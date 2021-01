Disney kielsi Peter Panin ja Dumbon pieniltä lapsilta ”haitallisten vaikutusten” takia – tästä kohussa on kyse: vanhemmat järkyttyivät

Klassikkopiirretyissä on mukana paljon kohtauksia, jotka sisältävät Disneyn mukaan haitallisia stereotypioita.

Disney on estänyt alle seitsemänvuotiaita lapsia katsomasta Disney+-suoratoistopalvelussaan klassisia piirrettyjä, joissa voi olla mukana ”haitallisia stereotypioita”. Tällaisia elokuvia ovat Disneyn mukaan muun muassa Peter Pan ja Dumbo.

Yhtiö tarkoittaa haitallisilla stereotypioilla tapaa, joilla vanhoissa elokuvissa on esitetty eri kulttuureja.

Vuonna 1953 julkaistussa Peter Panissa puhutaan ”punanahoista”, kun tarkoitetaan Amerikan alkuperäiskansoja.

Vuonna 1941 ilmestyneessä Dumbossa puolestaan on useita hahmoja, joiden katsotaan tekevän afrikkalais-amerikkalaisista hahmoista karikatyyreja. Dumbossa on myös käytetty vaaleaihoisia ääninäyttelijöitä, jotka esittävät tummaihoisia puhumalla nauhalle korostetusti erilaisella äänellä.

Elokuvat on poistettu suoratoistopalvelun lastensivuilta, mutta aikuiset käyttäjät voivat edelleen katsella niitä.

Peter Pan on valmistunut alun perin 50-luvulla.­

Keskustelu aiheesta on ollut käynnissä jo pitkään. Esimerkiksi kulttuurilehti Variety kertoi jo vuonna 2019, että Disney on joutunut lisäämään vanhoihin klassikkopiirrettyihin varoitustekstejä.

Esimerkiksi vuonna 1970 ilmestyneen Aristokattien siamilainen kissahahmo on herättänyt närää viime vuosina. Sen katsotaan olevan stereotyyppinen kuvailu aasialaisista. Siamilaisia kissoja on myös Kaunottaressa ja kulkurissa.

Dumbon, Aristokattien, Viidakkokirjan ja Kaunotar ja kulkuri -elokuvan yhteydessä on maininta, että ohjelma on esitetty sellaisena kuin se on alun perin luotu. ”Saattaa sisältää vanhentunutta kulttuurista materiaalia”, lukee tunnettujen piirrettyjen yhteydessä.

Osa tarinoista on yli 80 vuotta vanhoja.

Telegraphin mukaan Disney+-palvelussa on nykyään mukana maininta, että ”nämä materiaalit olivat väärin silloin ja ne ovat väärin nyt”.

Dumbo kertoo norsunpoikasesta, joka oppii lentämään.­

Brittilehdet raportoivat, että perheet ovat huomanneet elokuvien katoamisen lasten Disney+-tileiltä ja järkyttyneet siitä.

– Halusin katsoa tyttäreni kanssa Peter Pania, mutta en löytänyt sitä mistään. Sitten huomasin, että ne ovat kaikki poissa – ne on poistettu lasten tileiltä. Se oli shokeeraavaa, eräs äiti kommentoi Daily Mailin mukaan.

Disneyn edustajat eivät ole kommentoineet muutoksia julkisuudessa, mutta yhtiön sivuilla on tiedote, jossa mainitaan, että yhtiö pyrkii vahvistamaan kulttuurista diversiteettiä ympäri maapalloa.

– Emme voi muuttaa mennyttä, mutta voimme tiedostaa sen, tiedotteessa sanotaan.