyttären lisäksi myös räppärin adoptoimat Alaina, 27, ja Whitney, 18. Alainan äiti on Eminemin Kim Scottin kaksoissisko Dawn ja Whitneyn puolestaan Scott itse.

The Mirrorin mukaan Eminem adoptoi Alainan jo 1990-luvulla ja on ollut tälle aina isähahmo. Alaina syntyi vuonna 1993, ja vakiintui nopeasti osaksi Eminemin ja Scottin perhettä. Parin Hailie-tytär syntyi vuonna 1995, ja tytöistä tuli brittimedian mukaan kuin sisaruksia. Alaina ei kuitenkaan kutsu Eminemiä isäksi, vaan enoksi.

Mirrorin mukaan Alainan biologinen äiti Dawn kärsi vaikeasta huumeongelmasta ja kuoli vuonna 2016 heroiinin yliannostukseen. Hänen isänsä ei ollut koskaan mukana kuvioissa. Daily Starin mukaan Alainan äiti joutui toistuvasti ongelmiin poliisien kanssa, eikä kyennyt siksi huolehtimaan tyttärestään.

Vaikka Eminemin ja Kim Scottin suhde oli vuosien ajan vaikea, päätti räppäri ryhtyä pienen Alainan huoltajaksi. Eminen ja Scott tutustuivat toisiinsa jo lukiossa ja elivät 1990-luvun myrskyisässä suhteessa. Vuosia seurustellut pari avioitui lopulta vuonna 1999, mutta erosi pari vuotta myöhemmin. Toisen kerran he menivät naimisiin vuonna 2006, mutta liitto kesti tuolloin vain joitakin kuukausia.

Eminem on puhunut julkisuudessa vain hyvin vähän tyttäristään. Erityisen tarkkaan hän on vaiennut Alainasta ja Whitneysta. Alaina on kuitenkin vilahdellut vuosien varrella Eminemin lyriikoissa lempinimellään Lainey.

Vuonna 2001 Eminem teki harvinaisen poikkeuksen ja paljasti Rolling Stone -lehdelle, että hän ja Scott kasvattivat Alanan hyvin pitkälti ja että tyttö asui heidän kanssaan.

– Sukulaistyttöni on ollut mukana elämässäni siitä saakka, kun hän syntyi, Eminem kertoi Rolling Stonelle.

Myöskään Alaina itse ei ole pitänyt meteliä itsestään. The Mirrorin mukaan Detroitin lähiössä kasvanut Alaina elää hyvin tavallista elämää yhdessä poikaystävänsä Mattin kanssa. Hän asuu edelleen kotikaupungissaan ja kertoo Instagramissa viihtyvänsä siellä hyvin. Parin perheeseen kuuluu myös kaksi pientä mäyräkoiraa Snoop ja Cooper.

Alaina on lehtitietojen mukaan opiskellut PR-alan tutkinnon, ja valmistunut Oaklandin yliopistosta vuonna 2017. Alaina kertoi tuolloin Instagramissa, että valmistumispäivä oli hänelle äärimmäisen tärkeä hetki.

– Kun olin pieni tyttö unelmoin aina, että minusta tulee ensimmäinen perheestäni, joka valmistuu yliopistosta. 29. huhtikuuta 2017 unelmani toteutui. En tiedä perheestäni ainuttakaan ihmistä, joka olisi käynyt yliopistoa ja valmistunut, ja toivon, että voin olla roolimalli sisaruksilleni, Alaina kirjoitti ja kiitti vanhempiaan tuesta.

Instagramissa Alaina toimii kehopositiivisuuden ja naisten voimaannuttamisen puolestapuhujana. Hän korostaa tilillään, ettei käsittele kuviaan, vaan haluaa tuoda ilmi elämänsä ja itsensä sellaisena kuin se on.

Alaina esittelee kuvissaan usein suurinta intohimoaan eli matkustamista. Hän matkusteli ennen koronapandemiaa muun muassa Balilla ja Euroopassa. Maailmankuulun räppärin adoptiotytär viihtyy myös erilaisilla festivaaleilla ja musiikkitapahtumissa.

Tammikuussa 2018 Alaina julkaisi Instagram-tilillään harvinaisen kuvan Dawn-äidistään. Hän kertoi ikävöivänsä äitiään erityisen paljon aina tämän syntymäpäivän aikaan. Dawn olisi nyt 46-vuotias.

Alaina on kertonut Instagram-tilillään myös, että hänen äitinsä kamppaili pitkään addiktion kanssa, ja että hän toivoi tämän viimeiseen asti parantuvan. Niin ei kuitenkaan koskaan käynyt ja Dawn menehtyi traagisesti tammikuussa 2016.