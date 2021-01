Kamala Harrisin tytärpuoli solmi mallisopimuksen huipputoimiston kanssa – 21-vuotiaalla Ellalla on omintakeinen tyyli ja 18 tatuointia

Kamala Harrisin tytärpuoli Ella Emhoff solmi sopimuksen mallitoimisto IMG:n kanssa. Toimisto edustaa myös muun muassa Gigi Hadidia sekä Kate Mossia.

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harrisin tytärpuoli Ella Emhoff teki ihmisiin ympäri maailman vaikutuksen tyylitajullaan, kun hän astui parrasvaloihin äitipuolensa ja presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa tammikuussa.

Nyt Emhoff, 21, on ottanut askeleen eteenpäin omalla urallaan, kertoo muun muassa People. Emhoff on nimittäin solminut hiljattain sopimuksen mallitoimisto IMG:n kanssa. Samainen mallitoimisto edustaa alan kirkkaimpia tähtiä, kuten Kate Mossia ja Gigi Hadidia.

Ella Emhoff kiinnitti median huomion presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa.­

IMG-mallitoimiston johtaja Ivan Bart kertoi New York Timesille iskeneensä silmänsä Emhoffiin tänä kesänä, kun hän edusti äitipuolensa rinnalla. Pian sen jälkeen mallitoimistosta otettiin Emhoffiin yhteyttä.

– Enää ei ole kyse vain muodoista, vaatekoosta tai sukupuolesta. Ella resonoi tätä hetkeä, jossa elämme. Hänessä on tietynlaista röyhkeyttä ja iloa, Bart kertoi New York Timesille.

Emhoff on valmistunut Harvardissa ja opiskelee parhaillaan New Yorkissa. Emhoff on keskittynyt opinnoissaan tekstiili- ja vaatetusalaan ja hän esittelee omaa värikästä tyyliään myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa Emhoffilla on yli 330 000 seuraajaa.

– Olin melko yllättynyt, kun asiat alkoivat edetä IMG:n kanssa, koska nuorempana en ikinä nähnyt tällaista osana omaa polkuani. Kuten monilla nuorilla tytöillä, myös minulla oli ongelmia itsetuntoni kanssa. On ahdistavaa astua maailmaan, jossa kaikki ovat äärimmäisen keskittyneitä sinuun ja vartaloosi, Emhoff totesi New York Timesille.

Emhoff ei omien sanojensa mukaan edusta perinteistä huippumallia. Emhoffilla on muun muassa 18 tatuointia ympäri kehoaan ja osaa niistä hän on piilotellut myös vanhemmiltaan. Emhoff kertoikin New York Timesille olevansa iloinen siitä, että hän saa mahdollisuuden tuoda lisää monipuotoisuutta ja aitoutta mallimaailmaan.

Emhoff totesikin, että haluaa jatkossa edistää itselleen tärkeitä asioita ja tuoda lisää hyvää maailmaan. Sopimus IMG:n kanssa mahdollistaa osaltaan tämän.

– On paljon ihmisiä, jotka kaipaavat kovasti apua. Jos voin auttaa heitä ede hieman, haluan tehdä sen ja tämä mahdollisuus auttaa siinä, Emhoff totesi New York Timesille.

Mallitoimisto IMG iski Emhoffin ohella silmänsä myös 22-vuotiaaseen Amanda Gormaniin, joka niin ikään teki kansalaisiin vaikutuksen Bidenin ja Harrisin taannoisissa virkaanastujaisissa. Gorman luki virkaanastujaisissa runon The Hill We Climb ja nousi jopa hieman yllättäen yhdeksi tilaisuuden puhutuimmista hahmoista. Toimisto solmikin hiljattain sopimuksen Gormanin kanssa.

Ella Emhoff on kertonut olevansa hyvin läheinen äitipuolensa Kamala Harrisin kanssa. Emhoff on paljastanut kutsuvansa Harrisia lempinimellä ”Momala”.

Hän on kuvaillut toivovansa, että hänen isänsä Doug Emhoff malttaisi hieman hiljentää työtahtiaan Valkoisessa talossa.

– Toivon, että isä löytäisi uuden harrastuksen. Neulomisen, mitä minäkin harrastan. Hänelle tekisi hyvää hiljentää tahtia ja nauttia elämästä, Emhoff kertoi tammikuussa New York Timesille.