Sohvaperunat-Juhani paljastaa mykistävän tatuointinsa – ”Aattelin ottaa jotain pientä Turusta mukaan...”

Helsinkiin muuttava Juhani Koskinen otti selkäänsä ikuisen muiston kotikaupungistaan Turusta.

Sohvaperunat- ja Selviytyjät Suomi -ohjelmista tuttu Juhani Koskinen esittelee sosiaalisessa mediassa uutta jättikokoista tatuointiaan.

Turussa asunut Koskinen on muuttamassa Helsinkiin rakkaansa, tv:stä ja radiosta tutun Veronica Verhon luokse. Koskinen päättikin ikuistaa kotikaupunkinsa ennen muuttoa näyttävään selkätatuointiin.

Tatuoinnissa komeilevat muun muassa Aurajoki ja Maarian kirkko.

– Ens viikolla lähtee muuttokuorma Helsinkiin, niin aattelin ottaa jotain pientä Turusta mukaan... Mies voi lähteä Turusta, muttei Turku miehestä. Silleen aika kirjaimellisesti, Koskinen naureskelee Twitterissä.

Koskinen paljastaa Instagramissa, että tatuointia tehtiin noin yhteensä usean vuoden ajan.

– Joku 4 vuotta tätä tehtiin (myräkkäpilvet ja Aurajoki on peitekuvaa), kun aina haluttiin välillä raapustaa jotain muuta... Mut eiköhän se ala olla siinä, nyt voi muuttaa Helsinkiin, Koskinen sanoo.

Koskisen seuraajat hämmästyivät tatuoinnista ja kehuvat sen sopivan Koskiselle mainiosti.

– Nyt on komee!

– Tää on kyl 6/5 tatska! Aivan saatanan upee.

– Kiitos! Kivoja juttuja siihen Turusta saatiin ja vanhatki viritykset ihan hyvin peittoon pilvillä ja joella, Koskinen vastasi.

Muuttoaikeista Koskinen kertoi jouluaattona, jolloin hän julkaisi yhteiskuvan Verhon kanssa. Verhon kädessä komeilivat kauppakirjat, ja Koskinen paljasti, että parin ensimmäinen yhteinen koti sijaitsee Punavuoressa.

– Nyt kävi niin, että me ostettiin itellemme joululahjaksi koti. Eihän se Punavuori mikään Portsa oo, mut annetaan mahdollisuus, Koskinen kertoi.

Pariskunta on ollut tähän asti etäsuhteessa. Koskinen on asunut Turussa ja Verho Helsingissä. Pari kertoi suhteestaan julkisuudessa viime kesänä. Aiemmin Verho on pitänyt suhdeasiansa yksityisinä, mutta nyt hän on avoimesti kertonut parisuhteestaan.

– Keskustelimme ja kysyin, haluaako Juhani olla julkisuudessa, mihin hän vastasi myöntävästi. Se oli sillä selvä. Jos hän olisi sanonut ei, en olisi missään nimessä tuonut suhdettamme julkisuuteen, Verho perusteli Ilta-Sanomille elokuussa.

Verho on kertonut Poks-podcastissaan, että parin rakkaus syttyi vuosien ystävyyden jälkeen.

– Me ollaan oltu Juhanin kanssa ystäviä ehkä kolme ja puoli vuotta. Meidän ystävyys lähti somesta, ruvettiin vaan juttelemaan. Nähtiin Provinssissa kaksi vuotta sitten ensimmäistä kertaa, palkittu radiojuontaja paljasti.