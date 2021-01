Piritta Hagman julkaisi itkuisen kuvan – avautuu vaietusta aiheesta

Piritta Hagman avautui omalla Instagram-tilillään äitiyden haasteista ja sai pian vertaistukea lukuisilta seuraajiltaan.

Juontajana, mallina ja yrittäjänä tunnettu Piritta Hagman jakaa ahkerasti perheensä arkea sosiaalisessa mediassa. Kolmelapsisen perheen arkea pyörittävällä Hagmanilla on kuvapalvelu Instagramissa lähes 20 000 seuraajaa.

Perjantaina Hagman jakoi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään rehellisen päivityksen, jossa hän avautuu äitiyden mukanaan tuomista paineista. Pitkän kirjoituksensa yhteyteen Hagman oli liittänyt kuvan itsestään. Kuvassa Hagman poseeraa kameralle kyyneleet silmissään.

– Äitien kyyneleet. Kukaan ei koskaan näe niitä. Ne itketään, kun lapset ovat menneet nukkumaan tai eivät vielä ole heränneet. Ne vuodatetaan auton ratissa, kun kukaan ei näe. Työmatkalla, kauppareissulla. Vessassa salaa, kun joku jo koputtaa ovelle ja pyytää jotain. Niinä harvoina hetkinä, kun olemme yksin, Hagman aloitti kirjoituksensa.

Hagman kirjoitti päivityksessään, että monille äideille on usein vaikeaa myöntää, että he ovat väsyneitä tai että äitiys on toisinaan raskasta. Hagman huomautti, ettei kukaan vanhempi halua antaa lapselleen syytä olla huolissaan.

– Äitien väsymys, uupumus ja kyyneleet jäävät 99% huomaamatta kaikilta läheisiltäkin. Me emme halua lasten huolehtivan. Me emme halua tunnustaa ettemme jaksa. Emme olla heikompia kuin muut, jotka suorittavat saman hymyn takana kuin mekin, kun kyyneleet on taas pyyhitty pois. Joskus emme halua itsekään uskoa, että kaikki mistä unelmoimme pitkään on näin raskasta. Tai sen unelman kariutuminen, Hagman avautui kirjoituksessaan.

– Mutta totuus on, että tavallinenkin elämä ja huolet ovat raskaita. Ja on raskasta yrittää olla mahdollisimman hyvä kokoajan. Halaukseni kaikille teille muillekin äideille, joita välillä väsyttää. Me teemme parhaamme ja välillä aivan liikaakin. Itku auttaa, ja luojan kiitos kohta tulee taas uusia tunteita, kun vain antaa tämän tunteen nyt tulla, hän rohkaisi.

Piritta Hagman jakaa perheensä arkea ahkerasti sosiaalisessa mediassa.­

Hagmanin julkaisema päivitys on kerännyt nopeasti lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Monet ilmaisivat Hagmanille olevansa toisinaan täysin samassa tilanteessa. Kuvaa kommentoivat myös monet julkisuudesta tutut suomalaiset, kuten Nanna Karalahti, Jannika B sekä Heidi Sohlberg.

– Niin totta nämä sanat. Halaus takaisin, kommentoi eräs Hagmanin seuraajista.

– Niin totta, että tuli itselläkin itku lukiessa! Vertaistuen voima, komppasi toinen.

– Vaikein asia elämässä on osata kasvattaa lapsia! Ja vaikeuskerrointa tuo lisää maailman erilaisuus omaan lapsuuteen verrattuna. Se kuitenkin riittää, että tietää tekevänsä kaikkensa. Ja sekin on ihan ok, että aina ei jaksa. Halauksia sinne, kommentoi puolestaan hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm.

Piritta Hagman nousi julkisuuteen vuonna 2003, kun hänet kruunattiin Miss Suomen ensimmäiseksi perintöprinsessaksi. Hagman avioitui ex-puolisonsa, jääkiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa vuonna 2006, mutta pariskunta ilmoitti erostaan toukokuussa 2018.

Piritta ja Niklas Hagman asuvat lastensa kanssa vuoroviikoin. 13-vuotias Lukas, 11-vuotias Lila ja 8-vuotias Eliana asuvat perheen entisessä kodissa Helsingissä, vanhemmilla on omat kotinsa toisaalla. Hagmanit ovat kertoneet julkisuudessa olevansa edelleen läheisissä väleissä erostaan huolimatta.