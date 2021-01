Ismo Leikola avautuu kirjaprojektinsa etenemisestä – törmäsi viime metreillä häkellyttävään pulmaan: ”Käytännössä mahdotonta”

Koomikkotähden ja hänen vaimonsa kirjoittama kirja ilmestyy maaliskuussa. Leikola paljastaa Facebookissa, että kirjan kääntäminen englanniksi on ollut yllättävän haastavaa.

Kansainvälistä menestystä niittänyt koomikkotähti Ismo Leikola paljastaa kirjansa valmistuneen. Leikola ja hänen vaimonsa Angelika ovat kirjoittaneet koronavuoden aikana kirjaa kokemuksistaan Yhdysvalloissa. Pari muutti Yhdysvaltoihin useita vuosia sitten Leikolan uran takia.

Leikola kertoo Facebookissaan, että kirjan nimi on Suo, kuokka ja Hollywood. Kirja ilmestyy maaliskuun 4. päivä. Leikolan mukaan erityisen haasteen on aiheuttanut kirjan kääntäminen englanniksi.

– Kirjoitettiin kirjaa siis melkein koko viime vuosi, sitten vedettiin pari päivää happea ja aloitettiin englanninkielisen version parissa - jota ollaan parhaillaan työstämässä Angelikan kanssa. Siinä onkin hommaa, sillä kirjaa ei edes yritetä kääntää suoraan sellaisenaan, vaan tehdään tavallaan uusi teos. Ihan jo kirjan nimen kääntäminen englanniksi on käytännössä mahdotonta - saa yrittää, Leikola nauraa.

Leikola kertoo uutiset myös englanniksi kansainvälisille faneilleen. Leikola korostaa englanninkielisessä tekstissä, että heidän täytyy tehdä vielä paljon töitä toisen version ja erityisesti kirjan nimen kasaamiseksi, sillä kirjan suora käännös englanniksi olisi erikoinen ”The Swamp, a Shovel and Hollywood”. Leikola myöntää, ettei moinen nimi tarkoittaisi kansainvälisille faneille mitään.

– Suomalaista versiota on todella hankala kääntää. Myös nimen osalta, mutta yritetään. Suoraan käännettynä se olisi The Swamp, a Shovel and Hollywood. Se viittaa vanhaan suomalaiseen sanontaan ja tarkoittaa, että aloittaa jotain isoa aivan pohjalta, jotain mikä on aivan liian raskasta ja vähän hullua, mutta joka voidaan saavuttaa määrätietoisuudella, Leikola kuvailee englanniksi.

Fanit innostuivat Leikolan uutisesta. Leikola paljastaa, että teoksesta tehdään myös äänikirja.

– Juu äänikirjakin tulee myöhemmin. Ja kyllä minä sen ajattelin lukea, Leikola vastaa.

Leikola paljasti kirjaprojektinsa viime syyskuussa. Silloin hän kertoi kirjan ilmestyvän tammikuussa, mutta nyt uusi päivämäärä on 4. maaliskuuta.

Kirja sisältää koomikon mukaan syvän sukelluksen pariskunnan elämään. Leikolan mukaan kirjassa käsitellään hänen ja Angelika-vaimon Amerikan-vuosia, Hollywoodin viihdebisneksessä pyörimistä ja maahan sopeutumista aina muuttopäivästä korona-ajan alkuun asti. Lisäksi hän lupasi, että kirjassa puhutaan myös mielipiteistä, rahasta ja siitä, miltä Suomi näyttää ulkoapäin katseltuna.

– Se, millainen kirjasta tuli, oli meille itsellemmekin helevetinmoinen yllätys, joten oletetaan että se on sitä myös teille. Sanottakoon, että opus on toki hauska, niin kuin moni varmaan odottaa, mutta se on myös paljon muuta. Me ei haluttu vältellä vakaviakaan aiheita, Leikola kertoi aiemmin.